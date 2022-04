Suurin syy Kiinan linjaan on poliittinen, mutta se myös varjelee mahdollisesti miljoonien ihmisten henkeä, kirjoittaa HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Shanghaissa on suljettu koteihinsa koko suurkaupungin asukkaat. Kaikkia kaupunkilaisia testataan nopeasti leviävän omikron­muunnoksen vuoksi. Päivässä löytyy nyt jo yli 20 000 taudinkantajaa.

Se on Kiinan ennätys koko pandemian aikana. Yleensä Kiinassa löytyy yhdestä kaupungista nolla tai yhden käden sormilla laskettava määrä covid-tapauksia päivässä.

Maaliskuun alun jälkeen Shanghaissa on ollut yli 130 000 sairastunutta, ylivoimainen valtaosa oireettomia.

Miten käy nyt Kiinan omalaatuisen koronapolitiikan?

Kun pitkälti koko muu maailma elää koronaviruksen rinnalla jo avointa aikaa, Kiina pitää kiinni nollapolitiikastaan. Se yrittää edelleen tukahduttaa koronaviruksen tiukoilla maahantulomääräyksillä, kaupunkien suluilla ja tehotestauksilla.

Pitkään Kiinalla meni todella hyvin. Pandemia sai kyllä alkunsa Kiinan Wuhanissa runsaat kaksi vuotta sitten, ja silloin Kiinassa sairastui ja kuoli paljon ihmisiä. Sen jälkeen Kiinassa ei olekaan ollut paljon sairastuneita ja kuolleitakin on ollut vain muutamia.

Aina kun jossakin kaupungissa on löytynyt muutamia kymmeniä tai vain muutamia viruksen kantajia, kortteleita, kaupunginosia ja jopa koko kaupunkeja on pantu sulkuun.

Ihmiset ovat olleet kotonaan viikkoja, ja kaikkien asukkaiden tehotestaukset ovat pyyhkäisseet nopeasti miljoonakaupunkien yli.

Muualla kuin viruspesäkkeissä kiinalaiset ovat eläneet normaalia elämää vailla huolta sairastumisesta. Vain matkailu on ollut rajoitettua.

Kiinalaiset ovat pitäneet maataan maailman parhaana epidemian estäjänä. Valtion virallinen propaganda on levittänyt tätä viestiä: muualla annetaan ihmisten kuolla, Kiina pitää huolta omistaan.

Kunnes sitten tänä vuonna ensin repesi seitsemän miljoonan asukkaan Hongkong, jossa virus levisi kulovalkean tavoin. Tuhansia, lähinnä vajavaisesti rokotettuja vanhuksia, on kuollut.

Nyt Kiinalla on käsissään vielä vakavampi ongelma: 25 miljoonan asukkaan kaupunki ja finanssikeskus Shanghai. Se on Manner-Kiinaa, Kiinan politiikan ydintä. Hongkong on autonominen alue, eikä se ole niin iso huoli Manner-Kiinan poliitikoille.

Kukaan ei vielä tiedä, pystyykö Kiina tukahduttamaan omikronmuunnoksen Shanghaista, kuten se on tänä vuonna muissa kaupungeissaan ja pienemmissä epidemioissaan onnistunut. Näin esimerkiksi jättimäisessä Shenzhenissä.

On mahdollista, että Kiina onnistuu Shanghaissakin, sillä ihmisten kotona pysymistä vahditaan tarkasti vartijoin, kameroin ja lennokein.

Mutta vaikka Shanghain tapaukset saataisiin tukahdutettua, milloin sinne ryöpsähtää uusi aalto? Milloin Peking saa vastaavanlaisen osuman ja joutuu sulkuun?

Ja entäs sitten, kun seuraava virusvariantti saapuu Kiinaan, pannaanko kaupunkeja jälleen kiinni?

Kiinan tehtaat, kaupat ja matkailu kärsivät. Monilla pienyrittäjillä on ollut pitkään todella vaikeaa, ja isot tehtaatkin joutuvat aina välillä sulkemaan oviaan koronatoimien vuoksi. Jos virus leviää ja toimet ovat samankaltaisia kuin nyt, Kiinan talous ottaa pahasti takkiinsa.

Eristykseen asetettu asuinrakennus Jinganin alueella Shanghaissa perjantaina.

Yhä useammat Kiinassa ovatkin alkaneet kysyä, milloin tämä auki–kiinni-politiikka oikein loppuu. Sosiaalisessa mediassakin keskustellaan laajasti, onko Kiinan oma koronapolitiikka sittenkään niin erinomainen kuin kiinalaiset ovat pitkälti ajatelleet. Näkemyksiä on puolesta ja vastaan.

Kiinan ylpeys – tehokas viruksen taltuttaminen – saa nyt isosti arvostelua omilta kansalaisilta senkin takia, että Shanghaissa viranomaisten toimet eivät ole oikein sujuneet.

Ruuanjakelu takkuilee, joten monet ihmiset ovat kotona nälissään. Normaali terveydenhuolto yskii, ja ihmisiä on jopa kuollut normaaleihin hoidettaviin tauteihin. Taudin saaneita lapsia on erotettu vanhemmista ja lemmikkejä tapettu.

Kiinan erityisyyksiä on myös se, että jokainen oireeton tartunnan saanut viedään valtaviin halleihin retkisängylle, kunnes testi näyttää taas negatiivista. Oireiset viedään sairaalaan.

Oireettomia on niin paljon, että heitä kärrätään jo naapurikuntienkin keskuksiin. Moni haluaisikin oireettomien saavan jäädä kotiinsa toipumaan. Halleihin siirto tuntuu epäinhimilliseltä ja resurssien haaskaamiselta.

Kiinalla on ollut monia hyvinkin ymmärrettäviä syitä omalle koronapolitiikalleen.

Iso syy on poliittinen. Kiina ja sitä johtava kommunistinen puolue ovat iloinneet ja uhonneet niin kauan kansalleen olevansa maailman paras koronatoimissa, että tukahdutuspolitiikasta on vaikea vetäytyä. Kiina on tavallaan politiikkansa vanki.

Toisaalta kansalaisten koronaväsymys on myös paha uhka hallinnolle. Se haluaa kansalaisten arvostusta.

Terveydenhuollon työntekijöitä kuvattuna perjantaina tarkastuspisteellä Shanghaissa.

Kiinassa on 1,4 miljardia asukasta, eikä terveydenhuolto ole erityisen hyvällä tolalla. Jos omikronmuunnos nyt leviäisi hallitsemattomasti, se voisi tappaa miljoonia kiinalaisia. Vaikka virusvariantti on edellisiä lievempi, isossa väkimäärässä se saa paljon tuhoa aikaan.

Kiina käyttää vain omia rokotteitaan. Ne eivät ole yhtä tehokkaita koronavirusta vastaan kuin länsimaissa käytetyt yleisimmät rokotteet.

Kiinan johdolle on ollut tärkeää, että Kiina pystyisi hoitamaan koko koronaepidemian ikään kuin omin eväin.

Voi olla, että Kiina on uskonut saavansa tehokkaamman rokotteen kehittelyputkesta ulos ajoissa. Saapa nähdä.

Kiinassa on periaatteessa hyvä rokotekattavuus, mutta riskialttein ryhmä eli yli 80-vuotiaat on heikosti rokotettu. Se on iso ongelma.

Tähän asti Kiina on siirtänyt kulloiseenkin viruspesäkkeeseen terveydenhuollon työntekijöitä muualta maasta. Näin on saatu tukahdutustoimet nopeasti käyttöön. Jos virus leviää laajalle, tällaista siirtelyä ei voi tehdä.

Kiina on ollut paljolti eristettynä muusta maailmasta jo yli kaksi vuotta. Kiinasta on vaikea lähteä ulkomaille, ja ulkomaalaisten on vaikea tulla Kiinaan.

On vaikea sanoa, milloin Kiina raottaa porttejaan. Moni veikkaa, että ei ainakaan ennen syksyllä olevaa puoluekokousta. Se on lähes pyhä tapahtuma. Silloin maan johtaja Xi Jinping saanee uuden kauden.

On myös vaikea nähdä, että Kiina lopettaisi tukahdutuspolitiikkaansa ennen sitä. Se olisi niin iso kasvojenmenetys.

Ellei sitten ole pakko.