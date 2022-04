Venäjän lähetystöt ympäri maailman lietsovat Venäjä-vihaa ammattimaisilla videoilla. Suojelupoliisin mukaan Venäjän hallinto etsii näyttöjä venäläisvastaisuudesta kotiyleisöä varten.

Nuori mies huomaa, että joku on tulossa. Ulkona vilkkuu poliisin hälytysvalo. Mies ryhtyy kiireesti tuhoamaan kirjojaan.

Vessanpyttyyn päätyy Anna Kareninan ja Idiootin sivuja. Venäjän-vastaiset erikoisjoukot ovat tulossa, oveen hakataan. Seuraa kiinniotto. Kuva tarkentaa käsiin, jotka laitetaan väkivalloin käsirautoihin. Miehen nyrkistä paljastuu dramaattisesti pieni maatuska.

Venäjän suurlähetystö Ranskassa jakoi edellä kuvaillun videon Twitter-tilillään 3. huhti­kuuta. Maaliskuun lopulla sama lähetystö oli jakanut toisen videon, jossa mies ei pääse lemmikkikoirien kokoontumiseen, koska hänen koiransa on siperianhusky.

Videot voi katsoa tämän artikkelin lopusta. Kerrotaan kuitenkin ensin, mistä niissä on kyse.

Maaliskuun puolivälissä Suomessa hämmensi Venäjän Helsingin-suurlähetystön Twitterissä ja Facebookissa julkaisema kehotus ilmiantaa venäläisiin kohdistuvaa syrjintää.

Lue lisää: Venäjän Suomen-suur­lähetystö kehottaa ilmi­antamaan venäläisiin tai venäjän­kielisiin kohdistuvaa syrjintää Suomessa – Tutkija: ”On luonnollista, että Kreml tarttuu tällaiseen”

Kyse ei kuitenkaan ole Suomeen tai suomalaisiin rajoittuvasta oletetusta syrjinnästä. Venäjän suurlähetystö Jordaniassa julkaisi Twitter-tilillään samana päivänä saman kehotuksen. Vain ilmiantoja varten kerrottu konsulaatin sähköpostiosoite oli toinen.

Helsingin Tehtaankadulla sijaitsevaa lähetystöä aikaisemmin ilmiantokehotuksia olivat julkaisseet jo ainakin Venäjän YK-edustusto Genevessä ja Venäjän suurlähetystö Australiassa.

Ammattimaisesti tehtyjä videoita siperianhuskyn omistajan ja Dostojevskia lukeneen miehen syrjinnästä ovat niin ikään jakaneet useat Venäjän lähetystöt ympäri maailman, muun muassa Ranskassa ja Egyptissä.

Niissä kaikissa käytetään aihetunnistetta #StopHatingRussians (lakkaa vihaamasta venäläisiä).

Tältä näyttää ylhäältä johdettu informaatiovaikuttaminen.

Venäjän maanmiespolitiikkaa ja siihen liittyvää informaatiovaikuttamista ohjailee Venäjän ulkoministeriön alaisuudessa toimiva Rossotrudnitšestvo-virasto, kerrotaan suojelupoliisista HS:lle.

Videoiden tapauksessa voi puhua jo selvästä propagandasta. Sanakirjamääritelmän mukaan propaganda on tavoitteellista, harkittua ja järjestelmällistä pyrkimystä manipuloida ihmisten uskomuksia, asenteita tai tekoja.

Videoilla katsojalle jätetään vaikutelma, että venäläisiin ihmisiin, venäläiseen kulttuuriin ja jopa koirarotuihin kohdistuva viha olisi todellinen ja laaja ilmiö. Toinen videoista vetoaa tunteisiin antamalla tarinalle onnellisen lopun, toinen lietsoo pelkoa.

” Venäjän lähetystöjen jakamien videoiden lähde on selvä, mutta Venäjä-vihaa ei voi väittää todelliseksi ilman että se todistetaan.

Propaganda voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: valkoinen, harmaa ja musta.

Valkoinen propaganda tulee lähteestä, jonka alkuperä on selvä ja tiedossa. Yleensä valkoisen propagandan sisältö on totta ja viesti myönteinen. Se myös pyrkii herättämään luottamusta lähettäjään ja jättämään tästä positiivisen kuvan.

Mustaksi propagandaksi kutsutaan salatusta tai tuntemattomasta lähteestä tulevaa viestintää, joka on tahallisen vääristeltyä tai valheellista eli disinformaatiota. Tällaisen propagandan tarkoituksena on vahingoittaa vastapuolen uskottavuutta.

Harmaa propaganda on mustan ja valkoisen välimaastossa: monesti lähde, viestin todenmukaisuus tai molemmat jäävät epäselviksi.

Venäjän lähetystöjen jakamat videot ovat harmaata propagandaa. Niiden lähde on selvä, mutta Venäjä-vihaa ei voi väittää todelliseksi ilman että se todistetaan. Kun todisteita ei ole, saattaa käydä niin, että vihan todenmukaisuuteen uskovat synnyttävät ilmiön itse.

Voi tuntua kummalliselta ajatella, että Venäjän johto haluaa venäläisiä vihattavan. Informaatiovaikuttaminen on kuitenkin aina tavoitteellista toimintaa.

Vihankylvö omia maanmiehiä ja -naisia vastaan voi palvella tarkoitusta, jossa Venäjän hallinto haluaa osoittaa vastustajansa – eli tässä tapauksessa lännen – olevan paha.

”Tällaisella kampanjalla voidaan yrittää houkutella ulkomailla asuvia venäläisiä, esimerkiksi yliopisto-opiskelijoita, palaamaan kotimaahansa”, suojelupoliisista kommentoidaan.

”Lisäksi kampanjan avulla on mahdollista yrittää hankkia aineistoa tai vaikkapa vain uutisotsikoita, joita voidaan käyttää kotiyleisölle esimerkkinä etenkin Euroopan maiden venäläisvastaisuudesta ja siten tukea valtion narratiiveja Venäjän tilanteesta ja sen syistä.”

Suomessa Venäjän suurlähetystön viestintä ei yleensä herätä suurta kiinnostusta suomen- tai venäjänkielisen yleisön parissa, suojelupoliisi muistuttaa.

Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebentzja piti käsissään Mariupolin sairaalapommitukseen liittyviä valokuvatulosteita YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa 11. maaliskuuta. Venäjä oli vaatinut turvallisuusneuvoston kokousta, jotta neuvosto voisi keskustella Venäjän väitteestä, jonka mukaan Ukrainassa valmistetaan biologisia ja kemiallisia aseita.

Venäjän lähetystöt maailmalla jakavat toki paljon muutakin valheellista tai vähintään epämääräistä aineistoa. Viime päivinä ne ovat kierrättäneet ahkerasti väitteitä, että Ukrainan Butšassa tapahtuneista sotarikoksista esitetyt näytöt ovat väärennettyjä – tai jos eivät väärennettyjä, niin siviilejä ovat surmanneet Ukrainan sotilaat itse.

Aiemmin kiersivät salaliittoteoriat Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin osuudesta keksittyjen biologisten aseiden valmistukseen Ukrainassa.

Esimerkiksi kun Venäjän asevoimat pommittivat sairaalaa Mariupolissa, Venäjän Lontoon-suurlähetystö väitti Twitterissä, että sairaalasta ulos päässyt ja kuviin päätynyt nainen on näyttelijä.

Venäjän lähetystö Irlannin Dublinissa väitti koko tapahtumaa huijaukseksi. Huhtikuun alussa Venäjän YK-edustusto Genevessä esitti, että nainen oli sairaalassa mutta hyökkääjä olikin Ukraina, huomautti Toronton yliopiston alaisen Citizen Labin disinformaatiotutkija John Scott-Railton brittilehti The Timesille.

Scott-Railtonin mukaan Venäjä näyttäisi suhtautuvan lähetystöjensä uskottavuuteen samalla tavalla kuin varusmiehiinsä: ne ovat ”kertakäyttöisiä”, hän sanoi The Timesille keskiviikkona.

”Venäjällä on paljon ulkomaanedustustoja. Se tarkoittaa paljon varmistettuja Twitter-tilejä, joilla voi voimistaa omia sisältöjä. Ne kuuluvat siihen osaan Venäjän disinformaatiota, jonka lähde on osoitettavissa. Lisäksi niillä on avainrooli, kun nostetaan esiin ja voimistetaan valheellisia narratiiveja.”

Aiemmin tällä viikolla viestipalvelu Twitter ryhtyi rajoittamaan Venäjän valtioon liittyvien tilien, kuten lähetystöjen tilien, näkyvyyttä haku- ja suosittelutoiminnoissaan. Rajoitus vaikuttaa uutiskanava CNN:n mukaan noin kolmeensataan Venäjän valtion tiliin.