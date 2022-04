Venäjän lapsiasiavaltuutettu on ajanut Itä-Ukrainan Donetskista ja Luhanskista siirrettäville lapsille sijoittamista perheisiin. Ukrainan mukaan lapsia kuljetetaan Venäjälle laittomasti.

Mariupolista ja Melitopolista Zaporižžjaan saapuvien evakuointibussien kyydissä oli lapsia. Kuva on otettu 1. huhtikuuta.

Yli sadantuhannen lapsen väitetään tulleen pakkosiirretyksi Ukrainasta Venäjälle. Asiasta kertoo Ukrainan parlamentin ihmis­oikeus­valtuutettu Ljudmila Denisova Facebook-tilillään.

Lukua ei voi puolueettomasti vahvistaa mistään, mutta hajanaisia tietoja lasten siirroista Venäjälle on liikkunut pitkin sotaa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain lähetystö Kiovassa kertoi maaliskuun alussa Ukrainan ulkoministeriön tietoihin viitaten, että 2 389 lasta oli ”siirretty laittomasti” Donetskista ja Luhanskista Venäjän puolelle.

Asiasta kertoi tuolloin esimerkiksi brittiläinen Sky News. Yhdysvaltain Kiovan-suurlähettiläs ei pystynyt vahvistamaan tietoa Sky Newsille.

Ihmisoikeusvaltuutettu Denisovan mukaan Venäjälle pakko­siirrettyjä lapsia voi olla 121 000. Heidän joukossaan on Denisovan kertoman mukaan sekä orpoja että lapsia, joiden vanhemmat ovat elossa. Osa lapsista on viety hänen väitteensä mukaan Mariupolista Donetskiin ja Venäjällä Rostovissa sijaitsevan Taganrogin suuntaan.

Denisovan mukaan Venäjä on ilmoittanut, että kyseiset lapset ovat orpoja. Denisovan mukaan Mariupolin orpokodit kuitenkin evakuoitiin Venäjän hyökkäyksen ensimmäisinä päivinä 24. ja 25. helmikuuta.

”Venäjä toistaa nyt toivon junaksi kutsumaansa kaavaa vuodelta 2014, jolloin he veivät ukrainalaiset lapset Krimiltä adoptoitaviksi”, Denisova kirjoittaa.

Hän syyttää Venäjän YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen rikkomisesta sekä siviilien suojelusta sotatilanteessa säätelevän Geneven sopimuksen rikkomisesta.

Denisova kirjoittaa, että Venäjän duuma valmistelee lakimuutoksia, jotta venäläiset voisivat adoptoida ukrainalaisia lapsia aiempaa nopeammin.

Maaliskuun alkupuolella Venäjän lapsiasiavaltuutettu Maria Lvova-Belova tapasi presidentti Vladimir Putinin Kremlissä.

Kremlin sivuilla julkaistun keskustelulitteroinnin mukaan Lvova-Belova pyysi Putinilta apua Donbasista tuotujen orpojen suhteen. Lapsiasia­valtuutetun mukaan venäläiset suorastaan jonottivat päästäkseen huolehtimaan heistä. Pysyvästi voitiin majoittaa kuitenkin vain niitä orpoja, joilla oli jo Venäjän kansalaisuus.

Putin lupasi, että lainsäädäntöä voidaan ruuvata tarpeen mukaan ja että hän aloittaa työn välittömästi.

Maaliskuun yhdeksäntenä Lvova-Belova kuvaili Putinille, että orpolapsia oli 1 090. He olivat Lvova-Belovan mukaan eri orpo­kodeista.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi 11. maaliskuuta, että Ukrainassa olisi jopa 200 000 orpoa. Maaliskuun puolivälissä Euronews puhui 100 000 orvosta.

Vaikka BBC:n ja Euronewsin luvuissa on huomattavaa vaihtelua, molempien viesti on sama: lapsia on kadoksissa ja heidän oikeutensa ja hyvinvointinsa ovat vakavasti uhattuina.

BBC:n mukaan läntisessä Ukrainassa sijaitsevan Lvivin paikallishallinto oli kertonut noin 5 000 lapsesta, jotka olivat kadoksissa Lvivistä. Euronewsin mukaan jopa 1,3 prosenttia kaikista Ukrainan lapsista on lastensuojelun asiakkaita, eli vanhemmat eivät joko pysty huolehtimaan heistä tai ovat kuolleet. Lapset ovat huomattavassa vaarassa joutua siepatuiksi tai hyväksikäytön kohteiksi etsiessään turvaa ja suojaa.

Lvivin paikallishallinnon lastensuojeluvastaava Volodymyr Lys arvioi BBC:lle, että Ukrainan sota-alueilla oli maaliskuussa ainakin miljoona lasta ja että heitä evakuoidaan itään eli Venäjälle enemmän kuin länteen kuten Puolaan, jonka rajan lähellä Lviv sijaitsee.

Keskiviikkona venäläinen uutistoimisto Tass kertoi, että 800 venäläisperhettä oli ilmoittautunut lapsiasiavaltuutetun toimistolle vapaaehtoiseksi ottamaan Donbasista tuodun lapsen.

Keskiviikkona lapsiasiavaltuutettu Lvova-Belova tapasi ”kansantasa­vallaksikin” kutsutun Venäjän nukketasavallan Luhanskin johtajan Leonid Pasetšnikin. Delegaatiossa oli mukana myös Putinin puolueen Yhtenäisen Venäjän pääsihteeri Andrei Turtšak ja muita puolueen edustajia.

Torstaina venäläinen Rossiskaja Gazeta -lehti kertoi, että Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman varapuhemies Anna Kuznetsova vahvisti, että lainsäädäntöä työstetään. Lehden mukaan Kuznetsova oli neuvotellut asiasta itäisessä Ukrainassa sijaitsevan Donetskin ”kansantasavallan” johtajan Denis Pušilinin kanssa.

Toistaiseksi on epäselvää, kuinka monet Ukrainan lapset ovat lähteneet ja lähtevät Venäjälle vapaaehtoisesti.

Ukrainan parlamentin ihmisoikeusvaltuutettu Ljudmila Denisova kirjoitti perjantaina, että on pyytänyt Ukrainan pääsyyttäjänvirastoa tutkimaan lasten laitonta viemistä maasta.