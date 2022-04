Taistelut itäisessä ja etelässä Ukrainassa jatkuivat perjantaina ilman, että kumpikaan osapuoli olisi pystynyt muuttamaan sodan kulkua.

Ukraina koki kuitenkin pahan tappion torstai-iltana, kun Venäjä onnistui pommittamaan ainoan Kramatorskin alueelta länteen vievän rautatien poikki.

Kaupunginjohdon mukaan Kramatorskin rautatieasemalla oli kuitenkin aamupäivällä noin neljätuhatta ihmistä odottamassa mahdollisuutta paeta alueelta, mikäli rata saataisiin korjattua. Venäjän joukot ampuivat asemalle ennen puoltapäivää ohjusiskun, jossa kuoli uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin 39 ihmistä.

Ohjusiskun uhreja Kramatorskin asemalla perjantaina.

Mistään vahingosta tuskin on kyse, sillä Kramatorskia on Itä-Ukrainan kahdeksan asemasotavuoden aikana tulitettu Horlivkan suunnasta ja kohteet ovat hyvin tiedossa molemmin puolin.

Venäjän ensisijainen tavoite näyttäisi olevan Kaakkois-Ukrainan eli venäläisittäin ”Novorossijan” valtaaminen – etelässä Dnepriin asti ja pohjoisempana linjalle Dnipro-Harkova. Harkovan piiritys ja taistelut jatkuivat perjantaina edelleen.

Venäjän minimitavoite on virallisista lausunnoista päätellen Donetskin ja Luhanskin maakuntien valtaaminen kokonaan. Ennen hyökkäystä näistä alueista noin kolmannes näiden maakuntien alueesta oli Venäjän tukemien ”kansantasavaltojen” hallussa.

Tavoitteeseensa Venäjä pyrkii hyökkäämällä Donetskin länsipuoliselle alueelle sekä pohjoisesta, idästä että etelästä. Jos tämä onnistuu, voisi mottiin jäädä arvioiden mukaan jopa kymmeniä tuhansia Ukrainan taistelijoita.

Perjantain tietojen mukaan Venäjä ei kuitenkaan ollut vielä lähelläkään tämän tavoitteen saavuttamista.

Ainakin osa Pohjois-Ukrainasta vetäytyneistä Venäjän joukoista oli Ukrainan pääesikunnan tiedon mukaan perjantaina Brjanskissa ja Kurskissa Venäjällä odottamassa huoltoa ja täydennystä. Näiden joukkojen odotetaan siirtyvän taiteluihin Itä-Ukrainaan.

Venäjä onnistui torstai-iltana pommittamaan Ukrainalle tärkeä rautatien poikki Barvinkovassa itä-Ukrainassa. Asiasta kertoo Ukrainan rautateiden johtaja Oleksandr Kamyšin. Rautatie Ukrainan itäisen alueen esikuntakaupungista Kramatorskista länteen kulkee Barvinkovan kautta ja tuhannet alueen asukkaat ovat paenneet junilla seudulta pelätessään Venäjän joukkojen suurhyökkäystä.

”Tämä on ainoa Ukrainan hallussa oleva poistumistie rautateitse muun muassa Slovjanskista, Kramatorskista ja Lymanista”, Kamyšin sanoi Ukrainska Pravdan mukaan. ”Reitti on tällä hetkellä ainoa elämäntie tuhansille kansalaisillemme.”

Kamyšinin mainitsemissa kaupungeissa asui ennen Venäjän hyökkäystä yhteensä yli 300 000 ihmistä. Tuhannet ovat paenneet Kramatorskista länteen päivittäin sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti keskittävänsä sotatoimet Itä-Ukrainaan. Lähes kaikki siviilit ovat poistuneet junalla, sillä maantiet ovat taisteluiden vuoksi joko poikki tai vaarallisia.

Yksinäinen uhri makasi Kramatorskin rautatieaseman laiturilla.

Rautatieyhteyden katkettua vaarassa on myös Ukrainan joukkojen huolto entisellä niin sanotulla Minskin tulitaukolinjalla.

Venäjä on pyrkinyt hyökkäämään linjan yli separatistialueilta länteen mutta menestys on toistaiseksi ollut vähäinen. Ukraina kertoi perjantaina torjuneensa tällä rintamalla viimeksi kuluneen vuorokauden aikana seitsemän hyökkäysyritystä.

Ukrainan pääesikunta kertoi tiedotteessaan perjantaina, että se yrittää korjata rautatietä Barvinkovassa. Onnistumisesta ei ollut takeita, sillä työtä tehdään taisteluiden alla lähellä etulinjaa.

Venäjän Harkovan suunnasta etelään edenneet joukot valtasivat Izjumin kaupungin keskustan runsas viikko sitten. Joukot ovat jatkaneet etenemistään etelään kohti Barvinkovaa. Jos ne saavat asemakaupungin haltuunsa, on odotettavissa voimakasta hyökkäystä myös Slovjanskin suuntaan Rostovin ja Harkovan välisen valtatien linjalla.

Samaan aikaan Venäjä yritti edetä etelästä kohti Izjumin valloittaneita joukkoja saadakseen Luhanskin ja Donetskin separatistialueiden länsipuolella olevat Ukrainan joukot saarroksiin. Taisteluita käytiin muun muassa Solodkessa ja Marinkassa aivan Donetskin kaupungin kupeessa.

Samoilla alueilla on taisteltu jo useiden päivien ajan eikä Venäjän eteneminen etelästä näyttänyt perjantaina suuresti etenevän.

Tiedot Mariupolin piirityksestä olivat torstaina ja perjantaina ristiriitaisia. Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Intitute for the Study of War arvioi torstaina, että kaupungin keskusta saattaa olla Venäjän joukkojen hallussa. Taisteluita on kuitenkin käyty edelleen ainakin Mariupolin sataman alueella, keskustan lounaispuolella.

Mariupolin puolustajat ovat pitäneet pintansa täydessä piirityksessä jo 38 vuorokauden ajan. Venäjä haluaa saada kaupungin käsiinsä hinnalla millä hyvänsä saadakseen maayhteyden Donetskin ja valloitetun Krimin niemimaan välille.

Krimin niemimaalta Etelä-Ukrainaan tulleet joukot etenivät Venäjän hyökkäyksen alussa nopeasti Melitopoliin, Hersoniin ja ydinvoimalakaupunki Enerhodariin Zaporižžjan eteläpuolelle.

Osa hyökkäysjoukoista onnistui hyökkäyksen alkuvaiheessa ylittämään Dneprin ja taisteluja käytiin torstaina ja perjantaina muun muassa Osokorivkassa presidentti Volodymyr Zelenskyin kotikaupungin Krivyi Rihin eteläpuolella.

Tällä suunnalla Ukraina on kuitenkin onnistunut nousemaan vastahyökkäykseen. Toiveikkaimmissa Ukrainan arvioissa ennustettiin, että Hersonin valtaus takaisin Venäjän joukoilta saattaisi lähiaikoina onnistua.

Zaporižžja sekä Donetskin ja Zaporižžjan välinen maantie ovat edelleen Ukrainan hallussa.