Ukrainalaisen kolumnistin Timofei Sergeitsevin artikkelissa hahmotellaan Ukrainan pilkkomista ja rangaistusta kansan enemmistölle, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala kommentissaan.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti julkaisi sunnuntaina etusivullaan uutistoimiston vakituisen ukrainalaisen kolumnistin Timofei Sergeitsevin artikkelin otsikolla ”Mitä Venäjän on tehtävä Ukrainalle?” Sergeitsevin näkemykset ovat hänen omiaan, mutta julkaisun paikka ja ajankohta huomioiden sitä voi pitää Venäjän vastauksena syytöksille sotarikoksista Ukrainassa.

Sergejev käyttää Ukrainan väestön enemmistöstä ja maan johtajista johdonmukaisesti termiä ”natsi”. Perinteisessä venäläisessä viholliskuvan luomisessa on useimmiten käytetty sanaa ”fasisti”.

Sergeitsev tuomitsee kirjoituksessaan enemmistön ukrainalaisista kadotukseen, joka koittaa, kun Venäjä toteuttaa Ukrainassa julistamansa ”denatsifioinnin” eli natsismin poistamisen. Kirjoittajan mukaan ”denatsifikaatio on toimien kokonaisuus niitä kansanjoukkoja kohtaan, joita ei voida suoraan rangaista sotarikoksista”.

”Denatsifiointi on välttämätöntä, kun natsihallinto komentaa ja on sitouttanut merkittävän osan – ja tässä tapauksessa luultavasti enemmistön – kansasta omaan politiikkaansa”, Sergeitsev kirjoittaa. ”Toisin sanoen tilanteessa, jossa hypoteesi ’hyvästä kansasta ja pahasta hallinnosta’ ei toimi.”

Kirjoittajan mukaan Ukrainan johtajien eli ennen kaikkea nykyisen presidentin Volodymyr Zelenskyin ja hänen edeltäjänsä Petro Porošenkon lisäksi syyllisiä ovat ”kansanjoukot, jotka ovat passiivisia natseja ja tekevät natsismin mahdolliseksi. He ovat tukeneet ja hyysänneet natsihallintoa.”

”Tämän tosiasian tunnustaminen on denatsifiointipolitiikan ja kaikkien siihen liittyvien toimien perusta ja tämä tosiasia määrää politiikan tavoitteet.”

Timofei Sergeitsev, 58, on kansalaisuudeltaan ukrainalainen, kolumnisti, käsikirjoittaja ja poliittinen konsultti. Hän on avustanut muun muassa Ukrainan entisen presidentin Leonid Kutšman ja tämän liikemiesvävyn Viktor Pintšukin vaalikampanjoita.

Ajattelussaan Sergeitsev edustaa 1980-luvulla noussutta oikeistonationalistista ajattelutapaa, joka vastusti niin reaalisosialismia kuin läntisiä vaikutteitakin.

Ria Novosti palvelee ennen kaikkea venäläisiä tiedotusvälineitä ja uutistoimisto toivoo luonnollisesti, että Sergeitsevin hahmotelmat leviäisivät mahdollisimman laajalle lukijakunnalle.

Kolumnistin mukaan aseisiin tarttuneet ”natsit” on tuhottava taistelukentällä kokonaan. Eroa vakinaisen armeijan, vapaaehtoisjoukkojen tai aluepuolustukseen liittyneiden taistelijoiden välillä ei tule tehdä. Sotarikoksiin osallistuneita ukrainalaisia on rangaistava ”julkisesti ja esimerkinomaisesti”.

Taisteluiden jälkeen Ukrainassa on toteutettava Sergeitsevin mukaan ”totaalinen lustraatio” eli kaadetun hallinnon kannattajien poistaminen tehtävistään. ”Kaikki natsismiin liittyvät organisaatiot” on kirjoittajan mukaan tuhottava.

Tämän jälkeen Ukrainassa on aloitettava Sergeitsevin mukaan ”uudelleenkasvatusohjelma”, johon poliitikkojen lisäksi on määrättävä myös kulttuurielämän ja kasvatusalan edustajat. Venäjän voiton jälkeen on hänen mielestään järjestettävä Nürnbergin oikeudenkäynnin kaltainen tribunaali, jossa ”ukronatsit” tuomitaan.

”Denatsifikaation kohteena oleva valtio ei voi olla suvereeni”, Sergeitsev julistaa. ”Eikä denatsifikaation toteuttava Venäjä voi soveltaa liberaaleja lähestymistapoja.”

Tämä tarkoittaa kirjoittajan mukaan, ettei ”Krimin malli” eli alueelle jääneiden kansalaisten vapaaehtoinen yhteistyöhalukkuus toimi.

Sergeitsevin mukaan ”ukronatsismi” on hitleriläisen natsismin ”kevytversio”, koska sillä ei ole yhtä johtajaa eikä yhtä puoluetta. Mutta koska tämä ”natsismin” laji läpäisee koko yhteiskunnan, merkitsee denatsifiointi ”väistämättä myös deukrainisointia”. Samalla sen on tarkoitettava myös eurooppalaisuuden ja ”läntisyyden” kitkemistä, sillä länsivallat ovat kolumnistin mukaan Ukrainan natsismin ”alkulähde ja sponsori”.

Pahimmat ukrainalaisnationalistit eli ”banderovitsit” ovat Sergeitsevin mielestä toivottomia tapauksia, joita ei voi uudelleenkasvattaa, joten heidät on tuhottava.

Presidentti Vladimir Putinin tapaan Sergeitsev näkee Ukrainan Venäjän kommunistivallankumouksellisten keinotekoisena luomuksena. ”Vähävenäjän” ja ”Uuden Venäjän” alueelle ei siksi pidä jättää mitään valtiollista kokonaisuutta vaan joukko Venäjän suojeluksessa toimivia ”kansantasavaltoja”.

Läntisen Ukrainan ”katolinen tasavalta” eli viisi läntisintä maakuntaa ovat Sergeitsevin mielestä niin natsismin läpäisemiä, ettei niitä voi hyväksyä samaan liittoon muiden nykyisen Ukrainan alueiden kanssa. Sen sijaan tämä ”katolinen tasavalta” on määrättävä puolueettomaksi, riisuttava aseista ja jätettävä ainakin joksikin aikaa ”venäläisten rauhanturvaajien” valvomaksi.

Kaikkiaan Ukrainan denatsifiointi kestää Sergeitsevin ennusteessa noin 25 vuotta. Samaan aikaan Venäjän itsensä on tehtävä täysi pesäero ”eurooppalaisiin ja läntisyyttä edustaviin illuusioihin”.

Ensi sijassa artikkelin julkaiseminen näyttäisi ideologiselta puolustukselta tuleville paljastuksille Venäjän joukkojen mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista Ukrainassa. Se voi olla myös varhaista varautumista yhä suuremmille sodan siviiliuhrien määrille.

Ennen kaikkea kirjoitus on kuitenkin muistutus siitä, ettei Venäjä luovu laajemmista tavoitteistaan, vaikka se voi huonon sotaonnen vuoksi joutua tyytymään vähäisiin saavutuksiin meneillään olevassa sodassa. Tavoite on nykyisen Ukrainan tuhoaminen eikä kukaan tiedä, riittääkö se Venäjän johdolle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi määritteli maanantaina Ria Novostin kolumnin ”todistusaineistoksi tulevassa oikeudenkäynnissä venäläisiä sotarikollisia vastaan”, kertoo sanomalehti Ukrainska Pravda.

Euroopan unioni on sulkenut suoran pääsyn Ria Novostin verkkosivuille.

Alkuperäisen, venäjänkielisen artikkelin lukeminen Suomessa onnistuu esimerkiksi unionin ulkopuolella sijaitsevaa VPN-palvelinta käyttäen.