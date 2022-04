Venäjän lausunto Butšan murhiin liittyen alleviivasi, että Moskovassa suorastaan ilkutaan muun maailman reaktioille, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Sosiaalinen ja perinteinen media täyttyi lauantaina ja sunnuntaina ukrainalaisessa Butšan kaupungissa otetuista kuvista ja videoista, jotka saavat voimaan pahoin. Kadulle ammuttuja siviiliasuisia ihmisiä, kymmeniä. Joillakin kädet selkänsä taakse sidottuina. Yhdessä kuvassa näkyy viemärikaivoon heitetyn miehen ruumis.

Ukrainalaissotilaat kertoivat, että paikallisesta kellarista oli löytynyt kahdeksantoista ihmisen ruumiit, heidän joukossaan lapsia. Ruumiita oli silvottu, brittilehti The Timesille kerrottiin.

Butšan pormestarin mukaan lähes 300 ihmisen ruumiit oli viety joukkohautoihin. Ukrainalainen kansanedustaja kertoi viidestä alastomasta naisesta, joiden ruumiit lojuivat keskellä katua.

Ennen kuin Venäjän armeijan sotilaat jättivät Butšan, he toteuttivat siellä joukkomurhan. Ukrainan puolustusministeriö kutsui Butšaa ”uudeksi Srebrenicaksi”.

Srebrenican kaupunki oli Bosnian sodan aikana YK:n perustama niin sanottu turva-alue. YK-joukkojen komentaja Philippe Morillon julisti keväällä 1993, että srebrenicalaiset olivat päässeet YK:n turvalliseen syleilyyn. ”Minä en ikinä hylkää teitä”, Morillon lupasi.

Heinäkuussa 1995 Bosnian serbijoukot tunkeutuivat kenraali Ratko Mladićin johtamina Srebrenicaan. Kaupungissa olleet 370:tä kevyesti aseistettua hollantilaista rauhanturvaajaa eivät pystyneet pysäyttämään serbejä valtaamasta kaupunkia, eivätkä he mahtaneet mitään noin 8 000 srebrenicalaisen miehen ja pojan joukkomurhalle.

Bosnian serbikomentaja Ratko Mladic helikopterissa Itä-Bosnian yllä heinäkuussa 1995.

Srebrenica oli länsimaiden viimeinen suuri epäonnistuminen Bosnian sodassa, ja sen seurauksena Yhdysvalloissa kasvoi päättäväisyys, että bosnialaisten murhaaminen on saatava loppumaan. Elokuun lopulla 1995 todistettiin vielä yli 40 ihmistä tappanut kranaatti-isku sarajevolaiselle torille, minkä jälkeen Naton koneet nousivat ilmaan ja pommittivat serbeihin rauhantahtoa.

Jugoslavian hajoamissotia käsitellyt YK:n tuomioistuin päätti vuonna 2004, että Srebrenicassa tapahtui kansanmurha. Kolmetoista vuotta myöhemmin Mladić sai elinkautisen vankeustuomion kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja muista sotarikoksista.

Venäjän joukkojen hirmutöistä on esitetty arvailuja, joiden mukaan niitä selittäisivät kurittomuus tai sotilaiden raaistuminen sodan edetessä. Turvallisuusasioihin keskittyvän brittiläisen RUSI-ajatushautomon tutkijan Jack Watlingin mukaan Butšan sadoissa epäillyissä murhissa ei ole kyse tästä.

”Tämä oli suunniteltua. Tämä oli harkittua. Tämä on linjassa Venäjän Tšetšeniassa käyttämien menetelmien kanssa. Jos Venäjän asevoimilla olisi ollut parempaa menestystä, näkisimme monia muitakin vastaavanlaisia kaupunkeja”, Watling twiittasi varhain sunnuntaina.

On syytä lisätä, että on olemassa vain puutteellisesti tietoa siitä, miten venäläisjoukot kohtelevat ukrainalaisia valtaamillaan alueilla. Voi olla, että Butša on vasta ensimmäinen julki tullut Venäjän hyökkäyssodan Srebrenica. Tiedämme siitä, koska Venäjän joukot lähtivät sieltä pois epäonnistuttuaan pääkaupungin Kiovan valtaamisessa tai saartamisessa.

Butšasta tulleet kuvat lisäävät murskaavaa todistusaineistoa, jonka perusteella Venäjän sotilaat näyttävät syyllistyvän Ukrainassa systemaattisesti sotarikoksiin. Aiemmin on nähty tuhansia kuvia ja videoita, joissa näkyy pommitettuja koteja, sairaaloita, kouluja ja muita siviilikohteita.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin toteamus, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on ”teurastaja ja sotarikollinen”, kuulostaa päivä päivältä enemmän faktalta kuin mielipiteeltä.

Säälimättömän hyökkäyksen kohteena olevat ukrainalaiset ovat pitkään vedonneet länsimaihin, jotta ne perustaisivat lentokieltoalueen Ukrainan ylle, antaisivat ukrainalaisille raskaampaa aseapua, kuten hävittäjiä ja panssarivaunuja, ja lopettaisivat energian ostamisen Venäjältä.

Lentokieltoon ja tuntuvampaan aseapuun ei ole lähdetty, koska sen on pelätty johtavan Naton ja Venäjän suoraan yhteenottoon ja jopa kolmanteen maailmansotaan. EU-maat taas ovat riippuvaisia Venäjän energiasta, mikä heikentää Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden vaikutusta.

Butšan murhat kiihdyttävät varmasti länsimaissa keskustelua siitä, missä menee se kuuluisa raja, jonka yli Venäjä ei voisi astua ilman päättäväisempää väliintuloa tai tukea Ukrainalle.

Esimerkiksi Mariupolin kaupungin hävittäminen raunioiksi ei ole käynyt tällaisesta rajasta. On syytä pelätä, että Butšastakaan ei siihen ole.

Venäjän puolustusministeriön sunnuntainen lausunto Butšaan liittyen alleviivasi, että lännen tuomitsevilla sanoilla ei Venäjää hetkauteta ja Moskovassa suorastaan ilkutaan muun maailman reaktioille.

Venäjän mukaan Butšan kuvat olivat ukrainalaisten länsimediaa varten tehtailema lavastus ja provokaatio. Venäjän mukaan Butšassa ”yksikään paikallinen asukas ei kärsinyt minkäänlaisesta väkivallasta”. Sen sijaan he olivat päässeet osaksi 452 tonnista humanitaarista apua, jota Venäjä heille toimitti.

On turha kuvitella, että länsimaiden tuntuvammasta väliintulosta muodossa tai toisessa olisi helppo päättää, sillä niin vaarallisen ja ihmisyydestä piittaamattoman vastustajan kanssa ollaan tekemisissä.

Samalla tuntuu piinalliselta muistella, että länsimailla oli malttia ja sietokykyä katsella – ja usein olla katsomatta – Bosnian siviiliväestön murhaamista kolme vuotta ja neljä kuukautta ennen kuin tappamisesta päätettiin tehdä loppu.