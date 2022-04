The New York Timesin arvion mukaan saattue suuntaa venäläisten viime viikolla valtaamaa Izjumin kaupunkia kohti. Venäläisjoukot käyttävät kaupunkia mahdollisesti kokoontumisalueena.

Noin 13 kilometriä pitkä autosaattue on havaittu satelliittikuvissa Harkovan itäpuolella. Asiasta uutisoi ensimmäisenä CNN. Saattue on todennäköisesti venäläinen, mutta asiasta ei ole varmuutta.

Yksityisen yhdysvaltalaisyrityksen Maxar Technologiesin keräämät kuvat näyttävät saattueen etenevän noin sata kilometriä Harkovasta itään. Kuvat on otettu perjantaina. Saattue koostuu sadoista ajoneuvoista, ja mukana on niin panssaroituja ajoneuvoja kuin tykistöä.

Kuvien perusteella saattue on etenemässä etelän suuntaan. Maxarin arvion mukaan saattue suuntaa Velyki Burlukin taajamasta venäläisten viime viikolla valtaamaa Izjumin kaupunkia kohti, kirjoittaa The New York Times. Venäläisjoukot käyttävät kaupunkia mahdollisesti kokoontumisalueena. Siellä kokoontuvien joukkojen on arvioitu valmistautuvan hyökkäämään Slovjanskin kaupunkiin.

Useiden asiantuntijoiden, muun muassa Britannian puolustusministeriön, mukaan Venäjä todennäköisesti keskittää nyt sotatoimia Donbasin alueelle, Mariupoliin ja Mykolajiviin.

Venäjä pyrkii esimerkiksi ohjusiskuin saamaan haltuunsa alueen Krimiltä Donbasiin, arvioivat britit lauantaina.

Aiemmin Maxar Technologiesin satelliittikuvista on paljastunut muun muassa Mariupolin kaupungin tuhon laajuus.

Kuvien avulla The New York Times pystyi osoittamaan, että Butšan joukkotuhon uhrit olivat näkyvissä jo ennen venäläisjoukkojen vetäytymistä kaupungista.

Yhtiön satelliittikuvien avulla pystyttiin myös seuraamaan valtavan venäläiskolonnan matkaa maaliskuussa.