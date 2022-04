Ulkoministeri Haavisto HS:lle: Komentoketjut Butšan epäillyistä sota­rikoksista on tutkittava, ja ne voivat peri­aatteessa johtaa Vladimir Putiniin asti

”Tätä hävitystä katsoessa tulee mieleen, että kukahan tämän maksaa? Jos oikeudenmukaisuus maailmassa toteutuisi, niin tästähän seuraisi sotakorvauksia Venäjälle”, Haavisto sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Ukrainan Butšan kaupungista kerrotut epäilyt satojen siviilien surmista tuovat ensitietojen perusteella mieleen Balkanin sodassa tehdyt sotarikokset 1990-luvulla.

Haaviston mukaan on tärkeää, että väitteet venäläissotilaiden sotarikoksilta vaikuttavista teoista tutkitaan kansainvälisesti ja syylliset saatetaan vastuuseen. Hän sanoo, että Suomi on vaatinut, että Ukrainassa tehdyt epäillyt sotarikokset viedään kansainväliseen rikostuomioistuimeen ICC:hen.

Haaviston mukaan tärkeää on selvittää, miten Venäjän sodanjohdon komentoketju on Butšan tapahtumien osalta toiminut. Hänen mukaansa on ainakin periaatteessa mahdollista, että vastuuketjut ulottuvat jopa Venäjän valtionjohtoon ja presidentti Vladimir Putiniin asti.

”Kun ihmisiä saadaan kuulusteltua ja saadaan todistajanlausuntoja aikaan, niin pystytään hahmottamaan tätä ketjua, että mistä toimet ovat lähteneet ja onko pyritty puuttumaan tapahtumiin, jotka rikkovat kansainvälisiä määräyksiä. Ja millä tasolla on hyväksytty, jopa annettu ohjeita niitten toteuttamiseen”, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa viime vuosina on nähty pari esimerkkiä, joissa kaksi valtionjohtajaa on joutunut kansainvälisen rikosprosessin kohteeksi: Balkanin sodista syytetty Serbian entinen presidentti Slobodan Milosevic ja Darfurin kansanmurhasta syytetty Sudanin entinen presidentti Omar al-Bashir.

Haavisto huomauttaa kuitenkin, että Butšan tapahtumista on menossa vasta alustava tiedonkeruu. Hänen mukaansa on olemassa kaksi karmivaa selitystä sille, miksi Venäjän sotilaat ovat surmanneet jopa satoja ukrainalaissiviilejä ennen Butšasta vetäytymistä.

Ensimmäinen selitys olisi, että sotilaiden komentajat ovat antaneet selkeän ohjeen poltetun maan taktiikkaa muistuttavasta toiminnasta, eli kaupungin väestöä tuhotaan vetäytymisvaiheessa.

”Toinen mahdollisuus on koko tämän vetäytymisen kaoottisuus, joka on vähintään yhtä pelottava skenaario, että kukaan ei enää johda, vaan joukot ryöstelevät ja tappavat henkilöitä oman mielensä mukaan”, Haavisto sanoo.

Butšan kaupunki ei ole suinkaan ainoa paikka, jossa sotarikoksia epäillään tapahtuneen. Haaviston mukaan esimerkiksi Mariupolin kaupungin perusteellinen tuhoaminen näyttää rikkovan Geneven sopimuksia, joiden mukaan siviilejä ja siviilirakenteita vastaan ei saa tarkoituksellisesti kohdistaa sotatoimia.

”Varmasti kansainvälisiä sopimuksia rikotaan”, Haavisto sanoo.

Hän sanoo pohtineensa siviilien kärsimysten ohella myös sitä, miten pitäisi menetellä Ukrainan asutusalueille tapahtuneiden tuhojen suhteen.

”Tätä hävitystä katsoessa tulee mieleen, että kukahan tämän maksaa? Jos oikeudenmukaisuus maailmassa toteutuisi, niin tästähän seuraisi sotakorvauksia Venäjälle.”

Haaviston mukaan Venäjältä voitaisiin edellyttää esimerkiksi sitä, että osa sen tulevaisuuden öljy- ja kaasutuloista rahastoitaisiin ja rahoja käytettäisiin Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Mitä tulee Venäjän nykyisiin energiatuloihin, Haavisto ei anna vaikutelmaa, että esimerkiksi Butšan kaupungin tapahtumat saisivat EU-maita nopeasti lopettamaan kokonaan venäläisenergian ostamista.

Hänen mukaansa helposti maailmanmarkkinoilta korvattavia tuotteita pyritään hankkimaan muualta kuin Venäjältä, mutta moni EU-maa – kuten Saksa, Itävalta ja Italia – ovat vielä hyvinkin riippuvaisia Venäjän maakaasusta.

”[Kaasun ostamisen] välitön lopettaminen merkitsisi lämmön saannin ja keittomahdollisuuksien loppumista. Näissä maissa ei ole vaihtoehtoisia järjestelmiä”, Haavisto sanoo.

Ukraina on useaan otteeseen vaatinut sotilasliitto Natoa perustamaan lentokieltoalueen Ukrainan ylle, mutta siihen ei ole ollut halua. Runsas viikko sitten Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi Nato-maihin, että ne antaisivat yhden prosentin omistamistaan panssarivaunuista ja hävittäjistä, jotta maa voisi tehokkaammin puolustautua Venäjää vastaan.

Haavistolla on sellainen käsitys, että Ukrainalle annetaan enimmäkseen sitä aseellista apua, mitä maa on pyytänyt. Hänen mukaansa paljon tapahtuu kulisseissa, sillä maat eivät jokaisesta aseavustuksesta julkisesti ilmoittele.

”Aseellisessa avussa on pyritty pääasiassa noudattamaan Ukrainalta tulleita listauksia siitä, mitä he ovat toivoneet, lukuun ottamatta sitten varmaan näitä hävittäjiä.”