Ruotsin ulkoministeri Ann Linde kuvaa Butšan tapahtumia julmuudeksi, jolle ei löydy vertailukohtaa. Ruotsi harkitsee venäläisdiplomaattien karkotuksia.

Ruotsi harkitsee venäläisten diplomaattien karkottamista vastauksena Ukrainan Butšan tapahtumiin.

Ulkoministeri Ann Linden mukaan päätöstä asiassa ei ole vielä tehty.

”Me tutkimme sitä mahdollisuutta. Mutta meidän on pysyttävä suurlähetystössämme Moskovassa. Se on myös tärkeää. Yritämme tukea vapaaehtoisjärjestöjä, jotka pystyvät yhä työskentelemään maassa ja joilla on yhteyksiä oppositioon”, Linde sanoi Ruotsin yleisradion Aktuellt-ohjelman haastattelussa maanantai-iltana.

Linde kuvaa Butšan tapahtumia julmuudeksi, jolle ei löydy vertailukohtaa. Ulkoministerin mukaan ne kuitenkin muistuttavat siitä, millä tavalla Venäjä on aiemmin käynyt sotaa Syyriassa ja Tšetšeniassa.

”Nyt sama tapahtuu Ukrainassa. Siitä on vaadittava vastuuta.”

Ukrainan pääkaupungin Kiovan lähistöllä sijaitsevasta Butšan kaupungista on löydetty venäläisjoukkojen lähdön jälkeen useita siviilien ruumiita.

Lue lisää: Butšalainen pappi kertoo, että venäläiset kielsivät ruumiiden hautaamisen

Tanska kertoi tiistaina karkottavansa 15 venäläisdiplomaattia epäiltynä vakoilusta. Ulkoministeri Jeppe Kofodin mukaan karkotetuilla on 14 päivää aikaa poistua Tanskasta.

Ranska ja Saksa kertoivat aiemmin yhteensä 75 venäläisdiplomaatin karkotuksista vastauksenaan Butšan tapahtumiin.

Ruotsissa oppositiopuolue maltillinen kokoomus vaatii hallitusta karkottamaan Ruotsissa olevat kymmenet venäläisdiplomaatit välittömästi.

Puolue toteaa, että Ruotsin turvallisuuspalvelu Säpo on kuvaillut venäläisdiplomaatteja vakoilijoiksi. Ruotsalaislehti Svenska Dagbladetin haastattelema puoluejohtaja Ulf Kristersson kuvailee venäläisdiplomaattien läsnäoloa Ruotsissa ”todelliseksi uhkaksi”.