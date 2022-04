Saksa taivuteltiin hitaasti aseviennin aloittamiseen ja kaasuputkihankkeen perumiseen, mutta se ei johtanut pysyvään muutokseen ajattelutavassa.

Berliini

En voinut välttyä ajattelemasta: ”Anteeksi, Saksa, mutta tämä on irvokasta”.

Selasin Instagramia, ja ukrainalaisten tuttavien sydäntäsärkevien viestien ja myrkyllisten meemien seassa vastaan tuli tyytyväisenä hymyilevä Saksan liittokansleri Olaf Scholz.

Liittokansleri vieraili lauantaina terästehtaassa Ruhrin alueella ja avasi demarien osavaltiovaalikampanjan Saksan väkirikkaimmassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa.

Samana viikonloppuna järkyttävät kuvat ja silminnäkijäraportit venäläisten siviileihin kohdistamasta terrorista Ukrainan Butšasta levisivät kaikkien tietoisuuteen.

Kampanja-avauksessa Scholz toisti samaa iskulausetta kuin viime vuonna liittopäivävaalien alla: energian on oltava edullista.

Hän nousi viime vuonna vaalivoittoon todennäköisesti juuri siksi, että lupasi saksalaisille hyviä eläkkeitä, aiempaa parempia työpaikkoja, edullista asumista ja kohtuuhintaista energiaa.

Nyt koko maailmanhistoria on muuttunut peruuttamattomalla tavalla, mutta Saksan demarien linja pitää – energian on oltava edullista.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz teollisuusvierailulla lauantaina terästehtaassa Ruhrin alueella.

Scholz painotti sodan lisäävän vihreän siirtymän tärkeyttä myös teollisuudessa. Sen aikataulu on kuitenkin kiirehdittynäkin auttamattoman hidas vastaamaan tilanteeseen nyt.

Tähän asti Scholz ei ole suostunut välittömään fossiilienergian tuontikieltoon Venäjältä. Nyt vaatimukset kiihtyvät yhä entisestään.

Tänä vuonna Saksan hallitus onnistui jo kertaalleen muuttamaan politiikkansa suuntaa kertaheitolla. Pian Venäjän hyökkäyssodan alettua Saksa ilmoitti olevansa sittenkin valmis viemään aseita Ukrainaan.

Silloin, sodan ensimmäisenä sunnuntaina, Scholz piti Saksan liittopäivien erikoisistunnossa puheen, joka herätti saksalaiset. Hän sanoi, että Saksa haluaa olla historian oikealla puolella.

Aseviennin aloittamisen lisäksi hän ilmoitti, että Saksa lisää omia puolustusmenojaan sadalla miljardilla eurolla. Hieman sitä ennen Saksa ilmoitti, että Venäjän kaasuputki Nord Stream 2 jäädytetään.

Saksan suunnanmuutos vaikutti päätöksentekoon myös Suomessa, sen jälkeen Suomikin päätti aseiden viemisestä Ukrainaan.

Suuri äkillinen liike ei kuitenkaan ole johtanut uusiin saman kaliiperin päätöksiin.

Saksan ensisijainen tavoite ei ole kaikin keinoin osallistua sodan lopettamiseen, vaan pitää huolta taloutensa ja samalla muun Euroopan vakaudesta niin hyvin kuin se tässä myllerryksessä on mahdollista.

Butšan katastrofin paljastumisen jälkeen Saksan hallituksen vihreät ilmoittivat, että pakotteita Venäjää vastaan on kovennettava. Scholz puolestaan vaati Punaisen Ristin kansainvälisen komitean pääsyä venäläisten terrorisoimille alueille ja Venäjää lopettamaan sodan.

Scholz on vastustanut venäläisen fossiilienergian äkillistä tuontikieltoa EU:hun vetoamalla siihen, että se aiheuttaisi Eurooppaan massiivisen laman ja tappaisi kokonaisia teollisuudenaloja.

Talouden syöksyä Scholzin jarruttelu ei kuitenkaan kokonaan pelasta. Maaliskuussa Saksan inflaatio oli korkeimmillaan jälleenyhdistyneen Saksan aikakaudella, yli 7 prosenttia. Monet muutkin talouden tunnusluvut lupaavat hyvin niukkoja aikoja myös Saksaan, ja sodan pitkittyminen todennäköisesti vain syventää edessä olevaa lamaa.

Puolassa tapaamani Puolan varaulkoministeri Marcin Przydacz sanoi, että Saksan ensimmäinen mielenmuutos saatiin aikaan median voimalla ja väsymättömällä diplomaattisella vaikuttamisella. ”Jatkamme Saksan rohkaisemista edelleen”, hän sanoi esimerkiksi hävittäjiin ja fossiilienergiaan viitaten.

Jo viikkoja niin Ukraina kuin monet Naton itäisen lohkon maat ovat vaatineet aiempaa järeämmän aseistuksen, kuten hävittäjien, antamista Ukrainalle.

Jos niistä päätetään, ne tulevat Ukrainan näkökulmasta aivan liian myöhään, kuten Saksan pitkän jahkailun jälkeen lupaamat ”puolustusaseetkin”. Silti vaatimukset kiihtyvät nyt entisestään.

Venäjän hyökkäyssodan aikana EU-maat ovat ostaneet kymmenillä miljardeilla euroilla fossiilisia polttoaineita Venäjällä.

Saksalainen todellisuus on ukrainalaisille täysin käsittämätön. Miten Saksalla on otsaa ajatella taloutta, työllisyyttä ja edullista energiaa, kun suuri eurooppalainen maa on säälimättömän hyökkäyksen kohteena?

Miksi Saksa EU:n merkittävimpänä yksittäisenä maana ei tee kaikkeaan, jotta Venäjä häviäisi sodan mahdollisimman nopeasti?

Monet saksalaiset olisivat valmiita luopumaan enemmästä. Jo sodan alkaessa useissa saksalaisissa Whatsapp-ryhmissä levisi haaste: Sammutetaan valot tänä iltana sen merkiksi, että pärjäämme ilman Vladimir Putinin fossiilienergiaakin.

Mielenosoituksissa monet saksalaiset vaativat kovempia tekoja länneltä Ukrainan hyväksi. Mediassa vaaditaan välitöntä kaasuntuontikieltoa.

Viime aikoina niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on arvosteltu aiempia poliittisia johtajia kyvyttömyydestä arvioida oikein Venäjän uhka ennen hyökkäyssodan alkua.

Sama arviointi koskee nyt ja tulevaisuudessa myös nykyisiä valtaapitäviä.

