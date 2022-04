Viktor Orbánin johtama Fidesz-puolue otti sunnuntaina Unkarin vaaleissa selvän voiton ja sai onnittelut Vladimir Putinilta. Unkarilainen politiikan tutkija Patrik Szicherle ei usko, että Orbán asettuisi silti Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan.

Sunnuntaina käydyt Unkarin parlamenttivaalit toivat jälleen selvän voiton maata hallinneelle oikeistopopulistiselle Fidesz-puoleelle ja sen johtajalle, pääministeri Viktor Orbánille. Orbán aloittaa nyt neljännen peräkkäisen kautensa Unkarin johdossa.

Fidesz sai vaaleissa yhteensä 135 paikkaa, eli kahden kolmasosan enemmistön maan parlamentista, vaikka näissä vaaleissa oppositiopuolueet sosialisteista äärioikeistoon olivat antaneet tukensa yhteiselle ehdokkaalle Péter Márki-Zaylle haastaakseen Orbánin.

Kansainvälisen vaalitarkkailijoiden joukon mukaan vaaleja vääristi avoimen keskustelun ja tasa­puolisuuden puuttuminen.

Voittonsa jälkeen Orbán listasi puheessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin yhdeksi vastustajistaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan onnitteli Orbánia vaalivoiton jälkeen ja toivoi Unkarin ja Venäjän molempia hyödyttävän yhteistyön jatkuvan huolimatta ”vaikeasta kansainvälisestä tilanteesta”.

Samaan aikaan kun Orbán pitää yllä läheisiä suhteita Venäjään, Suomessa käydään kiihtyvää keskustelua Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Viikonloppuna pääministeri Sanna Marin ilmoitti Suomen tekevän päätöksensä Nato-jäsenyyden hakemisesta tämän kevään aikana.

Jos Suomi päätyisi hakemaan Naton jäsenyyttä, sotilasliittoon pääseminen edellyttäisi hyväksyntää kaikilta Nato-mailta, joista yksi on Unkari.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi sunnuntaina CNN:n haastattelussa olettavansa, että kaikki 30 liittoutuman maata toivottavat Suomen ja Ruotsin tervetulleeksi.

Silti kysymykseksi on Suomessa noussut, voisiko Unkari asettua vastustamaan Suomen Nato-jäsenyyttä esimerkiksi osoittaakseen tukensa Putinille, joka on väittänyt Naton laajentumisen olevan uhka Venäjälle.

Vladimir Putin (vas.) ja Viktor Orbán kuvattuna yhdessä vuonna 2019.

Budapestissa toimivassa Political Capitol -ajatuspajassa työskentelevä unkarilainen politiikan tutkija Patrik Szicherle ei usko, että Orbánin Unkari asettuisi vastustamaan Suomen tai Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

”Unkarin hallitseva puolue suhtautuu Natoon enimmäkseen positiivisesti, ja jos Unkari käyttäisi veto-oikeutta Nato-asioissa, se tässä tilanteessa liittyisi todennäköisesti suoraan Ukrainaan”, Szicherle sanoo.

Hänen mielestään Unkari on enimmäkseen ollut sotilasliiton laajentumisen puolella, mistä todisteena se ei ole vastustanut Pohjois-Makedonian tai Montenegron liittymistä Natoon.

Budapestissa vaalien aikana ollut, Unkariin perehtynyt Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Annastiina Kallius uskoo, että Naton kohdalla Orbán saattaisi toimia hyvin samalla tavalla kuin Euroopan unionin kanssa.

”Yleisesti Orbán julistaa ensin kotimaassaan taistelevansa Brysseliä vastaan, minkä jälkeen hän menee neuvottelemaan EU-maiden kanssa, antaa kärkeviä lausuntoja – ja lopulta suostuu vaatimuksiin. Saattaa olla, että hän on saanut neuvoteltua joitain parempia ehtoja, joita hän taas esittelee kotimaassaan suurena voittona”, Kallius sanoo.

Orbánin tuore vaalivoitto – erityisesti kun sen yhdistää Zelenskyin kutsumiseksi ”vastustajakseen” ja Putinilta saatuun onnitteluun – on jälleen myös kirvoittanut keskustelun Unkarin asemasta Euroopan unionissa.

Unkari on eräänlaisessa välitilassa EU:n, Ukrainan ja Venäjän kanssa. Maa on mukana EU:n Venäjälle asettamissa talouspakotteissa, on tuominnut Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja ottanut vastaan puoli miljoonaa pakolaista Ukrainasta.

Toisaalta Unkari on estänyt aseiden viemisen Ukrainaan alueensa kautta, ja maassa on valtion hallitsemissa viestimissä esitetty sodan aikana venäjämielistä propagandaa. Unkari on myös tähän mennessä vastustanut tiukasti Venäjän energiatuonnin lopettamista.

EU-mailla on paine uusien pakotteiden asettamiseksi sen jälkeen, kun viikonloppuna ukrainalaisesta Butšan kaupungista paljastui venäläisjoukkojen hirmutekoja, kuten satojen siviilien joukkohauta. Asiaa käsitellään parhaillaan EU-parlamentissa.

Belgian pääministeri Alexander De Croo, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Unkarin pääministeri Viktor Orbán Euroopan unionin kokouksessa maaliskuussa 2022.

Jo ennen sotaa puheenaiheeksi nousi EU-tuomioistuimen helmikuinen linjaus, että EU voi jäädyttää budjetin kautta tulevat EU-tukirahat mailta, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta vastaan.

Esimerkiksi brittilehti The Guardian kirjoitti maanantaina joidenkin EU-parlamentin edustajien olleen järkyttyneitä Orbánin voittopuheesta ja esittävän, että EU:n pitäisi jäädyttää budjetin kautta tulevat tukirahat Unkarilta.

Samaisessa jutussa Unkarin sosialistiseen puolueen kuuluva entinen EU-komissaari László Andor sanoi, ettei usko nopeita toimenpiteitä EU:lta. Andorin mukaan Unkarin kanssa toimiminen ei ole toistaiseksi ollut Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin vahvuus.

Tiistaina iltapäivällä von der Leyen kertoi EU-parlamentissa, että EU-komissio käynnistää uudet toimet Unkaria vastaan oikeusvaltiorikkomusten takia.

Politiikan tutkija Patrik Szicherle ei usko Unkarin suostuvan Venäjään kohdistuviin energiapakotteisiin, ellei esimerkiksi Saksa painosta sitä voimakkaasti siihen.

Yhtä lailla Szicherle pitää selvänä, että Unkari tarvitsee kipeästi EU-rahoitusta, eli todennäköisesti Euroopan unioni ja Unkari löytävät jonkinlaisen laihan sovun, jonka ansiosta unioni ei jäädytä budjetin kautta tulevia tukirahoja ja Unkari suostuu tiettyihin EU-vaatimuksiin.

Tutkija Annastiina Kallius muistuttaa, että samalla kun Unkarin oikeusvaltiokehitys on tasaisesti huonontunut, on sen talouskehitys ollut myönteistä. Kallius sanoo, että jossain vaiheessa monissa EU-maissa on syntynyt illuusio, että myönteinen talouskehitys johtaisi myös myönteiseen kehitykseen demokratiassa, mutta Kallius sanoo, että tässä on sorruttu samanlaiseen harhaan kuin Venäjän kohdalla.

”Unkari on houkutteleva maa länsimaisille yhtiöille. Viimeisimpänä pohjoiseurooppalaisena yhtiönä valtavan tehtaan tänne perusti Lego. Esimerkiksi saksalaiset autovalmistajat ovat investoineet tänne suuria summia. Orbánilla on ote länsimaihin teollisuuden kautta.”

Yksi merkittävä kehitys Unkarin tilanteessa Ukrainan sodan aikana on ollut Unkarin ja Puolan välien viilentyminen.

Unkari ja Puola ovat olleet Euroopan unionissa maat, jotka ovat yhdessä muun muassa vastustaneet oikeusvaltioperiaatetta rikkovien maiden tukirahojen jäädyttämistä. Molemmissa maissa valtaa pitää oikeistopopulistinen puolue: Unkarissa Fidesz, Puolassa Laki ja oikeus.

Kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa, syntyi Unkarin ja Puolan välille kuitenkin selvä juopa. Puola on tukenut avoimesti Ukrainaa ja ollut voimakkaasti tuomitsemassa Venäjän sotatoimet.

Unkarin pääministeri Orbán puolestaan oli jopa sodan alkamisen jälkeen todennut Mandiner-lehdessä, että Venäjän hyökkäys johtui lännen provokaatioista, mistä yksi merkittävä esimerkki oli se, että Puola haluaa ”siirtää länsimaiden rajan Venäjän rajalle”. Puolalaisessa Rzeczpospolita-lehdessä tätä lausuntoa kutsuttiin ”selkäänpuukotukseksi”.

Patrik Szicherle pitää selvänä, että Unkarin ja Puolan suhteet ovat heikentyneet Ukrainan sodan aikana. Se johtuu hänen mukaansa ennen kaikkea siitä, että Puolalla ja Unkarilla on hyvin erilainen suhde Venäjään.

Sen sijaan nähtäväksi hänen mukaansa jää, miten merkittäviä vaikutuksia perinteisesti liittolaisina toimineiden maiden välien heikentymisellä on esimerkiksi EU-päätöksentekoon. Hän uskoo, että EU:ssa voi olla jopa halua ajaa syvempää erimielisyyttä Unkarin ja Puolan välille.