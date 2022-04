Viikonloppuna Ukrainan sodan pääaiheeksi nousi Kiovan lähellä sijaitsevasta Butšan kaupungista paljastunut verilöyly. Tämä kaikki tapahtumista toistaiseksi tiedetään.

Huhtikuun alussa Ukrainan joukot onnistuivat valtaamaan takaisin monien muiden alueiden ohella Kiovan lähellä sijaitsevan Butšan kaupungin.

Viikonloppuna, venäläisten joukkojen vetäydyttyä kaupungista, paljastui raakuuksia, joista tiedot päivittyvät edelleen.

Osa tiedoista on peräisin ukrainalaislähteistä, eikä niitä ole kaikissa tapauksissa pystytty varmistamaan.

Tähän juttuun on koottu tietoja Butšan tapahtumista.

Mitä Butšassa on tapahtunut Venäjän hyökkäyksen alettua?

Venäjän joukot valtasivat Butšan kaupungin kolme päivää sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta.

Venäjän joukot saivat lähellä sijaitsevan Hostomelin lentokentän haltuunsa 25. helmikuuta. Kaksi päivää myöhemmin, 27. helmikuuta, raportoitiin, että venäläisjoukot olivat tunkeutuneet Butšan kaupunkiin ja tuhonnet sen rakennuksia pommituksilla.

Käytännössä Butša on ollut helmikuun lopusta lähtien suurimmaksi osaksi venäläisjoukkojen hallussa. Kokonaan venäläisten kontrollissa se on ollut maaliskuun toisesta viikosta lähtien.

Vielä helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa kaupungin hallinnasta käytiin kovia taisteluita. Ukrainan joukot iskivät venäläisten sotilaskalustoon ilmaiskuilla ja saivat joksikin aikaa lamaannutettua venäläisjoukkojen etenemisen. Maaliskuun alkupuolella kaupungista saatiin raporttien mukaan myös evakuoitua tuhansia siviilejä.

4. maaliskuuta venäläiset lisäjoukot saapuivat Butšaan, minkä jälkeen myös kaupungin pommittaminen voimistui entisestään. Seuraavien päivien aikana ukrainalaiset menettivät hallintansa kaupungista.

Butša oli yli kahden viikon ajan kokonaan venäläisten hallinnassa, kunnes viime viikolla Venäjä alkoi vetäytyä Kiovan lähellä sijaitsevilta alueilta. Perjantaina 1. huhtikuuta Ukrainan joukot ilmoittivat saaneensa Butšan takaisin haltuunsa.

Kuollut henkilö kotitalon pihalla Butšassa.

Mitä Butšan tapahtumista tiedetään?

Useat kansainväliset mediat ja uutistoimistot ovat kertoneet omien havaintojensa perusteella raakuuksien jäljistä Butšassa. HS:n toimittaja Petteri Tuohinen ja valokuvaaja Kalle Koponen saapuivat Butšaan maanantaina.

Viikonloppuna julkaistuissa kuvissa näkyi kaupungin kaduilla makaavia siviiliasuisten ihmisten ruumiita. Uutistoimisto AFP piti todennäköisenä, että ne ovat olleet kuolleena päiväkausia. Kaupungin pormestari Anatoli Fedoruk sanoi, että venäläisjoukot ovat teloittaneet ukrainalaissiviilejä ampumalla heitä niskaan.

HS julkaisee maanantaina Tuohisen ja Koposen laajemman raportin Butšasta.

Kaduille jätettyjen kuolleiden siviilien määrää ei ole toistaiseksi pystytty vahvistamaan, mutta AFP kertoo nähneensä ainakin 22 siviiliasuista ruumista kaduilla. Pormestari Fedoruk sanoi viikonloppuna, että ruumiita ei ollut voitu kerätä, koska venäläisten epäiltiin miinoittaneen ne.

Kuvissa näkyy, että kaduilla makaavia ruumiita oli peitelty. Osan kädet oli sidottu selän taakse. The New York Timesin julkaisemassa videossa näkyy kasaan rusentunut auto, jonka sisällä on kuollut siviili.

Videoita ja kuvia on otettu muun muassa Butšan halki kulkevilla ja toistensa kanssa risteävillä Vokzalnaya- ja Yablunska-pääkaduilla. Esimerkiksi Vokzalnaya-kadulla on kuvien mukaan myös tuhoutunutta venäläisten armeijakalustoa.

Huomiota on herättänyt se, että kaupungin keskustassa sijaitsevan ortodoksisen Pyhän Andreaan kirkon (kansainvälisissä medioissa nimellä Church of St. Andrew and Pyervozvannoho All Saints) taakse on kaivettu noin 14 metriä pitkä joukkohauta. Raporttien mukaan joukkohautaan oli viety ainakin 280 ihmisen ruumiit.

Kiovan pormestari Vitali Klytško on sanonut, että tarkkaa Butšassa kuolleiden siviilien määrää ei ole toistaiseksi tiedossa, mutta hänen mukaansa puhutaan yli 300 kuolleesta ukrainalaisesta.

Venäjä on kiistänyt kaikki väitetyt väkivallan teot Butšassa. Venäjän mukaan Butšan kuvat olivat ukrainalaisten länsimediaa varten tehtailema lavastus ja provokaatio. Venäjän mukaan Butšassa ”yksikään paikallinen asukas ei kärsinyt minkäänlaisesta väkivallasta”. Sen sijaan he olivat päässeet osaksi 452 tonnista humanitaarista apua, jota Venäjä heille toimitti.

Ortodoksikirkon lähelle oli kaivettu joukkohauta.

Joukkohauta näkyy myös Butšasta otetuissa satelliittikuvissa.

Mitä Butšan asukkaat ovat kertoneet tapahtumista?

Viikonlopun aikana useat Butšan asukkaat kertoivat länsimaisten medioiden haastatteluissa omia havaintojaan venäläisten joukkojen toimista kaupungissa.

HS:n haastattelema Butšassa asuva iäkäs eläkeläinen sanoi muistavansa vuodet 1941 ja 1942, jolloin natsi-Saksa hyökkäsi ja miehitti Kiovan aluetta.

”Hän sanoi, etteivät edes saksalaiset tehneet tällaista”, HS:n toimittaja Petteri Tuohinen kertoi.

Eläkeläisen kertoman mukaan siviilit lähinnä piileskelivät asunnoissaan niin kauan kuin Venäjän joukot olivat paikalla. Mikäli ulos uskaltautui, riskinä oli tulla ammutuksi välittömästi ja kyselemättä, eläkeläinen kertoi paikalla olleelle HS:n toimittajalle.

The New York Timesin toimittajat ovat haastatelleet useita paikallisia, jotka ovat kertoneet venäläissotilaiden julmuuksista. Esimerkiksi Vitali Sinadin -niminen mies kertoi olleensa kaksi päivää sidottuna metallipylvääseen. Tuona aikana sotilaat olivat hakanneet häntä ja yrittäneet saada häneltä tietoja ukrainalaisjoukkojen sijainnista.

Yleisesti asukkaat ovat kertoneet vaikeista oloista: he ovat olleet ilman lämpöä ja sähköä. Vettä ja ruokaa on ollut äärimmäisen niukasti. Haastatellut paikalliset ovat kertoneet pysytelleensä miehityksen aikana talojensa kellareissa.

Osa haastatelluista on kertonut nähneensä, miten Venäjän sotilaat ovat ampuneet ja kiduttaneet ukrainalaisia siviilejä. Samoin paikalliset ovat kertoneet muun muassa siitä, miten venäläisjoukot ovat varastaneet ja tuhonneet paikallisten omaisuutta. Muun muassa uutistoimisto AFP:n ja The New York Timesin mukaan Butšassa on ollut venäläisten sotilaiden lisäksi myös tšetšeenitaistelijoita, joiden käytöksen on kerrottu olleen hyvin väkivaltaista ukrainalaisia kohtaan.

Yksi laajalle levinneistä kuvista oli maantien viereen polkupyörän alle jääneestä ruumiista.

Mitä Butšan tapahtumista seuraa?

Länsimaiden johtajat ovat yksiselitteisesti tuominneet Venäjän toimet. Suomessa järkytyksestään ilmoittivat presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin. Muiden länsimaisten johtajien tavoin Niinistö peräänkuulutti sitä, että Venäjän toimet tutkitaan kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

Ukrainan johto on vaatinut muilta mailta entistä kovempia toimia Venäjää vastaan. Presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvasi venäläisjoukkojen toimintaa ukrainalaisten joukkotuhonnaksi. Kiovan pormestari Vitali Klytško kutsui tapahtumia kansanmurhaksi.

Britannia kerää yhdessä muiden kanssa todisteita kansainvälisen rikostuomioistuimen sotarikostutkintaa varten, kirjoitti Britannian ulkoministeri Liz Truss Twitterissä sunnuntain vastaisena yönä.

Tiedot Butšan verilöylystä ovat kiihdyttäneet vaatimuksia siitä, että Euroopan unionin maiden on lisättävä entisestään Venäjä-vastaisia pakotteitaan muun muassa lopuillekin venäläispankeille ja irtauduttava kokonaan venäläisestä öljystä ja kaasusta. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan EU:n täytyy edistää lisäpakotteiden asettamista. Macron sanoi Ranskan koordinoivan lisäpakotteet erityisesti Saksan kanssa lähipäivinä.

Missä Butša sijaitsee ja millainen kaupunki se oli?

Ennen sodan syttymistä Butša oli noin 37 000 asukkaan kaupunki, jonka merkittävä työllistäjä oli lasitehdas. Se kuului kymmenen suurimman Kiovan alueen kaupungin joukkoon.

Butša sijaitsee 24 kilometriä maan pääkaupungin Kiovan länsipuolella, eli Ukrainan pohjoisosassa lähellä Valko-Venäjän rajaa.

Butšan piiri on yksi Kiovan alueen hallinnollisista osista, joihin kuuluu Butšan lisäksi Irpinin ja Vyšneven kaupungit. Erityisesti Irpin on ollut myös Ukrainan sodan aikana taisteluiden keskiössä.