Venäjä on kertonut esittävänsä neuvostossa ”empiiristä todistusaineistoa” siitä, etteivät sen joukot ole syypää surmiin. Ukrainan tiedustelu­palvelu on julkaissut listan Butšassa olleista noin 1 600 venäläissotilaasta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi aikoo vaatia tiukempia pakotteita Venäjää vastaan YK:n turvallisuus­neuvostossa tiistaina.

Länsimaat ovat jo kaavailleet uusia toimia. Euroopan komissio esittää, että EU-maat lopettavat kivihiilen tuonnin Venäjältä. Lisäksi venäläisten meri- ja maantiekuljetusten pääsy EU:n alueelle estetään.

Saksa on varoittanut, että on vielä liian aikaista katkaista venäläisen maakaasun ostot. Niiden lopettaminen kurittaisi paitsi Venäjän myös Euroopan taloutta.

YK:n turvallisuusneuvoston puhe­osuuden on tarkoitus alkaa kello 17 Suomen aikaa. HS näyttää tilaisuuden suorana.

Myös YK:n pääsihteerin António Guterresin on määrä puhua kokouksessa.

Kokouksen asialistalle nousevat todennäköisesti Butšan tapahtumat Ukrainassa. Kaupungista on löydetty venäläisjoukkojen lähdön jälkeen siviilien ruumiita kädet selän taakse sidottuna ja teloitettuna. Kaupunkilaisia oli myös kidutettu ja ammuttu umpimähkään.

Zelenskyi vieraili Butšassa maanantaina. Hän on kuvaillut tapahtumia kansanmurhan yritykseksi ja vaatinut Venäjää tilille sotarikoksista. Presidentti on vaatinut myös lisää aseapua Ukrainaan länneltä.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa Butšan surmiin ja väittänyt, että niiden takana on Ukrainan ”valehyökkäys”. Venäjä on kertonut tuovansa YK:n turvallisuusneuvostoon ”empiiristä todistusaineistoa” siitä, että länsimaiden väitteet Butšasta eivät ole totta.

Ukrainan tiedustelupalvelu on julkaissut listan Butšassa olleista noin 1 600 venäläissotilaasta.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Josep Borrell matkustavat myöhemmin tällä viikolla Kiovaan tapaamaan Zelenskyiä.