The Guardian: Roman Abramovitšiin yhdistetty huvi­jahti vaihtoi omistajaa samana päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan

Abramovitšin luottomies tunnustaa olevansa jahdin nykyinen omistaja. The Guardianin mukaan telakalla on yleisesti tiedossa, että jahti kuului ennen Abramovitšille.

Oligarkki Roman Abramovitšiin yhdistetty huvijahti vaihtoi omistajaa samana päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Asiasta kertoo sanomalehti The Guardian.

Venäläis-israelilaisen miljardööri Abramovitšin aiemmin omistaman yrityksen nimissä ollut Aquamarine-jahti siirtyi 24. helmikuuta David Davidovitšin omistukseen. Miljardööri Davidovitš tunnetaan Abramovitšin luottomiehenä.

50-metrinen Aquamarine on jo viides Abramovitšiin hiljattain yhdistetty huvijahti. Abramovitš on sekä Britannian että EU:n pakotelistoilla yhteyksistään Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Abramovitšilla on kaksi ”megajahtia”, jotka siirrettiin Turkkiin sen jälkeen kun Abramovitš joutui pakotelistalle. Hänellä on myös kaksi pienempää jahtia, jotka ovat ankkurissa Karibialla Antiguan saarella.

Alusten arvo on yhteensä noin miljardi dollaria.

Roman Abramovitš vuonna 2016 otetussa kuvassa.

Davidovitš vahvistaa The Guardianille olevansa Aquamarinen omistaja. Hän kertoo myös omistavansa MHC Jersey Ltd -nimisen yrityksen ja olevansa Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröidyn Norma Investmentsin enemmistö­omistaja.

Julkisten rekisterien mukaan Norma Investments on ainoa osakkeenomistaja MHC Jersey Ltd -yhtiössä, joka puolestaan omistaa jahdin.

The Wall Street Journalin aiemman artikkelin mukaan Norma Investmentin omistajuus siirrettiin Abramovitšilta Davidovitšille sinä päivänä, kun Venäjän hyökkäys alkoi. Syynä tähän on luultavasti se, että Abramovitšin varojen jäädyttäminen on haluttu välttää.

David Davidovitš

”Minun tietääkseni Aquamarine ei ole minkään pakotteen kohteena”, Davidovitš sanoi The Guardianille.

Aquamarinen on valmistanut hollantilainen laivan­rakennusyritys Heesen Yachts vuonna 2021. Ylelliseen elämäntyyliin keskittynyt lehti Robb Report kertoi sen kauppahinnaksi 40,3 miljoonaa dollaria (noin 40,1 miljoonaa euroa).

Jahti on Vlissingenin satamassa Hollannissa sikäläisen yrityksen remontoitavana. The Guardianin lähteen mukaan telakalla on yleisesti tiedossa, että jahti kuului Abramovitšille.

Lähteen mukaan jahti tuotiin Vlissingeniin rakennemuutoksia varten viime marraskuussa, mutta työt eivät ole edenneet sen jälkeen kun Britannia asetti Abramovitšin pakotelistalle 10. maaliskuuta.

Hollannin tulli ja ulkoministeriö eivät halunneet ottaa kantaa Aquamarinen omistajaan vedoten yksityisyyden suojaan.

Davidovitš ja Abramovitšin edustajat eivät kommentoineet The Guardianille oligarkin yhteyttä Aquamarineen.