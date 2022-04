Puolan pääministeri Mateusz Morawieckin mielestä Macronin keskustelut Putinin kanssa ovat yhtä tuloksellisia kuin neuvottelu Hitlerin kanssa.

Ranskan ja Puolan johtajat ovat käyneet keskenään kiivasta sanaharkkaa Ukrainan sodan heikosti sujuneiden neuvotteluiden tiimoilta. Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradio BBC ja uutistoimisto AFP.

Perjantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron kutsui Puolan pääministeriä Mateusz Morawieckia ”äärioikeistolaiseksi antisemitistiksi, joka kieltää LGBT-ihmiset”.

LGBT on kattotermi eri seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöille. Macronin kommentit julkaisiin torstaina Le Parisien -lehden haastattelussa.

Macronin puheiden jälkeen Puola ilmoitti perjantaina kutsuvansa Ranskan Puolan-suurlähettilään puhutteluun.

Puolan hallituksen tiedottaja Piotr Müller kiisti Macronin syytökset antisemitismistä eli juutalais­vastaisuudesta. Hänen mukaansa presidentti meni sanavalinnoissaan ”liian pitkälle”.

BBC:n mukaan on epäselvää, miksi Macron syytti Morawieckiä antisemitismistä.

Morawiecki puolestaan on arvostellut Macronia siitä, etteivät tämän käymät neuvottelut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ole johtaneet toivottuihin tuloksiin.

”Kuinka monta kertaa olet neuvotellut Putinin kanssa ja mitä ole saavuttanut?” Morawiecki kysyi maanantaina.

Pääministeri vihjasi, että Macronin taktiikka on täysin väärä. Morawieckin mielestä rikollisten kanssa ei pidä neuvotella, vaan heitä vastaan tulisi taistella.

”Kukaan ei neuvotellut Hitlerin kanssa. Neuvottelisitko Hitlerin, Stalinin tai Pol Potin kanssa?”

Macron puolusti Le Parisien -lehdessä neuvotteluitaan Putinin kanssa ja kutsui sitä velvollisuudekseen.

Aiemmin tällä viikolla Macron sanoi, että Morawieckin kommentit olivat ”perusteettomia ja pöyristyttäviä”. Presidentin mukaan Morawiecki tukee laita­oikeistolaista Marine Le Peniä, joka on Macronin varteenotettavin vastaehdokas tämän kuun presidentin­vaaleissa.

Le Pen on viime aikoina kirinyt kannatuskuilua Macroniin, joka on edelleen mielipidemittausten mukaan suosituin ehdokas. Hänen kannatuksensa on kuitenkin ollut laskusuunnassa.