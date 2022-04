Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut paljon kärsimystä. Sen aikana on myös kuultu monia lausahduksia, joista osa jää historiaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi 24. helmikuuta. Yhdysvallat varoitti pitkään ennalta, että Venäjän hyökkäys on todennäköinen, ja sitten se tapahtuikin.

Sota on synnyttänyt kansainvälisesti ihaillun sankarin, ja sen nimi on Ukrainan kansa. Kansan taistelua johtaa kulttimaineeseen noussut, kotimaassaan pysynyt presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Roiston roolikin on ainakin Venäjän ulkopuolisessa maailmassa selvillä: presidentti Vladimir Putin, jota monet pitävät sotarikollisena. Venäjällä kansan enemmistö puolestaan tukee Putinia ja sota näyttää kasvattaneen hänen suosiotaan.

Helsingin Sanomat kokosi 50 sitaattia, jotka kertovat useasta eri näkökulmasta sodasta ja sitä edeltäneistä tapahtumista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili 4. huhtikuuta Butšassa, jossa Venäjän sotilaiden epäillään surmanneen satoja siviilejä.

1. ”Presidentti Biden sanoo, että on olemassa selvä mahdollisuus, että Venäjä valtaa Ukrainan helmikuussa.”

Valkoisen talon turvallisuusneuvoston tiedottaja Emily Horne 28. tammikuuta. Venäjän joukkojen siirtäminen Ukrainan rajojen läheisyyteen oli huolestuttanut Yhdysvaltoja ja presidentti Joe Bidenia pitkään.

2. ”Joko on olemassa turvallisuutta kaikille tai sitten turvallisuutta ei ole kenellekään.”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kirjeessään länsimaille 1. helmikuuta. Lavrov ilmoitti Venäjän olevan ”vakavasti huolissaan kasvavista poliittis-sotilaallisista jännitteistä sen läntisten rajojen välittömässä läheisyydessä” ja syytti sotilasliitto Natoa ”vastuuttomasta laajenemisesta”. Myös Suomelle suunnatussa kirjeessä ei mainittu Ukrainaa lainkaan, mutta vaadittiin vastauksia Euroopan turvallisuuden parantamiseksi.

3. ”Länsi jatkaa ukrainalaisten pelottelua Venäjän tunkeutumisella. Brittiläinen Sky News on paljastanut Venäjän suunnitelmat hyökätä Ukrainaan Tšernobylin läpi.”

Venäläisen Rossija-tv-kanavan juontaja Olga Skabejeva puhui 2. helmikuuta ivalliseen sävyyn länsimaiden esittämistä Venäjään liittyvistä varoituksista 60 minuuttia -ohjelmassaan. Myöhemmin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan muun muassa Tšernobylin läpi.

4. ”Ymmärrämme kaikki riskit. -- Mutta juuri tällä hetkellä ihmisten suurin vihollinen on paniikki maassamme. Jos jollain on lisätietoa hyökkäyksen 100-prosenttisesta mahdollisuudesta, antakaa se meille.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi 12. helmikuuta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz neuvottelupöydän ääressä Moskovassa 15. helmikuuta.

5. ”On meidän kirottu velvollisuutemme varmistaa, ettei Euroopassa ole sotaa.”

Saksan liittokansleri Olaf Scholz vieraillessaan Moskovassa 15. helmikuuta.

6. ”Haluammeko tätä [sotaa] vaiko emme? Tietenkään emme. Juuri tästä syystä olemme tehneet ehdotuksia neuvotteluprosessista.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin 15. helmikuuta tavattuaan Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin.

7. ”Luulen, että on vielä olemassa kolme eri vaihtoehtoa.”

Presidentti Sauli Niinistö yhdysvaltalaisen CNN-kanavan haastattelussa 20. helmikuuta. Hänen mukaansa tilanne laukeaa jonkinlaiseen neuvotteluratkaisuun Itä-Ukrainasta, seuraa täysi sota tai jännitteinen tilanne jatkaa hiljalleen pahenemistaan. Hänen mukaansa kolmas vaihtoehto tuntui todennäköisimmältä.

8. ”Nykyinen Ukraina on kokonaan ja täysin Venäjän ja tarkemmin kommunistisen, bolševikkien hallitseman Venäjän luomus. Tämä prosessi alkoi käytännössä heti vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen, jolloin Lenin taistelutovereineen jakoi ja riisti Venäjästä osia sen historiallisesta alueesta.”

Vladimir Putin puheessaan 21. helmikuuta.

9. ”Teille kerrotaan, että olemme natseja. Mutta voiko kansa, joka uhrasi yli kahdeksan miljoonaa henkeä voitossa natsismia vastaan, tukea natseja? Miten minä voin olla natsi? Kertokaa se isoisälleni, joka taisteli koko sodan läpi neuvostoarmeijan jalkaväessä ja kuoli everstinä itsenäisessä Ukrainassa.”

Ukrainan presidentti, juutalaisperheeseen syntynyt Volodymyr Zelenskyi vetosi venäjän kielellä Venäjän kansaan myöhään illalla 23. helmikuuta pitämässään puheessa vakuuttaen, että Ukraina haluaa rauhaa. Venäjän hyökkäys alkoi vain tunteja myöhemmin aamuyöllä 24. helmikuuta.

10. ”Meidän politiikkamme perustana on vapaus, kaikkien vapaus valita ja päättää itse tulevaisuudestaan ja lastensa tulevaisuudesta.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin aamuyöllä 24. helmikuuta pitämässään puheessa, jolla hän perusteli hyökkäystä Ukrainaan. Hänen mukaansa ukrainalaisilta ei ole koskaan kysytty, miten he haluavat elämänsä järjestää.

11. ”Nyt naamiot on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät.”

Presidentti Sauli Niinistö 24. helmikuuta pitämässään tiedotustilaisuudessa.

12. ”Seisomme Ukrainan kansan rinnalla tänä hirvittävänä aikana. Nato tekee kaikkensa suojellakseen ja puolustaakseen liittolaisiaan.”

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg 24. helmikuuta.

13. ”Sotakoneiston edessä yksi ihminen tuntee aina voimattomuutta, ja se on hyvin ikävä tunne. Koko kroppaa särkee, ihan oikeasti särkee.”

Historioitsija Laura Kolbe HS:ssä 24. helmikuuta.

Lukuisat julisteet kertovat ukrainalaissotilaan huudahduksesta venäläiselle sotalaivalle. Tässä julisteessa käsketään venäläismiehittäjiä häipymään Ukrainassa.

14. ”Venäläinen sotalaiva, painu vittuun!”

Mustallamerellä Käärmesaarella olleen ukrainalaissotilaan vastaus 24. helmikuuta, kun venäläinen sota-alus vaati ukrainalaissotilaita antautumaan. Ukrainan mukaan nauhalle tallentuneet sanat lausui rajavartioston sotilas Roman Hrybov, jonka kerrotaan joutuneen venäläisten sotavangiksi. Hänen sanotaan vapautuneen vankienvaihdossa kuukausi Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Presidentti Zelenskyi antoi hänelle urhoollisuus­mitalin. Sanat on painettu julisteisiin ja postimerkkiin Ukrainassa.

15. ”Tarvitsen ammuksia, en kyytiä.”

Uutistoimisto AP kertoi 25. helmikuuta, että näin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi olisi vastannut, kun Yhdysvallat oli tarjoutunut evakuoimaan Zelenskyin pois Ukrainasta. Kommentin todenperäisyys tai täsmällinen muoto ei ole selvillä, mutta Zelenskyi on pysynyt Ukrainassa sodan aikana.

16. ”Ensimmäistä kertaa ikinä Euroopan unioni rahoittaa aseiden ostoa ja toimittamista hyökkäyksen kohteeksi joutuneeseen maahan. - - Me toivotamme avosylin tervetulleiksi ukrainalaiset, jotka pakenevat Putinin pommeja.”

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti 27. helmikuuta lisäpakotteista Venäjää vastaan ja muista toimista, joilla EU pyrkii auttamaan Ukrainaa.

17. ”Menkää yhdessä minun autollani ja tukekaa perhettäni! Minä jään puolustamaan isänmaatani!”

Kiovalainen Vasili Medvetskyi 28. helmikuuta, kun hän pyysi HS:n toimittajaa Vesa Siréniä ja valokuvaaja Kalle Koposta pitämään seuraa hänen perheelleen, joka pakeni sotaa Moldovaan.

18. ”Enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.”

Otsikko Ylen verkkosivulla 28. helmikuuta. Naton kannatus Suomessa suorastaan räjähti Venäjän hyökättyä Ukrainaan ollen kyseisessä mittauksessa 53 prosenttia. Yle kertoi tiedustelleensa suomalaisten Nato-kantoja viimeksi sitä ennen vuonna 2017, jolloin sotilasliittoon kuulumista kannatti vain 19 prosenttia kansasta. Maaliskuussa julkaistussa Ylen kyselyssä jo 62 prosenttia kansasta kertoi haluavansa Suomen Natoon.

19. ”Життя переможе смерть, а світ – темряву.”

Yhdysvaltalaisen Time-lehden kansitekstissä oli 3. maaliskuuta lainattu Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheesta ukrainaksi sanat: ”Elämä voittaa kuoleman ja valo pimeyden.”

20. ”Venäjän aloittama sota on järjetön ja tuomittava teko. Emme tee enää markkinointiyhteistyötä Helsinki Halli Oy:n kanssa Venäjän sotatoimien vuoksi. Jatkossa areena ei kanna Hartwallin nimeä, ja Hartwallin logo on poistettu areenan seinästä.”

Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen yhtiön tiedotteessa 2. maaliskuuta. Lukemattomat länsimaiset yritykset ovat lopettaneet yhteistyön Venäjän tai venäläistahojen kanssa.

21. ”Meidät yksinkertaisesti tuhotaan. He haluavat pyyhkiä Mariupolin ja Mariupolin asukkaat pois maan pinnalta.”

Azovanmeren rannalla sijaitsevan Mariupolin pormestari Vadym Boitšenko videoviestissään 4. maaliskuuta.

22. ”Haluan vain, että Roma tulee kotiin.”

Belgorodin alueella asuva venäläisäiti Ljudmila Bugantsova HS:ssä 5. maaliskuuta. Bugantsovalle oli lähetetty video, josta kävi ilmi, että hänen 27-vuotias esikoispoikansa Roman oli joutunut sotavangiksi Ukrainassa.

23. ”Minusta tuntuu, että olemme kollektiivisesti kaikki syyllisiä tähän.”

Venäläinen Jelena Varnajeva HS:lle 7. maaliskuuta. Hän antoi haastattelun Allegro-junassa Pietarista Helsinkiin. Varnajeva kertoi lentävänsä Helsingistä Malagaan. Paluulippua hänellä ei ollut.

24. ”Venäjä on käyttänyt 20 vuotta asevoimiensa uudistamiseen. Suuri osa tuosta budjetista on varastettu ja käytetty megahuvipursiin Kyproksella. Sotilasneuvonantajana et voi raportoida sellaista presidentille, joten he kertoivat valheita. Potemkin-asevoimat.”

Venäjän entinen ulkoministeri Andrei Kozyrev Twitterissä 7. maaliskuuta. Venäjän hyökkäys on sujunut paljon ennakoitua huonommin, ja Venäjän tappiot sekä miehissä että kalustossa ovat olleet valtavia.

25. ”Me rahoitamme tätä sotaa ostamalla Venäjältä energiaa.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) EU-huippukokouksen yhteydessä 10. maaliskuuta.

26. ”Emme aio hyökätä muihin maihin. Emme ole hyökänneet edes Ukrainaan.”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vastasi 10. maaliskuuta Turkissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa kysymykseen siitä, aikooko Venäjä hyökätä muihinkin maihin.

27. ”Me emme aio käydä sotaa Venäjää vastaan Ukrainassa. Suora yhteenotto Naton ja Venäjän välillä tarkoittaa kolmatta maailmansotaa. Se on jotain, minkä estämiseksi meidän on ponnisteltava.”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puheessaan 11. maaliskuuta.

Julija Ageva otti Venäjän hyökkäyksen jälkeen tatuoinnin, jossa näkyy Ukrainan vaakunan atrain.

28. ”Haluan eroon kaikesta, mikä liittyy venäläiseen kulttuuriin.”

Länsi-Ukrainan Lvivin kaupungissa asuva 19-vuotias Julija Ageva HS:ssä 12. maaliskuuta. Hän kertoi aiemmin ihailleensa venäläisiä muusikoita ja puhuneensa mielellään venäjää. Viikko Venäjän hyökkäyksen jälkeen hän otti niskaansa tatuoinnin, jossa näkyy Ukrainan vaakunan kolmikärkinen atrain.

29. ”Slava Ukrajini!”

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi Twitter-viestissään 12. maaliskuuta. ”Slava Ukrajini”, kunnia Ukrainalle, on muodostunut ukrainalaisten taistelutahtoa osoittavaksi iskulauseeksi, johon vastataan yleisesti sanoilla ”Herojam slava!” eli kunnia sankareille.

30. ”Mikä tahansa kansa – ja varsinkin Venäjän kansa – pystyy erottamaan aidot patriootit saastasta ja pettureista, ja heidät [petturit] syljetään ulos kuin suuhun vahingossa lentänyt kärpänen.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti 16. maaliskuuta puheen, jossa hän hyökkäsi Venäjää arvostelleita venäläisoligarkkeja vastaan. Hän totesi myös, että Ukrainassa toteutettava ”erikoisoperaatio etenee hyvin ja tiukasti suunnitelman mukaan”.

31. ”Sulkekaa taivas Ukrainan yllä!”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaati 17. maaliskuuta Yhdysvaltain kongressilta, että länsimaat perustaisivat lentokieltoalueen Ukrainan ilmatilaan Venäjän pommitusten lopettamiseksi. Yhdysvallat ja muut länsimaat ovat toistuvasti sanoneet, että lentokieltoalueen perustaminen johtaisi Naton ja Venäjän väliseen sotaan.

32. ”Naapurini sanoi, että Jumala on jättänyt Mariupolin.”

Ukrainalaisen toimittajan Nadiia Sukhorukovan päiväkirjamerkintä 18. maaliskuuta brittilehti The Guardianin mukaan. Venäjän asevoimat ovat tuhonneet suurimman osan Mariupolia.

33. ”Meidän pitäisi valmistautua pahimpaan, koska se on myös todennäköisintä.”

Puolalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Justyna Gotkowska HS:ssä 25. maaliskuuta.

34. ”Luoja paratkoon. Tämä mies ei voi pysyä vallassa.”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden Venäjän johtajasta Vladimir Putinista 26. maaliskuuta Varsovassa. Bidenin lausahdus ei kuulunut käsikirjoitettuun puheeseen, mistä nousi kriittinen keskustelu, oliko Biden tehnyt virheen ja antanut ymmärtää, että Yhdysvallat pyrkii syrjäyttämään Putinin.

35. ”Kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä ja tuen valtiojohtoa jäsenyyden edistämisessä.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti 29. maaliskuuta kannattavansa Nato-jäsenyyttä. Suomalaispoliitikot ovat yksi toisensa jälkeen ilmoittaneet tukevansa jäsenyyshakemuksen jättämistä.

36. ”Me – yhdessä teidän kanssanne ja meille myötämielisten maiden kanssa – siirrymme kohti moninapaista, oikeudenmukaista, demokraattista maailmanjärjestystä.”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vieraillessaan Kiinassa 30. maaliskuuta.

37. ”Loppujen lopuksi ihmiset ja politiikka ovat eri asioita. Ihminen on ihmiselle pohjimmiltaan ystävä.”

Pietarilainen pilatesohjaaja Tatjana Linovitskaja HS:ssä 1. huhtikuuta. Hän kertoi haastattelussa kunnioittavansa presidentti Vladimir Putinia syvästi. Venäläisistä 83 prosenttia tukee Putinin toimia Levada-tutkimuslaitoksen maaliskuun lopulla tekemän kyselyn mukaan. Ennen Ukrainaan hyökkäämistä tehdyssä kyselyssä Putinia tuki 71 prosenttia venäläisistä.

Kuollut venäläissotilas tuhoutuneen panssarin vieressä lähellä Butšaa 4. huhtikuuta.

38. ”Uskallan tässä vaiheessa sanoa, että Kiovan länsipuolen hyökkäyskärki on romahtanut käytännössä kokonaan, ja saamme jatkuvasti uutta tietoa vapautetuista kylistä. Tämä on merkittävä käänne koko sodan kannalta ja suuri voitto Ukrainalle.”

Ukrainan sodan etenemistä seuraava ja rintamatietoja nettikarttaan päivittävä Emil Kastehelmi Twitterissä 1. huhtikuuta. Seuraavana aamuna Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podoljak kertoi, että venäläisjoukot vetäytyvät vauhdilla Ukrainan pohjoisosista ja siirtävät sodankäyntiä maan itä- ja eteläosiin.

39. ”Se oli huonosti suunniteltu operaatio. Venäjä yritti Kiovan kaksipuolista saarrostusta, mutta liian vähillä voimilla. Jos tuollaista olisi tarjottu vastaukseksi suomalaisen yleisesikuntaupseerikurssin koetehtävässä, tehtävästä olisi tullut hylätty.”

Pääesikunnan sotilastiedustelun entinen apulaispäällikkö ja yliopistonopettaja Martti J. Kari HS:ssä 2. huhtikuuta.

40. ”Venäjä ei ole se naapuri, mitä ajattelimme sen olevan. Suomen ja Venäjän suhde on muuttunut peruuttamattomalla tavalla Ukrainan sodan myötä. - - Meidän on nyt vakavasti pohdittava omaa asemoitumistamme ja suhtautumistamme sotilaalliseen liittoutumiseen. Tämä on tehtävä huolellisesti, mutta ripeästi, käytännössä tämän kevään kuluessa.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) 2. huhtikuuta pitämässään puheessa.

41. ”Putin on sotarikollinen.”

Jugoslavian sotaa ja Ruandan kansanmurhaa selvittäneiden YK-tuomioistuimien entinen pääsyyttäjä Carla Del Ponte sveitsiläisen Le Temps -lehden haastattelussa 2. huhtikuuta.

Tapettujen siviilien joukkohauta Butšassa.

42. ”Yksikään paikallinen asukas ei kärsinyt minkäänlaisesta väkivallasta.”

Venäjän puolustusministeriö kiisti 3. huhtikuuta länsimediassa kerrotut väitteet jopa satojen siviilien surmaamisesta Butšan kaupungissa. Ministeriön mukaan asukkaille oli toimitettu 452 tonnia humanitaarista apua sinä aikana, kun Venäjän joukot pitivät kaupunkia hallussaan.

43. ”Butšassa vieraili pahuus.”

Otsikko Helsingin Sanomissa 4. huhtikuuta. Toimittaja Petteri Tuohinen ja valokuvaaja Kalle Koponen raportoivat Butšan kaupungista.

44. ”Kutsumme kaikki Suomessa asuvat ihmiset maamme turvallisuuden eteen tehtävään yhteiseen työhön mukaan. On kaikkien vastuulla välttää vihanpitoa ja vastakkainasettelua Suomessa.”

Presidentti Sauli Niinistö ja eduskuntaan valittujen puolueiden puheenjohtajat julkaisivat hyvin poikkeuksellisen yhteislausunnon 4. huhtikuuta.

45. ”Ennen Venäjän hyökkäystä ajattelin, että venäläiset ovat tavallisia ihmisiä, enkä uskonut millään sodan alkavan tai että he pommittaisivat meitä. Nyt en tule koskaan antamaan heille anteeksi”

Psykologi Olena Jurtšenko Venäjän pahoin tuhoamassa ja Ukrainan joukkojen haltuun ottamassa Borodjankan kaupungissa HS:ssä 5. huhtikuuta.

46. ”He vaativat sotaa hamaan loppuun saakka, Kiovaan hyökkäämistä, Lvivin pommittamista. Edes ydinsodan mahdollisuus ei pelota heitä.”

Vangittu venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi arvosteli Venäjän valtiollisen median sodanlietsontaa Twitterissä 5. huhtikuuta. Hänen mukaansa mediaväkeä pitäisi kohdella sotarikollisina.

47. ”Hän on yhä elossa. Katso, hän on yhä hengissä. Hän korisee.”

Ukrainalaissotilas puhuu sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla muille sotilaille maassa makaavasta haavoittuneesta venäläissotilaasta, joka ammutaan ilmeisesti kuoliaaksi kolmella laukauksella. The New York Times -lehti kertoi 6. huhtikuuta varmistaneensa mahdollista sotarikosta esittävän videon aitouden. Videolla näkyy myös ainakin kolme muuta kuolleelta vaikuttavaa venäläissotilasta, joista yhtä on ammuttu päähän ja jolla oli kädet sidottu selän taakse.

48. ”Hyvät naiset ja herrat. Oletteko valmiita lopettamaan YK:n? Uskotteko, että kansainvälisen oikeuden ajat ovat menneet?”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi videopuheessaan YK:n turvallisuusneuvostolle 6. huhtikuuta. Hän sanoi, että ”turvallisuusneuvosto on olemassa ja turvallisuutta ei maailmassa ole”. Hän vaati, että Venäjä tulee erottaa turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten joukosta.

49. ”Taistelu Kiovasta on päättynyt. Ensimmäinen tärkeä, vaikkakaan ei ratkaiseva, askel kohti Ukrainan voittoa on takana. Venäjän hyökkäys Donbasissa tullee olemaan suurin taistelu Euroopassa sitten vuoden 1945.”

Ukrainalaisen The Kyiv Independent -lehden toimittaja Illia Ponomarenko Twitterissä 6. huhtikuuta. Englanniksi kirjoittavalla Ponomarenkolla on Twitterissä yli 1,1 miljoonaa seuraajaa.

50. ”Historiassanne olette nähneet Venäjän hyökkäyksen omaan maahanne. Uhka on edelleen olemassa.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puheessaan Suomen eduskunnalle 8. huhtikuuta.