Australian pääministeri Scott Morrison on ilmoittanut, että maassa pidetään parlamenttivaalit 21. toukokuuta. Morrison aloitti vaalikampanjansa sunnuntaina.

Morrisonin johtama keskustaoikeistolainen hallitus on mielipidemittauksissa jäljessä työväenpuoluetta huolimatta siitä, että maan talous on elpymässä koronapandemiasta, tulvista ja suurista maastopaloista. Esimerkiksi maan työttömyysaste on neljä prosenttia, mikä on alhaisin lukema 13 vuoteen.

Työväenpuoluetta johtava Anthony Albanese yrittää päättää Morrisonin johtaman keskustaoikeistolaisen liberaalipuolueen lähes vuosikymmenen jatkuneen hallitustaipaleen.