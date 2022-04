Puolustusministeriön verkkosivuilla maanantaina julkaistussa listassa oli noin 1 600 sotilaan koko nimi, syntymäaika, passin numero ja sotilasarvo.

Ukrainan tiedustelupalvelu on julkaissut listan venäläisistä, joiden väitetään tehneen sotarikoksia Ukrainan kansaa vastaan Butšassa.

Puolustusministeriön verkkosivuilla maanantaina julkaistussa listassa oli noin 1 600 sotilaan koko nimi, syntymäaika, passin numero ja sotilasarvo.

Venäjän joukot valtasivat Butšan kaupungin kolme päivää sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta. Käytännössä Butša on ollut helmikuun lopusta lähtien suurimmaksi osaksi venäläisjoukkojen hallussa. Kokonaan venäläisten kontrollissa se on ollut maaliskuun toisesta viikosta lähtien.

Viime viikolla Venäjä alkoi vetäytyä Kiovan lähellä sijaitsevilta alueilta. Perjantaina 1. huhtikuuta Ukrainan joukot ilmoittivat saaneensa Butšan takaisin haltuunsa.

Useat kansainväliset mediat ja uutistoimistot ovat kertoneet omien havaintojensa perusteella raakuuksien jäljistä Butšassa. Butšassa kuolleiden siviilien tarkka määrä ei ole tiedossa. Kiovan pormestari Vitali Klytško on arvioinut, että surmansa on saanut yli 300 ukrainalaista. Myös presidentti Volodymyr Zelenskyi on puhunut yli 300 kuolleesta.

Ruumiita butšalaisessa puutarhassa maanantaina.

HS:n toimittaja Petteri Tuohinen ja valokuvaaja Kalle Koponen saapuivat Butšaan maanantaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää uutistoimisto Reutersin mukaan tärkeänä, että toimittajat eri maista käyvät Butšassa ja muissa kaupungeissa dokumentoimassa sodan siviiliuhreja.

Siviiliuhrien määrä Borodjankassa ja muissa venäläissotilailta vapautuneissa ukrainalaiskaupungeissa saattaa olla paljon suurempi kuin Butšassa, Zelenskyi myös arvioi medioiden mukaan.