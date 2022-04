Kuka tahansa voi jäädä koronajumiin mihin tahansa: siivooja suljettiin neljäksi päiväksi yleiseen käymälään. Toimivatko ankarat sulut nopeasti leviävän omikronin tapauksessa ja kestetäänkö niitä enää, kysytään nyt Kiinassakin.

Peking

Aidatulla kerrostalon pihalla Shanghaissa on iso joukko vihaisia asukkaita. He huutavat: ”Haluamme syödä! Haluamme mennä töihin! Haluamme saada tietoa!”

Kiinan sosiaalisesta mediasta tämäkin mielenosoitusvideo on jo sensuroitu, mutta uutistoimisto Bloomberg ehti poimia sen talteen.

Pysäytyskuva videosta, jonka uutistoimisto Bloomberg otti talteen Kiinan sosiaalisesta mediasta. Siinä Shanghaissa asukkaat osoittavat mieltä koronatoimia vastaan.

Koronatoimien kiinalaiset erityispiirteet kiristävät yhä useamman kiinalaisen hermoja. Viime päivinä varsinkin sulkuun asetetusta 25 miljoonan asukkaan Shanghaista on kuulunut monenlaisia kiukunpurskauksia.

Periaatteessa Shanghai julisti vain muutaman päivän sulun ensin puolelle ja sitten toiselle puolelle kaupunkia. Käytännössä monilla asuinalueilla sulku alkoi paljon aiemmin ja jatkuu paljon pidempään. Yksikin tautitapaus voi panna taloyhtiön tai korttelin kiinni viikoksi tai kahdeksi.

Jutun alun mielenosoittajat ovat olleet suljettuina kotiinsa ja pihaansa jo yli kuukauden. Kuten monilla muillakin Shanghain sulussa eläjillä, heillä on ollut viime päivinä vaikeuksia saada ruokaa. Nälkäinen vihastuu nopeasti.

Viranomaisten jakamia vihanneksia taloyhtiön pihalla Shanghaissa.

Kiinalaiset ovat laajasti tukeneet maansa tiukkoja koronanvastaisia toimia, sillä maahantulorajoitusten, sulkujen ja tehotestausten avulla Kiinan koronaluvut ovat olleet hyvin pieniä ja kansa tervettä.

Shanghaisssa onkin kiinalaisittain iso ongelma: kuukaudessa on tehotestaten löytynyt noin 60 000 positiivista tapausta, suurin osa oireettomia. Yleensä kiinalaiskaupungeissa on nolla tapausta tai vain muutama kerrallaan. Vastatoimet käynnistyvät heti muutamasta tapauksesta.

Kortteleiden ja kaupunkien sulkuja on pidetty Kiinassa pienenä hintana siitä, että sulkujen ulkopuolella elämä on ollut hyvin normaalia, mitä nyt matkustamaan ei ole oikein päässyt.

On hyvin luultavaa, että valtaosa kiinalaisista edelleen ihailee valtionsa muusta maailmasta poikkeavia koronatoimia, mutta yhä useampi kyselee, kauanko tällaista menoa voi jatkaa nopeasti leviävän omikronin maailmassa. Eivätkä koronavirusvariantit näytä katoavan maailmasta.

Arkinen koronaväsymys kasvaa nyt selvästi.

Isojen kaupunkien sulut ovat osoittaneet, että toisin kuin usein luullaan, Kiinassa tärkeiden asioiden logiikka ja logistiikka eivät tahdo toimia kriisien aikana.

Sekä Shanghaissa että aiemmin Xi’anissa viranomaisilla on ollut vaikeuksia taata ruuan saatavuus sulkujen aikana. Joillekin asukkaille on annettu mahdollisuus käydä kaupoissa, mutta kaupat on hamstrattu usein tyhjiksi.

Nettikaupat ja kotiintoimitukset eivät ole olleet käytössä kuin osin, ja ilmaisen ruuan jakelu koteihin on takkuillut. Moni menee nukkumaan vatsa kurnien.

25 miljoonan asukkaan Shanghai on sulun vuoksi aavemaisen tyhjä.

Monesti herätys onkin aikaisin, sillä kaupunkilaisten ihmeeksi koronatestipaikoille komennellaan ihmisiä jopa jo kello viisi aamulla.

Tavallisten sairauksien hoito on sulkukaupungeissa ollut vaikeaa, sillä sairaaloita on kiinni, ne keskittyvät vain koronaan tai ne eivät uskalla ottaa potilaita vastaan. Sekä Xi’anissa että Shanghaissa on kuollut ihmisiä hoidon eväyksen tai viivästymisen vuoksi muun muassa astmakohtauksiin ja sydänkohtauksiin.

Lasten kohtelu on viime päivinä raivostuttanut shanghailaisia. Viranomaiset nimittäin vievät positiivisen testinäytteen antaneen lapsen vanhemmiltaan ja panevat hänet erityiseen lastenkeskukseen. Lapsi ja vanhempi voivat olla yhdessä vain, jos molemmat ovat sairaita.

Näin Kiinassa on toimittu aiemminkin, mutta kansalaiset ovat heränneet asiaan kunnolla vasta nyt, kun Shanghaissa tautitapauksia ja positiivisia lapsia on paljon.

Jokainen positiivisen näytteen antanut aikuinenkin viedään pois kotoa, olipa oireita tai ei. Shanghaissa oireettomille on järjestetty valtavia halleja. Hallissa voi olla yli tuhat sänkyä vieri vieressä. Kaikissa näissä halleissa ei oleskelijoiden mukaan ole edes suihkua.

Hallista pääsee pois, kun testi näyttää jälleen negatiivista. Se voi viedä päiviä tai viikkoja.

Oireelliset joutuvat sairaalaan, ja sangen lievätkin tapaukset vievät sairaaloiden petipaikkoja.

Monissa kaupungeissa viranomaiset ovat tappaneet kissat ja koirat ja muut lemmikit, jos näiden omistaja on viety kotoa tartunnan vuoksi.

Sulkujen aikaan kaikki taloyhtiöt eivät anna asukkaiden mennä lainkaan ulos, joten lemmikit kärsivät, vaikka omistaja olisi kotona. Näppärimmät ovat laskeneet koiriaan narun varassa kerrostalon ikkunasta pihalle pissalle ja takaisin ylös. Koirien sisäpissatusvilttejä myydään paljon.

Oma lukunsa on se, että osa kaupungeista ottaa koronatestejä myös eläimiltä, kuten ratsastustallien hevosilta.

Koronatoimet Kiinassa ovat sangen yhtäkkisiä. Moni on jäänyt yöksi tai pariksi kauppaan tai ravintolaan jumiin, kun paikallisviranomaiset ovat noin vain lukinneet liiketilan. Joku positiivisen näytteen antanut on aiemmin piipahtanut paikalla.

Maaliskuussa tuhansia ihmisiä suljettiin messuhalliin Guangzhoussa, sillä messuilla oli vieraillut yksi koronatapauksen lähikontakti. Tuolloin sosiaalisessa mediassa kierrelleessä videossa näkyi, kuinka lukuisat ihmiset karkasivat juosten paikalta yli aitojen ja ohi poliisien.

Moni kantaakin lääkkeitään laukussa siltä varalta, että joutuu yhtäkkiä suljetuksi jonnekin.

Suojapukuun pukeutuneet viranomaiset jakavat tarvikkeita sulussa oleville asukkaille.

Työpaikoille voi jumittua vahingossa tai sitten työnantajan vaatimuksesta.

Shanghaissa siivooja Li Chungqiaosta on tullut pieni sankari, sillä hän jäi jumiin siivoamaansa yleiseen vessaan neljäksi yöksi, kun asuinalue meni yllättäen sulkuun. Hän siivosi vessaa ahkerasti koko neljä päivää, vaikka ei oikein pystynyt öisin nukkumaan, koska vessassa oli kylmä ja siellä haisi.

Jos käy ilmi, että on oleskellut samassa tilassa kuin tartunnan saanut, joutuu testiin ja luultavasti karanteeniin viikoksi tai pariksi.

Asukkaita kutsutaan pakolliseen koronatestiin.

Senpä takia osa kiinalaisista on alkanut huijata jäljityssovelluksia. Sellainen on jokaisella kännykässään, ja sovellusta skannataan kaikkialla, kuten kauppojen, ravintoloiden ja asuinalueiden ovilla. Sovelluksen avulla viranomaiset löytävät nopeasti tartunnan saaneen kontaktit.

Huijarit esittävät skannaavansa koodin, vaikka eivät niin tekisikään. Esimerkiksi Pekingin kaupungin sovelluksella on helppo huijata.

Ihmiset myös välttelevät ostamasta lääkkeitä apteekista ja tilaamasta ulkomaisia paketteja, sillä molempien seurauksena voi oma kännykkäsovellus heilahtaa keltaiseksi tai punaiseksi. Vaaditaan vähintään koronatesti, jotta koodi on taas vihreä.

Ilman vihreää koodia ei pääse oikein muualle kuin kotiinsa.