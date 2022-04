Internetin rajoitukset eivät juuri elämää häiritse, jos käyttää uutislähteenään vain Venäjän valtion ohjauksessa olevaa televisiota. Kuitenkin noin 100 miljoonaa venäläistä käyttää nettiä säännöllisesti, Venäjän väestöstä siis noin 80 prosenttia. Heidän elämänsä on muuttunut.

Useimmat riippumattomat uutismediat pystyivät pitämään nettisivunsa auki vain neljä, viisi päivää hyökkäyksen alun jälkeen. Blokkaus oli hyvin ennalta-arvattava. Yksi suosituimmista oppositiomedioista, Meduza, julkaisi heti sodan ensimmäisenä päivänä etusivullaan varoituksen, jossa oli yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka kiertää esto.

”Emme tiedä tarkalleen, milloin Venäjän hallinto tulee estämään pääsyn sivullemme, mutta tässä ohje, mitä voit tehdä sen tapahduttua”, oli jutun sisältö.

Maaliskuu ei vielä ollut alkanut, kun pääsy Meduzan ja lukuisien muiden riippumattomien medioiden saiteille estettiin.

" "Emme tiedä tarkalleen, milloin Venäjän hallinto tulee estämään pääsyn sivullemme, mutta tässä ohje, mitä voit tehdä sen tapahduttua."

Uutiset ja politiikka eivät kuitenkaan ole pääasia kaikille. Instagramia käyttää tilastojen mukaan ainakin 60 miljoonaa venäläistä, ja kuten muuallakin, myös Venäjällä Instagramia on käytetty enimmäkseen muuhun kuin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Kokonainen sukupolvi nuorisoa, joille Instagram on ollut ikkuna maailmana, on jo kasvanut aikuisiksi.

Maaliskuun 11. päivänä Venäjän sensuuriviranomainen Roskomnadzor alkoi estää pääsyä Instagramiin osittain mutta antoi käyttäjille – jalosti – 48 tuntia aikaa siirtää viestintänsä ja sisältönsä muille tileille.

Maaliskuun 21. päivänä Tverskajan alueoikeus Moskovassa luokitteli Metan ”äärijärjestöksi”. Metaan kuuluviin Facebookiin ja Instagramiin ei päässyt enää Venäjältä mutta Whatsappia voi yhä käyttää, vaikka se on osa Metaa.

Instagram, vastoin kansainvälistä lakia, salli väkivaltaan kehotuksen ensimmäisen kerran historiassaan ja vain venäläisiä vastaan, joten syyttäjänlaitos päätti kieltää tämän sosiaalisen median verkoston.

Tämä on ote virallisesta kirjeestä, joka huomiota herättävästi lähetettiin jokaiselle Venäjän kansalaiselle – riippumatta siitä, olivatko he Instagramin käyttäjiä vai eivät. Lähettäjänä oli valtion digipalvelu- ja tietokantaviranomainen Gosuslugi. Se jatkoi: Venäjällä on omat, kilpailukykyiset internetpalvelunsa, joihin kuuluvat VK ja Odnoklassniki miljoonine käyttäjineen. Täten toivomme, että siirtymänne näihin verkostoihin tapahtuu nopeasti ja löydätte uusia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja liiketoiminnan viestintään siellä.

Huolia ja kysymyksiä kiellon seurauksista esitettiin heti. Onko Instagramiin postaaminen nyt laitonta? Onko toisten postauksten seuraaminen laitonta? Poistanko heti autoni ikkunasta tarran, jossa on Instagram-käyttäjänimeni? Mitä rangaistuksia seuraa?

Venäjä on kertonut monista uusista laeista viime aikoina mutta niiden toimeenpano ja soveltaminen on jäänyt epäselväksi. Juristeilta saattaa saada täysin päinvastaisia neuvoja. Mediayhtiöiden lakiosastoilla on vaikeaa. Olen itsekin ollut osallisena useissa puhelinkeskusteluissa selvitellessäni sometilieni kohtaloa. Kenelläkään ei ole luotettavan oloista tietoa, joten moni on vain ottanut taukoa Instagramin käytöstä. Pikkuhiljaa tullaan takaisin.

Yllättäen Venäjän puolustusministeriö (@mil_ru) on yksi niistä tahoista, jotka eivät ole missään vaiheessa lakanneet postaamasta Instagramiin. Koko ajan he julkaisevat siellä ajankohtaisia tiivistelmiään.

Tiistaina 5. huhtikuuta ”erikoisoperaatiosta” oli tumma video, jossa kuvatekstin mukaan Venäjän Mustanmeren laivasto pommittaa Ukrainan mantereella sijaitsevia sotilaskohteita. Hashtagina käytetään Z-merkkiä.

En tiedä ministeriön viestintävastaavista, mutta tavalliset venäläiset käyttävät VPN:ää käyttääkseen kiellettyjä saitteja. Se käy noin vain useimmista älypuhelimista. Siihen tarvitaan lisämuistia tai ylimääräistä 4G-dataa, se voi olla hidasta ja epämukavaa kun sovelluksia pitää sulkea ja avata uudelleen ja uudelleen, mutta se on nyt ainoa tapa saada raikasta ilmaa tiedon muodossa. VPN käyttää satunnaista ulkomaalaista serveriä, jonka kautta käyttäjä pääsee nettiin, joten on mahdotonta päätellä käyttäjän todellista sijaintia.

Asiassa on myös hauska puoli: saan loputtomasti sähköposteja, jotka varoittavat, että tilejäni on käytetty oudoissa paikoissa ja että on havaittu tietoturvariski. Se johtuu siitä, että parin tunnin sisällä saatan kirjautua sisään Suomesta, Puolasta ja Yhdysvalloista.

" En tiedä ministeriön viestintävastaavista, mutta tavalliset venäläiset käyttävät VPN:ää käyttääkseen kiellettyjä saitteja.

On paljon ihmisiä, joille Instagram ei ole pelkkää vapaa-ajan viihdettä. Joillekin se on päätyö ja tulojen lähde. Eivät vain kuuluisat influensserit ja bloggaajat (joiden kohtalo toki on yksi huolista myös), vaan myös pienyrittäjät ovat työssään riippuvaisia Instagramista. Vaatesuunnittelijat, leipomot, kampaajat ja monet muut saavat asiakkaansa sieltä.

Inna, 45, työskenteli oppaana Pietarissa. Hän teki retkiä ja kierroksia sekä venäläisille ja ulkomaalaisille. Viiden viime vuoden aikana hän on käynyt monia kursseja liittyen viestintään – markkinointia ja valokuvausta–, ja hän on käyttänyt satojatuhansia ruplia kehittääkseen Insta-profiiliaan.

”Minulla on nettisivukin, mutta 85 prosenttia asiakkaistani tulee Instagramista. Minulla on noin 50 000 seuraajaa. Olen pistänyt pystyyn firman ja toimin laillisesti. Tämä sulku tarkoittaa viiden vuoden työn romahtamista.”

Aljona sanoo: Olen itkenyt Instagramin sulkemisesta saakka. Kuuden vuoden ajan, kiitos tämän verkoston, olen pelastanut kodittomia eläimiä. Seuraajamme ovat ottaneet yli 100 000 koiran- ja kissanpentua kauttamme. Lähes 15 000 ihmistä on tukenut eläinten suojakotiamme rahallisesti. Emme voi jatkaa toimintaamme ilman lahjoituksia. Tämä on humanitaarinen kriisi.”

Ja sitten Youtubeen. Se toimii Venäjällä edelleen. Youtube-videoiden katselusta on tullut miellyttävämpää viime aikoina, sillä mainokset ovat puuttuneet maaliskuun 3. päivästä lähtien. Mutta syy ei ole lainkaan miellyttävä. Hyökkäyksen ensimmäisen viikon aikana katsoimme videoita, joissa oli vangeiksi jääneitä venäläissotilaita, jotka pyytävät anteeksi ja vetoavat siihen, että tämä epäreilu sota loppuisi. Sisältö oli ilmeisesti kohdennettu mainoksina venäläisyleisölle Ukrainan puolelta. Mutta kun Google oli saanut varoituksen tällaisesta luvattomuudesta Venäjän Roskomnadzorilta, se poisti kaiken Youtube-mainonnan venäläisiltä.

Youtubesta löytyy silti yhä itse videoita, esimerkiksi 9. maaliskuulta. Siinä apeat sotilaat istuvat rivissä, venäläiset nimet esillä ja Venäjän lippu maastopuvussaan. Taustalla kerrotaan, että kyseessä on Ukrainan Interfaxin tilaisuus. Videon otsikossa lukee: " ’Olemme fasisteja’ – venäläiset sotavangit kertovat rauhanomaisten siviilien tappamisesta Putinin Ukrainan-vastaisessa sodassa".

Geneven sopimuksen mukaan sotavankeja täytyy kohdella kunnioittavasti ja suojata julkiselta pilkalta.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa Pietarista toimittaja Mihail ja Moskovasta kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.