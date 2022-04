Mariupol epäilee, että Venäjä pakkosiirtää sen asukkaita Venäjälle Novoazovskissa sijaitsevan koontileirin kautta. Vallatusta Hersonista taas ei ole ollenkaan humanitaarisia käytäviä.

Siviilit pyrkivät nyt joukoittain pois Itä-Ukrainasta Venäjän suurhyökkäyksen uhan kasvaessa.

Lauantaina avattujen humanitaaristen käytävien kautta Itä-Ukrainasta pakeni 4 553 ihmistä, kertoi Ukrainan evakuoinneista vastaava varapääministeri Iryna Vereštšuk Facebook-sivullaan. Määrä on pienempi kuin perjantaina, jolloin paenneita oli yli 6 600.

Sunnuntaiksi avattiin Vereštšukin ilmoituksen mukaan yhdeksän humanitaarista käytävää Donetskissa, Luhanskissa ja Zaporižžjassa.

Ilmeistä silti on, etteivät kaikki siviilit pääse Itä-Ukrainasta pois. Kaikki eivät edes halua lähteä. Tilanne on jännittynyt ja huolestunut, sillä Venäjä keskittää asevoimiaan itään ja suurhyökkäyksen uhka tiivistyy.

Venäjä aloitti ihmisten siirtämisen Itä-Ukrainasta Venäjän puolelle jo ennen helmikuista hyökkäystä.

HS koosti tietoja siitä, mitä siviilien tilanteesta Itä-Ukrainan keskeisissä kaupungeissa on kerrottu.

Mariupol

Donetskin alueella sijaitsevassa Mariupolin kaupungissa Venäjä yrittää ottaa haltuun kaupungin keskustaa. Taistelut jatkuvat.

Varapääministeri Vereštšukin ilmoituksen mukaan evakuointikäytävän kautta lauantaina evakuoiduista 192 oli Mariupolin asukkaita. Sunnuntaiksi Mariupolista avattiin evakuointikäytäviä ainakin vielä Ukrainan hallussa oleviin osiin Zaporižžjaa.

Mariupolin kaupunginhallinnon arvion mukaan kaupungissa on edelleen yli 100 000 siviiliä. Ainakin 5 000 asukkaan arvioidaan kuolleen.

Mikäli Mariupolin kaupunginhallinnon tiedot pitävät paikkansa, Mariupolista on kuljetettu sodan aikana huomattavasti siviilejä Venäjälle.

Mariupolin pormestari Vadim Boijtšenko kertoi Ukrainan televisiossa, että 31 000 Mariupolin asukasta on viety kaupungista ensin Venäjän rajan lähelle Novoazovskiin eräänlaiselle koontileirille.

Leirillä siviileiltä on otettu sormenjäljet ja heidät on pakotettu allekirjoittamaan erilaisia sitoumuksia. Osa ihmisistä on odottanut leirillä jopa viikkoja ennen kuin heidät on siirretty Venäjälle esimerkiksi Tomskiin, Astrahaniin ja Tamboviin. Osaa leirille viedyistä ihmisistä on uhattu asein.

Mariupolin kaupunginhallinnon mukaan heille on ilmoittautunut ihmisiä, jotka ovat valmiita todistamaan kokemuksistaan. Pormestarin kommenteista kertoi Mariupolin kaupunginhallinto viestipalvelu Telegramissa olevalla kanavallaan.

Yksi Kramatorskiin pysäköitynä olleen junan vaunuista perjantaisen ohjusiskun jälkeen.

Kramatorsk ja Slovjansk

Donetskin alueeseen kuuluvan Kramatorskin kaupungin järkyttävä tilanne nousi otsikoihin perjantaina, kun Venäjän asevoimat tulitti rautatieasemaa Totška-U-ohjuksella.

Asemalla oli Kramatorskissa samoihin aikoihin vierailleen brittiläisen Sky Newsin mukaan tapahtuma-aikaan noin 4 000 siviiliä, jotka olivat matkalla pakoon. Ukrainan ilmoituksen mukaan 52 siviiliä kuoli, heidän joukossaan viisi lasta. Yli sata ihmistä haavoittui.

Kramatorskista hiukan pohjoiseen sijaitsevasta Slovjanskista ilmoitettiin sunnuntaina lähteviksi ainakin kolme junaa, joilla pääsisi esimerkiksi Keski-Ukrainassa sijaitsevaan Hmelnytskyihin tai Odessaan.

Maanantaina Venäjä pommitti Kramatorskin ja Harkovan välillä kulkenutta bussia. Suosittu ukrainalainen muusikko Svjatoslav Vakartšuk dokumentoi tuhoa tapahtumapaikalla.

Luhansk

Luhanskin piiritetyltä alueelta oli määrä evakuoida sunnuntaina ihmisiä yhdeksän junan voimin, sanoi alueen kuvernööri Serhi Haidai viestipalvelu Telegramissa. Evakuointikäytävistä pois Luhanskista ilmoitti myös varapääministeri Vereštšuk.

Sunnuntain vastaisena yönä Luhanskin alueella sijaitsevaa Severodonetskia pommitettiin, kertoi Ukrainska Pravda -lehti. Yksi ihminen kuoli pommituksessa ja kaksi haavoittui.

Donetsk

Sunnuntain vastaisen yön ja sunnuntaiaamun aikana Venäjä ampui kranaattitulta ainakin viiteen Donetskin alueella sijaitsevaan kylään ja pikkukaupunkiin, kertoi Ukrainska Pravda -lehti Telegramissa.

Ukrainan rautatieyhtiö Ukraliznytsjan mukaan sunnuntaina Donetskista tai Donetskiin ei liikennöi paikallisjunia.

Mariupolista ja Melitopolista pakenevia ihmisiä tuonut kolmenkymmenen bussin saattue saapui Zaporižžjaan illalla 1. huhtikuuta.

Zaporižžja

Varapääministeri Vereštšukin ilmoituksen mukaan humanitaaristen käytävien kautta pääsi lauantaina poistumaan 3 233 Zaporižžjan alueen asukasta.

Zaporižžjan alueesta noin kaksi kolmannesta on Venäjän asevoimien hallussa. Venäjä on vallannut esimerkiksi Melitopolin kaupungin. Sieltä pääsi lauantaina humanitaarisen käytävän kautta pois 529 Melitopolin asukasta.

Enerhodarin kaupungissa Venäjän asevoimat on avannut radiokanavan. Paikallisten medioiden mukaan kanavalla soitetaan venäläistä musiikkia ja ylistetään Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Zaporižžjan alueella liikennöi toistaiseksi paikallisjunia.

Herson

Hersonin alue on Venäjän asevoimien hallussa, eikä sieltä ollut lauantaina mitään virallista evakuointireittiä. Ihmisiä kuitenkin lähtee, mutta omalla riskillään.

Ukrainska Pravada -lehden mukaan Hersonissa on käynnissä humanitaarinen katastrofi. Venäjää myötäilevien joukkojen ja ilmeisesti myös venäläisten sotilaiden itse on sanottu ryöstelevän ja heittelevän käsikranaatteja asuinrakennuksiin.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n ukrainankielisen palvelun haastattelemat paikalliset kertoivat, että kurittomuuteen, väkivaltaan ja ryöstelyyn syyllistyvät erityisesti Donetskin ”kansantasavallan” puolisotilaalliset joukot.

Toisen paikallisen mukaan myös venäläiset pelottelevat hersonilaisia ja haukkuvat heitä narkomaaneiksi.

Nova Kahovkassa venäläiset jakavat propagandaa, jolla ollaan valmistelevinaan äänestystä siitä, että Herson olisi julistautuvinaan ”kansantasavallaksi”. Äänestyspropagandasta kertoo Ukrainan pääesikunta, jonka mukaan kansalaisille on jaettu äänestyksestä kertovia esitteitä.