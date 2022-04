Ranskassa kolmannes äänistä on menossa entisille putinisteille

Ranskan presidentinvaaleissa Eurooppa ei näytä yhtä yhtenäiseltä kuin Venäjä-pakotteista päätettäessä, kirjoittaa HS:n Petja Pelli.

Ranskan presidnetinvaaliehdokkaista Marine Le Peniillä ja Eric Zemmourilla on ollut Putin-sympatioita. Laitavasemmiston Jean-Luc Mélenchon on ollut vahvasti Nato-kriittinen.

Ranskan presidentin­vaaleissa noin kolmannes äänistä on menossa entisille putinisteille.

Lause kuulostaa karulta, mutta näyttöä sen taakse löytyy. Eivätkä nämä kyseiset ehdokkaat vielä tänäkään päivänä ole valmiita tuomitsemaan Venäjän toimintaa niin voimakkaasti kuin Suomessa kaikki vakiintuneet eduskuntapuolueet ovat tehneet.

Kyse on Kansallisen liittouman Marine Le Penistä ja entisestä politiikan toimittajasta ja tv-kommentaattorista Eric Zemmourista, joka perusti vaaleja varten uuden ”ranskalaista identiteettiä suojelevan” Reconquête-puolueensa.

Le Penille ennustetaan sunnuntain ensimmäisellä kierroksella 23 prosenttia äänistä, Zemmourille noin kymmentä prosenttia. Yhteen laskettuna ääniosuus on lähellä sitä, mitä nationalisti Le Pen sai viime vaalien toisella kierroksella hävitessään selvästi nykyiselle liberaalipresidentille Emmanuel Macronille.

Nyt Le Penin kannatus on kuitenkin kasvusuunnassa, ja ero jatkokautta hakevaan Macroniin kapenee.

Minulla oli vuonna 2016 mahdollisuus haastatella Marine Le Peniä, kun hän työskenteli suuresti halveksumansa Euroopan unionin laskuun EU-parlamentissa Strasbourgissa.

Tuolloin Venäjä oli jo vallannut Krimin ja masinoinut sodan Itä-Ukrainaan. Hän kommentoi Vladimir Putinia näin: ”Minusta Putin on onnistunut tekemään urotyön, sanotaan hänestä sitten mitä tahansa. Hän on tuonut Venäjän takaisin kansakuntien näyttämölle.”

Le Pen myös totesi, että Krimin venäläisyys pitäisi ilman muuta tunnustaa ja että pakotteet ovat ”typeriä”.

Kun ranskalaiset pankit eivät suostuneet rahoittamaan Le Penin kampanjaa vuonna 2017, yli yhdeksän miljoonan euron laina järjestyi venäläisestä pankista.

Nyt sodan alettua Le Pen on kiirehtinyt sanomaan, että Putin ei ole enää sama mies kuin ennen ja sotarikoksiakin hän on sanonut sotarikoksiksi. Ikävä kyllä Le Pen ehti jo painattaa vaaliesitteet, jonka kuvassa hymyilevä Putin kättelee häntä tyytyväisenä.

Lisäksi maanantaina sotarikoksista puhuessaan hän tahtoi muistuttaa, että sodan jälkeen suhteita Venäjään pitää joka tapauksessa jotenkin normalisoida.

Zemmourin Putin-ihailu ei tässä vertailussa kalpene. Häntä miellyttää venäläistä nationalismia lietsovan Putinin johtamistyyli. Syyskuussa 2018 hän esimerkiksi sanoi L’Opinion-lehden haastattelussa, että hän haaveilee ”ranskalaisesta Putinista”.

Nyt hänkin toki tuomitsi Ukrainan Butšassa nähdyt siviilien tapot rikollisiksi ja ”Venäjän kasvoja likaaviksi”, mutta katsoi tarpeelliseksi lisätä huomionsa eteen kysymyksen siitä, olivatko venäläiset todella syyllisiä.

Sekä Le Pen että Zemmour ovat pitkään olleet Nato-kriittisiä, ja nyt he haluaisivat irrottaa Ranskan Naton yhteisestä komentorakenteesta, säilyttäen kuitenkin jäsenyyden. Lisäksi Ranskan haluaisi kokonaan Natosta ulos laitavasemmiston ehdokas Jean-Luc Mélenchon, jolle ennustetaan 17:ää prosenttia äänistä. Jos kolmannes äänistä on siis menossa entisille putinisteille, niin Naton vastustajille povattu äänisaalis on yhteensä vieläkin suurempi, noin 50 prosenttia.

Mélenchon ja Le Pen tosin äskettäin sanoivat lykkäävänsä näitä irtautumisajatuksia Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan.

Yhtä kaikki Ranskan vaaleja seuratessa Eurooppa ei näytäkään Venäjää vastaan aivan niin yhtenäiseltä kuin valtionpäiden reaktioista olisi tähän asti voinut päätellä. Toiselle kierrokselle on pääsemässä ehdokas, jolle Vladimir Putin on entinen idoli ja tuleva kumppani.