HS vieraili venäläismiehityksestä vapautetussa Borodjankassa, jossa siviilikohteet joutuivat pommitetuiksi.

Borodjanka

Venäjän tekemistä iskuista siviilikohteisiin Ukrainassa paljastuu uutta tietoa sitä mukaa, kun venäläisjoukot ovat vetäytyneet Kiovan läheltä ja alueita ja niiden kärsimiä tuhoja on päästy tarkastamaan.

Esimerkiksi reilut 50 kilometriä Kiovasta luoteeseen sijaitsevaan Borodjankaan johtavaa tietä miehittivät vielä hetki sitten venäläiset. Nyt venäläis­miehityksestä muistuttavat vain taisteluissa tuhoutuneet, suurilla V-kirjaimilla merkityt venäläisajoneuvot ja sotakalusto.

Tuhoutunut siviiliauto lojuu kyljellään hautausmaan kupeessa.

Autojen kyljissä on luodinreikiä.

Tiellä on myös siviiliautoja, joita on ammuttu niin kylkiin kuin tuulilasinkin läpi. Tien laidassa makaa valkoisella kankaalla peitelty miehen ruumis. Parin sadan metrin päässä tienpenkalla on toisen kuolleen siviilin ruumis. Takki on vedetty pään ylitse ja miehen vatsa on paljas.

Borodjankan kylässä ei jää epäselväksi, että siviilikohteet on otettu tarkoituksellisesti maalitauluiksi. Venäjän tulituksessa kuolleiden borodjankalaisten määrästä ei kuitenkaan tiistai-iltaan mennessä ollut vielä tietoa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Borodjankassa saattaa paljastua enemmän siviiliuhreja kuin esimerkiksi Butšassa. Myös Ukrainan pääsyyttäjä teki maanantaina samankaltaisen arvion. Arvioiden mukaan Butšassa olisi tapettu noin 300 siviiliä.

Tienpenkalla makaa ruumis.

Toinen ruumis on peitetty kankaalla.

Venäläisen BMP-rynnäkkövaunun miehistö yritti ehkä pilloutua ajamalla tiiliseinän läpi rakennustarvikeliikkeen sisään.

Yhdeksänkerroksiseen asuintaloon on pommitettu keskelle valtava aukko.

Romahtamattomat asunnot ovat palaneet. Raunioissa pelätään olevan vielä kuolleita, sillä raivaustöitä ei olla päästy Borodjankassa vielä aloittamaan.

Räjähdys on ollut valtava. Kerrostalosta on lentänyt asukkaiden tavaroita kylän aukiolle. Valokuvakansiossa olevissa valokuvissa on muistoja paremmilta vuosilta: niissä syötiin ja juotiin ystävien tai sukulaisten kesken. Tanssiksikin näemmä laitettiin. Seurueen jäsenillä posket punottavat.

Ukrainalainen sotilas kävelee Borodjankan pääkadulla Tsentralnyilla. Borodjankan keskusta on tuhoutunut taisteluissa, joissa Ukrainan joukot ajoivat venäläiset hyökkääjät pois.

Pommi on lennättänyt kirjat, vaatteet, leikkikalut ja joulukuusen­koristeet aukiolle. Kaikkea, mitä tavallisilla ihmisillä nyt yleensä kotona on.

Aukiolla työnsä ovat aloittaneet myös pommiryhmän miehet. He keräävät talteen ammuksia, räjähteitä ja ohjuksien kappaleita ja purkavat venäläisten taakseen jättämiä miinoituksia. Viemme miehille yhden aukiolle lentäneen pellinpalan, jonka he arvelevat olevan peräisin Grad-ohjuksesta.

Kylän keskusta on kuin armeijan eri aselajien maalialue. Mutta tämä on kylä, jossa asuu tavallisia ihmisiä.

Tai asui: monet ovat lähteneet sotaa pakoon ja osa on kuollut. Vain harvat ovat jääneet. Ilman paikalla olevia ukrainalaissotilaita ja toimittajia paikka olisi aavekylä. Matkapuhelinverkko ei toimi.

Jostain syystä lasten lelujakin myynyt pieni kauppa on räjäytetty ja sen seinä on täynnä luodinreikiä. Kaupan vieressä lasivillanpalalla makaa surkean oloinen koira. Kun joku tuo sille kuonon eteen makkaran, koira ei osoita minkäänlaista kiinnostusta herkkupalaa kohtaan. Kärsivätköhän koiratkin sodan traumoista?

Venäläisjoukot ottivat tukikohdakseen kylän työvoimatoimiston. Sen pihalle on kaivettu juoksuhautoja ja etuseinään on maalattu V-kirjaimia ja pääkallonkuvia.

”Pysy poissa tai kuolet!” opastetaan sisäänkäynnin edessä olevassa kyltissä.

Kylän keskusaukiolla on Ukrainan kuuluisimman runoilijan Taras Ševtšenkon patsas. Sen päähän on ammuttu reikä.

Patsaan alustassa on edelleen jäljellä Ševtšenkon runo, joka on nyt pistävän ajankohtainen.

”Rakasta Ukrainaasi! Rakasta sitä. Julmina aikoina ja viimeisellä hetkelläsi, Jumala varjelkoon Ukrainaa”, runossa kerrotaan vapaasti suomennettuna.

Runoilijan patsasta on ammuttu päähän.

Tatjana, joka ei halunnut sukunimeään julkisuuteen, sanoi tietävänsä ainakin kaksi siviilimiestä, jotka venäläiset sotilaat olivat ampuneet.

Keskustaan asuntoaan tarkastamaan tullut Tatjana joutui pettymään paluunsa puolesta, sillä asunto oli tuhoutunut.

”Ne, jotka muistavat vielä toisen maailmansodan vuodet sanovat, etteivät natsitkaan tehneet mitään tällaista”, vain etunimellään esiintyvä Tatjana sanoo.

Hän sanoo vierellään olevan ystävänsä Halinan kanssa tunteneensa kylältä kaksi siviilimiestä, jotka venäläiset ampuivat.

Naiset kertovat tietävänsä varmaksi, että kylässä oli tšetšeenisotilaita, joita muutkin kyläläiset kertovat pelänneensä eniten. Varmuus johtuu naisten mukaan siitä, että niin sanotut Kadyrovin miehet puhuivat naisten kuullen tšetšeniaa.

Tšetšeenitaistelijoiden nimi juontuu Tšetšenian tasavallan johtajasta Ramzan Kadyrovista, presidentti Vladimir Putinin uskollisesta myötäilijästä.

Kyläläiset kertovat monenlaisia tarinoita esimerkiksi siitä, kuinka venäläiset keräsivät miehiä asunnoista, mutta heistä ei sen koomin kuultu. Yksi rouva kertoo, että venäläiset olisivat haudanneet pellolle ruumiita. Joukkohautaa ei kuitenkaan löydy. Sodassa moneenkaan tietoon ei kannata luottaa.

Kotinsa pommituksissa menetti myös psykologi Olena Jurtšenko.

”Minulla ei ole aavistustakaan siitä, miksi kotitaloni pommitettiin. Ei meillä mitään sotilaita ollut”, Jurtšenko hämmästelee.

Hän sanoo nähneensä kylässä useita kuolleita siviileitä ja kuulleensa monista, jotka olisi ammuttu kadulle. Itse hän ei mitään tällaista ole kuitenkaan todistanut, koska sanoo halunneensa liikkua mahdollisimman vähän ulkona venäläismiehittäjien aikaan.

Jurtšenko puhui kuitenkin kerran venäläissotilaiden kanssa, kun hän meni etsimään tuhoutuneesta kodistaan sinne jäänyttä kissaa. Sotilaat eivät päästäneet Jurtšenkoa kotiinsa.

”Sotilaat kysyivät, miksi en ole vielä lähtenyt täältä ja kehottivat minua menemään Venäjälle. He sanoivat olevansa täällä ainakin vuoden, joten meidän olisi siksi pakattava. Sanoivat vielä, että älkää lähtekö autolla tai he ampuvat.”

Kaikki kyläläiset kertovat venäläissotilaiden harrastamasta laajasta ryöstelystä. Asuntoihin on tultu rytinällä ja asukkaita on uhkailtu.

Jana Makarenko pitää kirjaa humanitaarisen avun vastaanottajista Borodjankan koululla.

Julia Tsalajan perhe ahtautuu Tsalajan veljen autoon, jolla Borodjankan koululta saadut avustusruuat ja -tavarat saadaan vietyä kotiin.

Kyläläiset sanovat kokemustensa jälkeen vihaavan nyt vahvasti niin Venäjää kuin venäläisiäkin.

”Ennen Venäjän hyökkäystä ajattelin, että venäläiset ovat tavallisia ihmisiä, enkä uskonut millään sodan alkavan tai että pommittaisivat meitä. Nyt en tule koskaan antamaan heille anteeksi”, Jurtšenko sanoo.

”Uskon karmaan ja siihen, että ne venäläiset, jotka täällä olivat, tulevat olemaan kirottuja sukupolviksi eteenpäin. Anteeksi en anna niillekään venäläisille, jotka vain sokeana uskovat Putinin propagandaa.”