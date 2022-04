Mariupolin valtaus ja maayhteyden varmistaminen Krimille voisivat sopia Venäjän tarinaan Donbasin vapauttamisesta, mutta se pitäisi saavuttaa 9. toukokuuta mennessä, arvioi Martti J. Kari.

Venäjä on muuttamassa sotavoimiensa ryhmitystä Ukrainassa. Venäjä ilmoitti tiistaina, että se vähentää sotilaallista toimintaansa Ukrainan pohjoisosassa ja keskittyy Itä-Ukrainassa sijaitsevan Donbasin alueen ”vapauttamiseen”.

Perjantaina aamusta alkoi kiertää tietoja siitä, että Venäjän joukot ovat vetäytyneet Kiovasta luoteeseen sijaitsevasta Ivankivin kaupungista. Venäjä valtasi Ivankivin ja sen lähialueet, kuten Tšernobylin, hyökkäyksensä ensimmäisenä päivänä.

Niinpä Venäjän tiistainen ilmoitus sotilaallisen toiminnan vähentämisestä Pohjois-Ukrainassa vaikuttaa ainakin osin todenmukaiselta.

Britannian puolustusministeriö kertoi torstaina, että Venäjä tuo Ukrainaan uusia joukkoja Georgian suunnalta. Noin 1 200–2 000 sotilasta järjestellään kolmeksi pataljoonan taisteluosastoksi. Ministeriön mukaan on hyvin epätodennäköistä, että Venäjä tekisi näin, ellei tarkoituksena olisi korvata kärsimiään yllättäviä miestappioita.

Itsenäisen Mediazonan mukaan osa Etelä-Ossetiasta Ukrainaan määrätyistä joukoista on kieltäytynyt lähtemästä.

”Venäjä aloitti hyökkäyksen korkeintaan 190:llä pataljoonan taisteluosastolla. Kolmella taisteluosastolla ei ole kokonaisuuteen yhtikäs mitään vaikutusta”, sanoo Martti J. Kari.

Martti J. Kari on yliopistonopettaja, eversti evp ja Pääesikunnan sotilastiedustelun entinen apulaispäällikkö. Hän on toiminut Etyjin valtuuskunnan jäsenenä Ukrainassa, kun Venäjä valtasi Krimin, Suomen puolustusasiamiehenä Ukrainassa ja Puolassa sekä Ukrainan tiedustelupalvelun neuvonantajana, kun Ukraina uudisti tiedusteluaan vuonna 2020.

Martti J. Kari syyskuussa 2019.

Karia ihmetyttää, miksi Venäjä on valinnut siirtää joukkoja Ukrainaan juuri Etelä-Ossetiasta. Ratkaisu ei vaikuta hänestä järkevältä.

”Oleellinen kysymys on, mitä Georgia nyt tekee. Etelä-Ossetiassa on herännyt puheita siitä, että he haluaisivat järjestää äänestyksen Venäjään liittymisestä. Miten Georgia reagoi tähän, jos Venäjän joukkoja on alueella vähemmän”, Kari kysyy.

”Näen tässä riskin siitä, että epävakaus Venäjän lähialueilla voi lisääntyä ja kriisi saattaa laajentua. On mahdollista, että mailla, joilla on jotain hampaankolossa, herää mielenkiintoa ulosmitata menneitä tappioita nyt kun Venäjä on Ukrainassa jumissa.”

Kari muistuttaa, että Venäjän ”rauhanturvajoukot” kävivät rauhoittamassa Kazakstanin levottomuuksia vasta tammikuussa.

”Onko Kazakstan nyt aivan vakaa? Entä onko Azerbaidžanin ja Armenian sota lopullisesti ohi? Jopa Japani on nostanut ikivanhan Kuriilien saarten kysymyksen esiin. Oikeastaan nyt kannattaisi ottaa kartta ja käydä läpi valtio valtiolta, mitä kaikkea Venäjän lähialueilla tapahtuu.”

Martti J. Kari (selin) Krimin ja Ukrainan rajalla 6. maaliskuuta 2014 jututtamassa Venäjän sotilasta. Venäjä oli vallannut Krimin alle viikkoa aiemmin, mutta ei ollut myöntänyt sitä vielä.

Puheet Venäjän yrityksestä ”vapauttaa” Donbas eivät saa Karia kovin luottavaiseksi.

”Venäjällä on neljä operaatiosuuntaa: Smolensk, Voronež, Don ja Krim. Näistä Smolenskin ja Voronežin suunnat ovat olleet niitä, jotka ovat hyökänneet Kiovaan, ja kapina-alueet ovat Donin operaatiosuunta. Krimin operaatiosuunnan tavoitteena oli mahdollisesti vallata Pohjois-Krimin kanavan alkupää eli Kahovkan vesiallas ja varmistaa näin vesihuolto Krimillä. Kasvukausi alkaa pian ja viljely tarvitsee vettä”, Kari selventää.

Karin mukaan Venäjä on halunnut saada haltuunsa historiallisen Novorossijan alueen, jonka on tulkittu kattavan Etelä-Ukrainan aina Donbasista Odessaan saakka.

”Näin he haluavat varmistaa maayhteyden Krimille. Mariupolin kaupunki on Novorossijan lukko”, Kari selventää.

”Venäjän on saatava jotain mitä voi voitonpäivään 9. toukokuuta mennessä kutsua voitoksi. Vedensaanti, maayhteys Krimille ja Mariupolin valtaus voisivat sopia alkuperäiseen tarinaan, joka oli Donbasin vapauttaminen.”

Miksi Venäjä sitten hyökkäsi Kiovaan?

”Se oli huonosti suunniteltu operaatio. Venäjä yritti Kiovan kaksipuolista saarrostusta, mutta liian vähillä voimilla. Jos tuollaista olisi tarjottu vastaukseksi suomalaisen yleisesikuntaupseerikurssin koetehtävässä, tehtävästä olisi tullut hylätty.”

Ukrainan asevoimien sotilas kantoi perheestään eroon joutunutta vauvaa perheen luo joen yli rautaputkea pitkin torstaina 31. maaliskuuta Kiovan lähellä.

Karin mukaan huono suunnittelu selittyy todennäköisesti sillä, että Venäjä aliarvioi vastustajansa. Miksi näin kävi, on tiedustelueverstin mukaan myös Venäjän tiedustelun epäonnistuminen. Eihän todella voi olla niin, että Venäjä ei muka huomannut Ukrainan kehittyneen sitten helposti sujuneen Krimin valtauksen?

”Ongelma saattaa olla siinä, ettei tiedustelun pidä koskaan olla päättämässä asioista vaan tuottaa objektiivista tietoa kohteista ja olosuhteista päätöksenteon tueksi. Voi olla, että puurot ja vellit ovat menneet sekaisin.”

Kari viittaa siihen, että Venäjän kolmesta tiedustelupalvelusta kahden palvelun johtajien arvioidaan olevan hyvin lähellä Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

”Heillä on todennäköisesti stavka, eräänlainen turvallisuusneuvoston ydinkokoonpano, jossa ovat tiedustelujohtajien ja Putinin lisäksi turvallisuusneuvoston sihteeri [Nikolai] Patrušev, asevoimien komentaja [Valeri] Gerasimov sekä puolustusministeri [Sergei] Šhoigu. Olettaen, että Gerasimov ja Šhoigu nyt vielä ylipäätään ovat kuvioissa”, Kari viittaa näiden kahden miehen vähäisiin julkisiin esiintymisiin.

Tiedustelujohtajien roolissa lähellä presidenttiä voi Karin mukaan käydä niin, ettei objektiivinen tieto kulje päätöksentekijälle eli tässä tapauksessa Putinille asti.

”Sanotaan, että kaikki valehtelevat mutta kukaan ei kuuntele. Kun asiat menevät pieleen, niin sitten niitä valehtelijoita etsitään.”

Kari viittaa siihen, että esimerkiksi tiedustelupalvelu FSB:n ulkomaantoimintojen yksikön johtaja on määrätty kotiarestiin.

Venäjällä on ollut ja on muitakin ongelmia. Joukkojen moraali ei ole korkealla, sotaan on lähetetty varusmiehiä vaikka ei pitänyt, joukkojen huoltamisessa on ollut vaikeuksia. Lisäksi Venäjän joukkojen taktiikka on Karin mukaan ollut kummallinen tai vähintäänkin sekava.

Suomessa tehtävätaktiikka menee pelkistettynä näin: komentaja antaa määräyksen, ja taisteluosaston johtaja päättää, miten sen taisteluosastonsa kanssa toteuttaa.

”Venäjällä taisteluosastojen johtajat vaikuttavat edelleen pitkälti hakevan ratkaisuilleen siunauksen ylempää, tai samalla kenraalit eivät luota alempiinsa”, Kari kertoo.

”Tämä on saattanut osaltaan olla syynä siihen, miksi Ukrainassa on kaatunut niin paljon kenraaleja."

Yhtenä puutteena Kari pitää sitä, että Ukrainan sodalta, tai Venäjän tarinassa ”erikoisoperaatiolta”, puuttuu selkeä sotilasjohtaja. Tämä voi hankaloittaa sitä, miten tapahtumat kentällä ymmärretään päätöksentekokoneistossa Kremlissä.

”Ukrainan sodalta puuttuvat kasvot.”