Ilmastopaneeli IPCC:n raportti kertoo, kuinka paljon maailma on jäljessä päästövähennystavoitteistaan.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisee odotetun raporttinsa ilmastonmuutoksen hillinnästä maanantaina kello 18 alkavassa julkaisutilaisuudessa. HS seuraa kansainvälistä julkistustilaisuutta hetki hetkeltä tässä jutussa.

Alun perin raportti piti julkistaa jo keskipäivällä, mutta lopullisesta tekstistä ei syntynyt maiden välille sopua määräaikaan mennessä.

Raportin päätekstin ovat kirjoittaneet tutkijat, mutta sen 40-sivuiseen päättäjille suunnattuun tiivistelmään ovat saaneet vaikuttaa kaikki YK:n jäsenmaat.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Petteri Taalaksen mukaan IPCC-raportin julkistaminen viivästyi ennen kaikkea Saudi-Arabian vetämän ryhmän jarruttelun vuoksi. Kyse oli fossiiliseen energiaan liittyvistä suosituksista, joista öljymaat eivät olleet yhtä mieltä muiden kanssa.

Taalaksen mukaan sopu kuitenkin syntyi viikonlopun ja maanantain vastaisen yön aikana.

Ei ole selvää, mitkä kaikki maat harasivat fossiililinjauksissa vastaan. Suomen ympäristöministeriön ilmastoyksikön päällikön Outi Honkatukian mukaan Saudi-Arabian lisäksi ainakin Intia on halunnut muutoksia tekstiin.

”Tästä on aika laajalti uutisoitukin. Ylipäätään kyse on siitä, missä määrin päätöksentekijät vaikuttavat tutkijoiden tekstiin”, hän vastaa HS:lle.

Brittilehti The Guardianin tietojen mukaan Intia on vaatinut muutoksia ilmastotoimien rahoitusta koskeviin kohtiin. Saudi-Arabia ja muut öljymaat ovat vaatineet, että fossiilisilla polttoaineilla on rooli myös tulevaisuudessa. Myös Kiina ja Ecuador ovat The Guardianin mukaan vaatineet joitakin muutoksia.

Tämä IPCC:n kuudennen arviointiraportin kolmas osa keskittyy päästövähennyksiin. Se on tuoreimpaan tutkimustietoon perustuva yhteenveto siitä, kuinka pahasti maailman maat Suomi mukaan lukien ovat jäljessä tavoitteista, jotka pitäisivät maailman lämpenemisen alle 1,5 asteessa.

Myös politiikkasuosituksia on luvassa.