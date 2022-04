Asiantuntijoiden mukaan Tiktok on tehnyt vähemmän perättömän tiedon torjumiseksi kuin esimerkiksi Facebook tai Twitter.

Suositusta lyhyiden videoiden julkaisualusta Tiktokista on tullut Ukrainan sodassa hedelmällinen kasvualusta perättömille väitteille ja vääristellylle sisällölle, varoittavat uutistoimisto AFP:n haastattelemat misinformaation asiantuntijat.

”Tiktokille tämä ei ole hyvä sota. En ole nähnyt muuta alustaa, jolla olisi näin paljon perätöntä sisältöä”, BBC:n disinformaatio­ryhmässä työskentelevä toimittaja Shayan Sardarizadeh toteaa.

Misinformaatio on tahattomasti tai tahallisesti levitettyä virheellistä, puutteellista tai valheellista tietoa. Disinformaatio taas viittaa tahallaan tehtailtuun misinformaatioon, jolla pyritään johonkin poliittiseen tai muuhun tavoitteeseen.

TikTokissa leviää Sardarizadehin mukaan muun muassa vanhoista konflikteista kuvattuja videoita, joiden väitetään olevan Ukrainasta, sekä aitoa kuvastoa esitettynä väärässä asiayhteydessä. Selvästi tekaistu sisältökin saa silti usein miljoonia katsojia.

Sardarizadehin mukaan häiritsevimpiä esimerkkitapauksia ovat sodalla rahastamaan pyrkivät valesisällön tehtailijat. Nämä huijarit väittävät olevansa paikan päällä Ukrainassa suoraa lähetystä tekemässä, mutta kuvamateriaali onkin todellisuudessa lainattu toisista konflikteista tai jopa videopeleistä.

Samalla nämä huijarit pyytävät katsojilta rahaa, jolla tuetaan sodasta ”raportoimista”.

”Näitä videoita katsovat miljoonat. Videoiden tekijät jopa lisäävät niihin tekaistuja laukausten ääniä ja räjähdyksiä”, Sardarizadeh sanoo.

TikTokia on syytetty saamattomuudesta väärän tiedon leviämisen ehkäisyssä jo ennen Venäjän laajaa hyökkäystä Ukrainaan helmikuun lopulla. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Tiktok ilmoitti keskeyttävänsä videosisältöjen julkaisemisen Venäjältä.

”Tämä konflikti on kärjistynyt vuodesta 2014 lähtien, ja nämä ongelmat Kremlin propagandan ja misinformaation kanssa on tuotu esille Tiktokin kanssa kauan ennen hyökkäystä”, AFP:lle digitaalisia kansalaisoikeuksia puolustavan Access Now -järjestön Anastasija Zhurmont kertoo.

Zhurmontin mukaan ongelmana lienee ukrainan kieltä taitavien sisältö­moderaattorien puute, minkä vuoksi Tiktok ei havaitse väärää informaatiota.

Tiktokista kerrottiin AFP:lle, että sen tallissa on sekä ukrainan että venäjän taitajia, mutta ei kertonut näiden määrää. Alusta on myös ilmoittanut ohjanneensa lisäresursseja sotaan liittyvän sisällön hallintaan, mutta ei ole avannut tarkemmin menetelmiään.

Tiktokin perustoimintatapaa on pidetty ongelmallisena, kun aihepiiri on tanssivideoita ja huumoria vakavampi. Sovelluksessa käyttäjä selaa nopeasti yhdestä lyhyestä videosta toiseen, jolloin sotatapahtumien asiayhteys jää hataraksi.

Huolta herättää myös Tiktokin varsin nuori käyttäjäkunta. Yhdysvalloissa kolmasosa sovelluksen käyttäjistä on 19-vuotiaita tai nuorempia.

”Todellisuuden erottaminen propagandasta Ukrainassa on vaikeaa aikuisillekin. On hyvin huolestuttavaa, että väärää tietoa syötetään nuorille käyttäjille”, misinformaatiota verkossa seuraavan Newsguard-järjestön Chine Labbe kertoo.

Samat ongelmat koskevat kaikkia sosiaalisen median alustoja, mutta asiantuntijoiden mukaan Tiktok on tehnyt vähemmän asian ratkaisemiseksi kuin Facebook, Instagram tai Twitter.