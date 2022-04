Venäjä on tehnyt Ukrainassa runsaasti sotarikoksia, joiden kohteena ovat olleet etenkin siviilit. HS on kertonut viime päivinä venäläisjoukkojen tekemistä siviilien murhista Kiovan ympäristössä Butšassa, Borodjankassa ja Motižinissa. Koko sodan ajan Venäjä on pommittanut asuintaloja ja sairaaloita ja estänyt siviilien evakuointeja.

Vuoden 2014 sodassa myös ukrainalaisjoukot syyllistyivät sotarikoksiin muun muassa Amnestyn mukaan.

Viime päivinä julkisuuteen on tullut videoita, joiden väitetään esittävän ukrainalaisjoukkojen venäläisiin sotavankeihin kohdistamaa väkivaltaa ainakin Kiovan ja Harkovan seudulla.

Venäjän tiedetään laativan Ukrainan sodasta feikkivideoita. Butšan tapahtumien jälkeen sillä voisi olla motiivi todistella ukrainalaisten julmuuksista.

Helsingin Sanomille videoiden ja kuvien aitoutta tarkastava John Helin kävi läpi Harkovan lähellä maaliskuun lopulla kuvattua videota, ja totesi sen vaikuttavan todennäköisesti aidolta. Äärimmäisen väkivallan vuoksi HS ei linkkaa videota tähän juttuun. Yllä oleva kuva on ruutukaappaus videosta.

Videossa asfalttipihalla makaa haavoittuneita sotilaita, joista osalla on venäläisten käyttämä valkea hihanauha. Monilla on valkea säkki päässään. Heidän ympärillään käyskentelee aseistettuja sotilaita, joilla on ukrainalaisten käyttämät siniset hihanauhat.

Videolla puhuva mies yrittää kuulustella maassa makaavaa sotilasta, mutta tämä ei pysty puhumaan.

Toinen maassa makaava sotilas kertoo olevansa Komista. Kolmannelta, jalkoihin haavoittuneelta kuulustelija kysyy kansallisuutta.

”Azeri, minulla on paperit”, hän vastaa.

”Miksi vitussa tulit tänne?”

”Käsky kävi.”

”Ammu hänet”, kuuluu taustalta.

Videon lopussa pihalla näkyvästä bussista tulee ulos kolme sotilasta, joita kuvan laidalla oleva mies ampuu jalkoihin. Miehet lyyhistyvät maahan.

”Sivuun siitä”, ampuja sanoo viimeiselle.

Säätietojen perusteella video on kuvattu 24. tai 26. maaliskuuta, jolloin venäläisjoukoilla ei olisi taistelujen vuoksi ollut enää mahdollista lavastaa tilannetta.

Videon kuvauspaikaksi on paikannettu Malaja Rohanin taajamassa sijaitseva meijerin piha.

Toinen laajaa huomiota saanut video on kuvattu maantiellä Dmytrivkassa Kiovan länsipuolella.

Maantiellä verilammikossa makaa kaksi sotilasta. Toisella näkyy venäläisten käyttämä valkea hihanauha.

”Hän on yhä elossa. Katso, hän on yhä hengissä. Hän korisee”, sanoo videolla kuuluva ääni.

Ruutukaappaus videosta, joka on kuvattu Dmytrivkassa Kiovan länsipuolella.

Kuvan reunassa näkyy ase, josta ammutaan kaksi laukausta miehen yläruumiiseen. Mies korisee edelleen, jolloin ase laukaistaan vielä kerran.

”En halua jättää häntä [elämään]”, sanoo ilmeisesti ampuja.

Tämän jälkeen näytetään vielä kahta maassa makaavaa, ilmeisesti kuollutta sotilasta. Toisen kädet on sidottu selän taakse.

Maantiellä kulkevilla sotilailla on Ukrainan univormut ja hihanauhat. Kolmen sotilaan kasvot näkyvät. Esimerkiksi BBC on identifioinut yhden miehistä georgialaiseksi. Kaksi muuta ovat ilmeisesti ukrainalaisia.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksi Arestovitš sanoi Ukrainan tutkivan Malaja Rohanin videon ja rankaisevansa syyllisiä, jos se on aito.

”Olemme eurooppalainen armeija, emme kiusaa vankejamme”, hän ilmoitti Telegramissa.

Ulkoministeri Dmytro Kuleba puolestaan ilmoitti Ukrainan tutkivan Dmytrovkan videon.

Tarkempaa tietoa tutkimusten etenemisestä ei ole kuulunut.

Jos ja kun teloitusvideot ovat aitoja, ne ovat ukrainalaisjoukkojen itsensä kuvaamia. Videoiden tarkoituksena saattaisi olla yksinkertaisesti Ukrainaan värvättävien venäläisten pelottelu. Venäjällä videoita on jaettu somessa ja näytetty tv-uutisissa, jossa niitä on pidetty esimerkkinä ”ukrainalaisten natsien” julmuuksista.