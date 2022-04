Pietarilainen toimittaja kuunteli venäläis-ukrainalaisten perheiden jäseniä.

Äiti synnyinmaa -patsas Kiovassa. Neuvostoliiton vaakunaa kantava yli satametrinen patsas pystytettiin vuonna 1981. Kuva on vuodelta 2005.

Venäläiset kiinnittävät paljon huomiota siihen, mitä tapahtuu television uudenvuodenlähetyksessä, jossa presidentti pitää puheen. Tyttöystäväni ennusti sotaa siitä, että viimeksi vain muutama minuutti ennen vuoden vaihtumista show’ssa soitettiin sotilasmusiikkia.

Minun mieleeni palautui juuri eräs asia muutaman vuoden takaa saamaan lähetykseen liittyen.

Yksi sukulaisistani, Tamara, kuusikymppinen nainen, tuli silloin hyvin vihaiseksi, kun hän näki, että heti Venäjän kansallishymnin jälkeen esiintymisvuorossa oli ukrainalainen laulaja Svetlana Loboda. Lobodan kappaleen melodia oli se, mikä kuultiin vuoden vaihduttua ensimmäisenä.

”Kuinka he kehtaavat? Hän on Ukrainasta! Hän on vihollinen. Eikö meillä ole tarpeeksi venäläisiä laulajia esiintymään?”

Tamara oli protestissaan hyvin tunteikas. Ällistyttävintä kuitenkin on, että hän on itsekin syntynyt Ukrainassa. Hänellä oli ukrainalainen sukunimi ennen kuin hän meni naimisiin.

Kun kelaan ajassa vuosia taaksepäin, olen valmis väittämään (itsellenikin yllätykseksi), ettei venäläisillä ollut ukrainalaisia kohtaan kielteistä asennetta ennen 2010-lukua. Päinvastoin, ajatus oli, että venäläiset, valkovenäläiset ja ukrainalaiset ovat veljeskansoja, joilla on yhteinen historia, juuret ja läheinen yhteys kaikilla elämänalueilla. Vain kymmenen vuotta sitten jaetusta venäläis-ukrainalaisesta jalkapallon mestaruuskisasta keskusteltiin korkealla tasolla. Sitä on vaikea kuvitella tänään.

Tietenkin molemmissa maissa oli toisesta nimittelyjä ja vitsailua, aivan kuten sisaruksilla. Kummat juovat enemmän? Kumman kieli kuulostaa hassummalta? Kumpi keittiö on maukkaampi? Sellaista voi olla myös suomalaisten ja virolaisten välillä, eikö? Mutta opettaisitteko aseella virolaisia saunomaan oikein? Vastaus on selvä.

Kumppanuus on kaikonnut vuosikymmenessä.

Syyllisiä ovat politiikka ja propaganda.

Nyt haluan antaa äänen venäläis-ukrainalaisille perheille. Osan näistä kommenteista pyysin henkilökohtaisesti, osan keräsin sosiaalisessa mediassa.

Jana kertoo: ”Lähdin Donbasista Jekaterinburgiin vuonna 2014 ja tapasin siellä mieheni. Hän on venäläinen. Kannatimme Putinin politiikkaa, kunnes hän hyökkäsi koko maahan. Se on liikaa. Jotkin alueet ovat kiistanalaisia, mutta Kiovan tai Lvivin pommittaminen on jotakin, mitä ei voi hyväksyä eikä edes selittää. Mutta emme halua puhua asiasta aviomieheni kanssa, sillä emme voi tehdä sille mitään.”

Juri sanoo: ”Olen venäläinen, ja perheeni on nähdäkseni rikkoutunut. Kukaan ei voi kannattaa sotaa sinänsä, mutta Venäjän hallinnon selitys, että ukrainalaiset olisivat aloittaneet Luhanskin ja Donetskin pommittamisen elleivät joukkomme olisi edenneet ensin, kuulostaa minusta uskottavalta. Joten en kutsuisi venäläisiä sotilaita rikollisiksi tai miehittäjiksi. Vaimoni on ukrainalainen. Sodan ensimmäisen viikon aikana pystyimme elämään yhdessä jotenkin, mutta tunnelma oli synkkä. Vaimoni soitti äidilleen Kiovaan useita kertoja päivässä. Joskus hän kuuli samalla ilmahälytyksen ja räjähdyksen. Kun vaimoni äidin oli lähdettävä Kiovasta etsimään turvaa, vaimoni päätti myös pakata tavaransa ja lähteä. Meillä oli valtava riita, ja se oli siinä…”

Natalia kertoo: “ Olen alun perin Zaporižžjasta mutta vanhempani muuttivat Pietariin, kun olin kymmenen. Olen venäjän kansalainen, mieheni ja lapseni ovat venäläisiä, mutta tietenkin minulla on monia sukulaisia Ukrainassa. Äskettäin kävin hyvin vaikean keskustelun serkkuni kanssa. Olen 45-vuotias, hän on 33. Hän syytti minua ja kaikkia venäläisiä tappajiksi. Hän vaati, että menemme osoittamaan mieltämme ja teemme ”edes jotain”. Olen šokissa. Yhteinen isoisämme taisteli natseja vastaan toisessa maailmansodassa, ja nyt olemme eri puolilla rintamaa.

Bogdan Hmelnitskin patsas Kiovassa on kuvattu vuonna 2005.

Pitkäaikainen ystäväni Kirill tapasi käydä Kiovassa useita kertoja vuodessa. Hän piti viikonloppuretkistä, joiden aikana hän käveli ympäri kaunista kaupunkia ja rentoutui sen viihtyisissä baareissa ja hotelleissa. Hän on ollut syvästi masentunut 24. helmikuuta lähtien. Valitse lempimatkakohteesi ja kuvittele sitten oman maasi armeija pommittamassa sitä. Siltä hänestä nyt tuntuu. Kirillin täti asuu Kiovassa. Mutta he eivät puhu enää toisilleen.

”Siinä ei ole mitään henkilökohtaista”, sanoo Kirill. ”Tätini tietää, mitä ajattelen tästä sodasta, emmekä ole riidoissa. Mutta mistä voisimme puhua? Tietenkin voin tarjoutua majoittamaan hänet, mutta molemmat tiedämme, että hän nukkuisi mieluummin jossakin Berliinin rautatieasemalla kuin astuisi Venäjän maaperälle. Jo pelkkä tavallinen tervehdys – Hei, mitä kuuluu? – kuulostaisi loukkaavalta minun sanomanani. He taistelevat vapaudestaan ja kärsivät.”

Kesäpäivä Kiovassa vuonna 2005.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa Pietarista toimittaja Mihail ja Moskovasta kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.