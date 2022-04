Sotilaat postittavat videolla elektroniikkaa ja kodintavaraa Siperian Rubtsovskiin, jossa on Venäjän kansalliskaartin joukko-osasto.

Valko-Venäjältä on viime päivinä tihkunut tietoja, joiden mukaan Ukrainasta Valko-Venäjälle vetäytyneet venäläissotilaat ovat lähettäneet runsaasti kodinelektroniikka ja muuta kulutustavaraa kotiin.

Tietoja on julkaissut etenkin valkovenäläinen Telegram-kanava Belaruski Gajun. Se on jopa julkaissut tavaraa lähettäneiden venäläissotilaiksi epäiltyjen nimiä sekä puhelinnumeroita, jotka saattavat olla rahdin vastaanottajan numeroita.

Kanavaa ylläpitää Valko-Venäjän vastarintaliikkeen aktivisti Anton Motolko. Kanava on sodan aikana tullut tunnetuksi siitä, että se raportoi tarkasti venäläisten joukkojen ja lentokoneiden liikkeistä Valko-Venäjällä.

Ryöstösaalisasiasta on kanavan tietojen perusteella uutisoinut muun muassa Latviassa toimiva Meduza. HS ei voi varmistua tietojen aitoudesta.

Sotilaat ovat kanavan mukaan purkaneet tavaraa Kamaz-kuorma-autojen lavalta Mazyrin kaupungissa ja lähettäneet sitä eteenpäin CDEK-kuriiripalvelun kautta.

Kanavalla on julkaistu myös kolmituntinen video, jonka väitetään olevan peräisin kuriiritoimiston valvontakamerasta.

Kanavan tietojen mukaan sotilaat ovat lähettäneet muun muassa auton varaosia, työkaluja, viihde-elektroniikkaa ja muuta kodintekniikka, retkeilytavaraa, vaatteita, ilmanvaihtolaitteita ja sähköskoottereita. Yksittäisen sotilaan lähettämät tavaramäärät ovat vaihdelleet 50 ja 450 kilon välillä.

Kanavan listaamista ihmisistä suurin osa on kotoisin Rubtsovskin kaupungista Altain alueelta Lounais-Siperiasta. Kaupungissa toimii Venäjän kansalliskaartin Rosgvardijan joukko-osasto numero 6720, jonka sotilaita on lähetetty Ukrainaan. Vuonna 2016 perustettua kansalliskaartia on pidetty Venäjän johtajan Vladimir Putinin omana henkivartiokaartina. Sitä johtaa hänen aiempi henkivartijansa Viktor Zolotov. Ukrainassa Rosgvardijan tehtävänä on ollut miehitettyjen alueiden valvonta.

Valkovenäläisen Mediazona-oppositiomedian mukaan venäläissotilaat ovat lähettäneet tavaraa kotiin myös Venäjällä sijaitsevasta Novozybkovin kaupungista

Yhdysvaltain rahoittaman Svoboda-median haastattelema mies Valko-Venäjän Mazyrissa kertoi venäläissotilaiden kauppaavan tavaraa myös suoraan Valko-Venäjän asukkaille.

”He tuovat Ukrainasta ryöstämäänsä sotasaalista tänne ja kaupittelevat sitä paikallisille. Jääkaappeja, kodintavaraa, renkaita ja mitä vaan”, sanoi Iljaksi nimetty mies

Ennen sodan alkua Svobodan haastatellut kertoivat venäläissotilaiden kauppaavan alueella dieseliä.