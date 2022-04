Boris Johnsonin vierailusta Kiovaan ei kerrottu etukäteen.

Mies Ukrainan pääkaupungin kadulla Kiovassa lauantaina 9. huhtikuuta vaikutti yllättyneeltä. Hän näki, kuinka oman maan presidentin Volodymyr Zelenskyin seurassa kadulla käveli Britannian pääministeri Boris Johnson.

”Hän sanoi kiitos”, Zelenskyi tulkkasi miehen ukrainankieliset sanat Johnsonille.

Britannia on ollut etujoukoissa avustamassa Ukrainaa vastaamaan Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Oheinen video näyttää Johnsonin ja Zelenskyin kävelyretken sisältäen edellä mainitun kohtaamisen nimettömäksi jääneen miehen kanssa.

Johnsonin vierailusta Kiovaan ei kerrottu etukäteen. Tiedotustilaisuudessa Johnson kertoi Britannian antavan Ukrainalle lisää sotakalustoa sekä taloudellista tukea.

”Teillä on uskomaton presidentti, Zelenskyi, joka on tehnyt upeaa työtä. Toivomme voivamme tukea Ukrainan kansaa niin pitkään kuin on tarve”, Johnson totesi kadulla puhuttelemalleen miehelle uutistoimisto Reutersin mukaan.