Eteläukrainalainen Mykolajvin kaupunki on strategisesti merkittävä, sillä se on väylä venäläisjoukoille Odessaan.

Mykolajiv

”Suojautukaa!”

Ukrainalaissotilas huutaa siviileille suojautumiskehotuksen eteläukrainalaisen Mykolajivin kaupungin kadulla. Kaupunkiin alkaa sataa venäläisten raketteja tiuhaan tahtiin.

Raketti-isku tehtiin mahdollisesti Grad-raketinheittimellä. Se on viheliäinen ase. Gradin osumatarkkuus on huono, mutta tulivoima pelottava ja kaupunkiympäristössä käytettynä se on siviilien kannalta verinen. Yksi rakettilavetti voi ampua 20 sekunnissa 40 rakettia, mistä juontuukin Gradin osuva nimi: suomeksi se tarkoittaa raekuuroa.

Mykolajivilaisella kadulla siviilit alkavat etsiä suojaa kuka mistäkin. Osa juoksee kauas, osa hakeutuu porttikäytäviin. Yhden miehen katseessa näkyy epätoivo. Silmät ovat hetkeksi seisahtuneet, kun hän jumiutuu pohtimaan tilannetta. Uhka menee kuitenkin nopeasti ohi, kun Gradin ”raekuuro” on kylvänyt tuhonsa jonnekin kauemmas.

Tällaista on elo Mykolajivissa, kaupungissa, jossa ukrainalaisjoukot puolustavat asemiaan idästä pyrkiviä venäläisiä vastaan. Jos Venäjä haluaa vallata myös merkittävän satamakaupunki Odessan, olisi Mykolajivin haltuunotto välttämätöntä maayhteyden vuoksi. Yksinomaan mereltä käsin tehtävä Odessan valtaus kun olisi hyvin riskialtis operaatio.

Ohjuksen täysosuma Ingul-hotelliin Mykolajivin Admiral-kadulla.

Ilmastointilaite roikkuu iskun jälkeen kupariputkien varassa. Tavalliseen asuintaloon Lohovenkakatu 6:ssa on osunut ohjus.

"Venäjä – painu vittuun! t. mykolajivilaiset", julistetaan mainostaulussa.

”Siinä olisi suuri vaara, että maihinnousu tukehtuisi heti alkuunsa kun voima ei riittäisi. Näyttää epätodennäköiseltä, että Odessan valtausta yritettäisiin yksistään mereltä käsin. Maihinnousun yllätysmomentti on jo mennyt”, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa.

”En usko, että Venäjällä on nyt voimia pyrkiä Mykolajivin suuntaan, vaikka parin päivän aikana on tullut tietoja hyökkäyksistä puolin ja toisin. Ukrainan kannalta tilanne ei vaikuta Mykolajivissa uhanalaiselta, koska ukrainalaiset ovat pystyneet vastahyökkäyksiin. Välitöntä uhkaa ei ehkä ole”, Pihlajamaa arvioi.

Mykolajivissa on ollut puolisen miljoonaa asukasta. Neuvostoaikana kaupunki oli suljettu ja tärkeä maan sotateollisuudelle. Kaupungissa on tärkeä sotilastelakka ja täällä on valmistettu muun muassa lentotukialuksia.

Aiemmin tällä viikolla Mykolajiv nousi uutisotsikoihin, kun Venäjä iski kaupungin hallintorakennukseen ja räjähdys repi sen keskeltä halki. Iskussa kuoli ainakin 31 ihmistä.

Vaikka Venäjän välittömissä suunnitelmissa ei nyt olisikaan Mykolajivin ja Odessan valtaaminen, perjantaiset raketti-iskut muistuttivat jälleen kaupungin asukkaita venäläisjoukkojen uhasta. Venäläisten hallussa itään päin mentäessä seuraava suurempi kaupunki on Herson, jonne on linnuntietä Mykolajivista noin 50 kilometriä. Koska Gradien kantama on tätä lyhyempi, täytyy venäläisjoukkojen olla jossain Hersonin ja Mykolajivin välimaastossa.

Tsentralny-bulevardilta on kaadettu kaikki puut osin haloiksi rintamalle ja tiesuluille, osin raivaamaan ampumanäkyvyyttä. Mikäli Venäjän joukot yrittäisivät uudelleen kohti Odessaa, panssarikolonna etenisi mahdollisesti bulevardia pitkin kohti Varvarivkan siltaa yli Pivdenyi Buh -merenlahden.

Kaadetut puut kertovat sodasta Tsentralny -bulevardilla.

Kaupungissa näkee, kuinka täällä on valmistauduttu kaikkialla venäläisten tuloon. Tarkastuspisteitä on tiuhassa ja bulevardien puut on kaadettu, jotta venäläispanssarien torjuminen olisi helpompaa. Siellä täällä katujen risteyksiin on jätetty Molotovin cocktaileja valmiiksi ja rengasröykkiöitä on kaikkialla. Yhdellä tarkastuspisteellä näkyy myös amerikkalaisen Javelin-panssarintorjuntaohjuksen kuljetuslaatikko. Suurissa kylteissä venäläisiä kehotetaan ”painumaan vittuun”.

Mykolajivissakin venäläisten iskut ovat osuneet myös siviilikohteisin. Lohovenka-kadulla kaksikerroksisen asuintalon räjähtäneistä raunioista pilkottaa yhdeksäsluokkalaisen Sofia-tytön äidinkielenvihko. Sofian viimeisin ainekirjoitus koskee koronaviruksen vuoksi tehtävää etätyötä.

”Tuossa asui yksi nuoripari, tuolla eläkeläisiä ja tuolla keski-ikäisiä”, sukulaisensa asuntoa talossa tarkastamaan tullut Mihail Koval viittoo kädellään kohti räjähtäneitä asuntoja.

Venäjä on väittänyt, ettei se ole iskenyt siviilikohteisiin. Talo Lohovenka-kadulla on kuitenkin jälleen yksi lukuisista todisteista Venäjän sotarikoksista.

Koval näyttää kädessään olevia pomminsirpaleita, joiden hän sanoo olevan venäläisten rypälepommista. YK:n mukaan rypälepommien käyttö umpimähkäisesti voidaan lukea sotarikokseksi. Varmuutta Kovalin esittelemien sirpaleiden alkuperästä ei kuitenkaan ole.

Olohuone on mennyttä kalua Lohovenkakatu 6:ssa.

Sofian äidinkielen läksyvihko lojuu raunioissa.

Mihail Koval kulkee raunioilla omilla kotikulmillaan.

Koval sanoo tuntevansa myös Sofian, joka ei onneksi ollut rakennuksessa iskun aikaan. Sen sijaan Sofian isoäiti kuoli räjähdyksessä, kertoo Koval.

Räjähdys on lennättänyt parvekkeen raamit pihalehmukseen. Jonkun keittiöstä on lentänyt pihalle sipulit ja valkosipulit ja ilmastointilaite roikkuu seinästä kahden ohuen kupariputken varassa. Palaneen käry leijuu edelleen nenään.

”Ai miksikö venäläiset tulittivat tätä taloa? Mitä venäläiset ylipäänsä hakevat Ukrainasta? Ehkä he ovat vain vihaisia kun olemme torjuneet heidän hyökkäyksensä ja tulittavat sitten turhautuneina tänne umpimähkään”, Koval hämmästelee.

Hän nappaa raunioista valkoisen kiven ja alkaa piirtämään sillä pihamaalle karttaa Etelä-Ukrainasta ja venäläisten liikkeistä. Samalla hän alkaa pohtia sotilasliitto Naton roolia ja Helsingin Etyk-huippukokousta 1975.

”Ei sellainen vain toimi”, Koval viittaa Etykin huippukokoukseen.

Helsingissä 1975 järjestettyä kokousta on pidetty merkittävänä kylmän sodan aikana, kun itä ja länsi saatiin saman pöydän ääreen. Tuolloin Helsingissä haluttiin, että Euroopan rajat olisivat pysyvät. Toisin kuitenkin kävi.

”Menkää te suomalaiset ensin Natoon, me tulemme sitten joskus perässä, vaikka meitä ei sotilasliittoon nyt halutakaan”, Koval sanoo.

Mies puhkuu vihaa venäläisiä kohtaan. Hän sanoo ukrainalaisten ottavan mallia Suomen sodista Neuvostoliittoa vastaan ja taistelevan ”loppuun asti”.

”Venäläiset ajattelevat, että voivat tulla tänne miten tahtovat ja voittavat sodan vain hattuja heittämällä. Venäjä väittää natsien johtavan Ukrainaa, mutta annahan kun sanon: me olemme ukrainassa kaikki nationalisteja. Jos Venäjä ajattelee meidän olevan natseja, niin sitten meidät on tapettava kaikki.”

Vladimir Demtšenko tarkastaa mitä ruokia on valmiiksi pakattu muovikassiin siltä varalta, että perhe joutuu äkkiä lähtemään kotoaan.

Läheisessä asuintalossa Vladimir Demtšenko esittelee perheensä varustautumista uusiin iskuihin.

Ikkunoihin on vedetty pellit, ulko-oveen on viritetty rautatangoilla ja ketjuilla turvalukko ryöstelijöitä varten, evakkotavarat on pakattu valmiiksi ja autossa on tankki täynnä bensaa. Perheeseen kuuluvat Vladimirin lisäksi hänen vaimonsa, 1,5-vuotias tytär, ja Vladimirin äiti Tatjana Radutnaja. Masha-tyttärelle on tehty oma turvahuone komeroon.

Keittiössä Masha kompastuu jakkaraan ja kopsauttaa päänsä jääkaapin oveen.

”Tuhma jääkaappi!” äiti Tatjana Demtšenko toruu jääkaappia Masha sylissään.

Tatjana Demtšenko ei halua vielä kertoa Masha-tyttärelleen sodasta.

Vladimir kertoo sodan muuttaneen perheen elämän täysin. Vladimirilla ei ole enää työtä, ja ilmahälytyssireenien soidessa perhe menee monta kertaa päivässä alakertaan suojaan. Jotkut lapset ovat olleet niin peloissaan, etteivät enää suostu puhumaan, Vladimir kertoo.

”Sota on muuttanut ihmisiä. Meistä on tullut läheisempiä.”

Mashalle ei ole haluttu kertoa vielä sodasta. Räjähdysten äänet on selitetty kuuluvan rakennustyömaan räjäytystöistä.

”Yritämme säästää Mashan tältä kaikelta ja kiinnittää huomion muualle. Vaikka Masha on vasta 1,5-vuotias, hän osaa tunnistaa panssarivaunun. Koskettava hetki oli, kun Masha vilkutti ukrainalaiselle panssarivaunun kuljettajalle ja tämä vilkutti takaisin”, Tatjana kerto silmät kosteina.

Vaikka venäläisjoukot ovat vain raketinkantaman päässä Mykolajivista, Vladimir uskoo vahvasti Ukrainan voittoon.

”Olen varma, että voitto on meidän. Me tiedämme minkä vuoksi taistella, mutta venäläiset eivät. Me olemme oikealla puolella.”

Perheellä on yhteyksiä myös Venäjälle, missä asuu Tatjanan setä.

”Kun olemme puhuneet hänen kanssaan puhelimitse, hän ei usko että täällä on sota ja että meitä pommitetaan. Setäni mukaan meidät on aivopesty Ukrainan propagandalla. Hän ei usko omia sukulaisiaan kun kerromme, että Venäjä on pommittanut lähelle kotiamme”, Tatjana Demtšenko sanoo.

”Se tekee vihaiseksi.”