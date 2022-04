Hetki oli historiallinen Eduskuntatalon istuntosalissa, kun kansanedustajat hiljentyivät kuuntelemaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puhetta perjantai-iltapäivänä.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk) kertoi, että monet kansanedustajat olivat toivoneet, että Zelenskyi puhuisi myös suomalaisille päättäjille. Edeltävinä viikkoina Zelenskyi on pitänyt vastaavan tilaisuuden monien muiden maiden parlamenteille videoyhteyden välityksellä.

Istuntosalissa istuneiden kansanedustajien lisäksi lehtereillä puhetta oli kuuntelemassa suuri joukko suurlähettiläitä, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja valtiovierailulla Suomessa olleet Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier sekä Sveitsin puhemies Irène Kälin.

Erityisen huomionosoituksen sai Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova, jolle täysistuntosali antoi raikuvat aplodit ennen Zelenskyin puheen alkamista.

Olga Dibrova sai suuret suosionosoitukset täysistuntosalilta.

Aistittavissa oli, että käsillä on hyvin poikkeuksellinen tilaisuus, jota mahdollisimman moni niin kansanedustajista kuin suurlähettiläistäkin oli halunnut tulla kuulemaan. Eduskuntatalon edusta oli ennen puheen alkamista täynnä diplomaattiautoja.

”Kutsuaika vieraille oli hyvin lyhyt, ja siihen nähden osallistuminen oli hyvin laajaa”, puhemies Vanhanen sanoi puheen jälkeen HS:lle puhelimitse.

Osa edustajista oli pukeutunut Ukrainan väreihin, suurella osalla oli rinnassaan Ukrainan lipun värejä kantava pinssi.

Kansanedustajien asusteissa nähtiin perjantaina Ukrainan lipun värejä.

Kun Zelenskyin noin viisitoistaminuuttinen puhe tuli päätökseensä, presidentti sai salilta yli puoli minuuttia kestäneet seisaaltaan annetut aplodit. Ne jatkuivat puhemies Vanhasen sanoin ”yli kaksi kertaa yli kohteliaisuuden”.

”Olen ollut 15 vuotta kansanedustaja, ja tämä oli vaikuttavin hetki tuossa salissa”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, kun kansanedustajat olivat tulleet istuntosalista valtiosaliin.

Sotatapahtumien kuvailun ja selvien toiveiden lisäksi Zelenskyin puheessa korostui tunteikkuus.

Puheensa alkupuolella Zelenskyi pyysi kaikkia pitämään hiljaisen hetken Ukrainan sodassa kuolleiden ukrainalaisten muistolle, ja salin valtasi täysi hiljaisuus.

Puheessaan Zelenskyi halusi tehdä selväksi sodan kauheudet ja huomioida kuolleiden siviilien määrän. Hän muistutti Suomea talvisodan aikaisesta taistelusta Venäjää vastaan.

”Samoin kuin teidän rohkeutenne pelasti teidät Stalinin hyökkäykseltä, meidän rohkeutemme estää tämän hyökkäyksen. Olemme tehneet niin jo 43 päivän ajan”, Zelenskyi sanoi.

Samalla hän teki selväksi, että Ukraina taistelee koko maailman puolesta.

”Uskon teidän ymmärtävän, että jos Venäjän joukot tunkeutuisivat maahanne, he tekisivät samoin teille ja teidän kansalaisillenne kuin ovat tehneet meille.”

Presidentti Zelenskyin puheen voi katsoa tallenteena alta:

Zelenskyin pyynnöt olivat odotettuja. Hän korosti Venäjä-pakotteiden lisäämistä, venäläisestä energiantuonnista irtaantumista ja erityisesti sotilaskaluston lähettämistä Ukrainaan. Pakotteista puhuessaan hän totesi, että pakotteista pitää muodostaa Molotovin cocktailin veroinen ”pakotecocktail”.

Zelenskyi puhui pitkään siitä, miten heille on kerrottu, että heidän täytyy edelleen odottaa raskaamman kaluston saamista, ja tämä viesti tuntui olevan suunnattu enemmän koko kansainväliselle yhteisölle kuin Suomelle.

Suomea Zelenskyi kiitti jo tähänastisesta tuesta ja sanoi, että tässä tilanteessa osittain ”pienet maat ovat ymmärtäneet tilanteen paremmin kuin isot maat”.

”Olen kiitollinen Suomelle, että te ette viivytelleet avun lähettämisessä. Toimitte erittäin nopeasti ja teitte historiallisen päätöksen sotakaluston lähettämisestä. Olette moraalisia johtajia, mutta toivon, että näytätte johtajuuttanne vielä enemmän”, Zelenskyi sanoi.

Tällä hän viittasi nimenomaan lisäavun lähettämiseen mutta myös siihen, että hänen mielestään kaikkien suomalaisten yhtiöiden pitää lopettaa toimintansa Venäjällä.

Puheen loppupuolella nousi esille toivo. Zelenskyi omisti viimeiset minuutit puhuakseen jo sodan jälkeisestä jälleenrakennuksesta ja löysi tästä jopa hieman yllättävän yhteyden Suomen koulutusosaamiseen.

Zelenskyi toivoi Suomelta apua jälleenrakennukseen ja erityisesti koulutusosaamisen tarjoamiseen. Hän muistutti, miten sodassa on tuhottu kouluja ja päiväkoteja.

”Toivomme pääsevämme modernisoimaan niitä tämän äärimmäisen julman sodan jälkeen.”

Matti Vanhanen piti Zelenskyin mainintaa Suomesta ”moraalisena johtajana” kohteliaana huomionosoituksena.

Paikan päällä olleet kansanedustajat olivat historiallisen puheen jälkeen yksimielisiä liki kaikesta.

Suomen pitää olla valmis lähettämään lisää tukea – myös aseita – Ukrainalle, lisäpakotteita Venäjää vastaan on saatava, venäläisestä energiasta on irtauduttava ja suomalaisyritysten toiminta Venäjällä on lopetettava.

Edustajat läpi puoluekartan tekivät selväksi olevansa valmiita tekemään kaikkensa Ukrainan eteen. Nähtäväksi jää, miten tämä valmius näkyy, kun vaikeitakin päätöksiä tehdään.

Petteri Orpo, Jussi Halla-aho ja Erkki Tuomioja olivat kaikki suunnilleen samoilla linjoilla siitä, miten Zelenskyin toiveisiin pitää reagoida.

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) huomautti myös, että tietyt maat ovat lähettäneet Ukrainalle Suomea enemmän tukea, mutta hänkään ei ”halunnut lähteä hallitusta tästä moittimaan”.

”Lisää tarvitaan. Sotamateriaali on sellaista, että se kuluu hyvin nopeasti. Tämä ei ole kertaluontoinen avustustehtävä”, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon näkemys suomalaisyhtiöiden toiminnan lopettamisesta Venäjällä oli myös yksiselitteinen.

”Oma ystävällinen neuvoni kaikille yritykselle olisi se: Lähtö tulee joka tapauksessa, kannattaa lähteä venkoilematta.”

Samoilla linjoilla oli myös pääministeri Sanna Marin (sd).

”Suomalaisten yhtiöiden on varauduttava siihen, että Venäjältä on lähdettävä hyvin nopeasti. Olemme nähneet, että Venäjän lainsäädäntö ei tee tästä kovin helppoa.”

Sanna Marinin mielestä suomalaisten yhtiöiden täytyy olla valmiita vetäytymään Venäjältä.

Ukrainan konkreettisen auttamisen lisäksi kansanedustajien mieleen jäi Zelenskyin puheen lopussa esille nostama katse tulevaan.

”Suomen täytyy olla valmis auttamaan sodan jälkeen Ukrainan koulutusjärjestelmän rakentamisessa. Suomella on siinä varmasti paljon annettavaa, ja se työ voi alkaa jo nyt”, kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas) sanoi.

”Puheessa oli myös toivo tulevasta, ja erityisesti hän nosti esille koulutuksen. Puhuimme asiasta nopeasti kollegoiden kanssa, ja olen sitä mieltä, että tämän asian on oltava seuraavassa hallitusohjelmassa”, ulkoasianvaliokunnan jäsen Anne-Mari Virolainen (kok) kommentoi.

Tulevaisuuteen liittyy myös Zelenskyin puheessaan esille nostama Helsingin henki. Sitä jäi pohtimaan ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd).

”Se oli jonkinlainen optimismin väläytys. Helsingin henki on nyt täysin murskattu, mutta on lohdullinen ajatus, että se voisi joskus palautua. Mutta se tulee viemään erittäin pitkän aikaa, ja nyt tärkeintä on tukea Ukrainaa niin kauan kuin sota jatkuu.”

Puheen englanniksi tulkatun version voi katsoa tallenteena alta: