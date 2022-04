Istuva presidentti ei ole voittanut Ranskassa vaaleja sitten vuoden 2002.

Ranskan presidentinvaalien sunnuntaina järjestettävän ensimmäisen kierroksen äänestysinto vaikuttaa laimealta verrattuna moniin aiempiin presidentinvaaleihin.

Ranskan sisäministeriön mukaan äänestysprosentti oli kello 12 paikallista aikaa eli kello 13 Suomen aikaa 25,5. Erityisesti Etelä-Ranskan maaseutualueilla äänestysprosentti oli kuitenkin puoliltapäivin jopa lähes 40. Sen sijaan Pariisissa oli puoliltapäivin äänestänyt vain 15,3 prosenttia äänioikeutetuista.

Edellisissä presidentinvaaleissa vuonna 2017 äänestysprosentti oli puoliltapäivin 28,5. Vuonna 2012 äänestysprosentti oli samaan aikaan 28,3, ja vuonna 2007 se oli 31,2.

Tämänkertainen puolenpäivän äänestysprosentti on kuitenkin selvästi parempi kuin vuoden 2002 presidentinvaaleissa. Silloin ensimmäisellä kierroksella oli puoleenpäivään mennessä äänestänyt 21,4 prosenttia äänioikeutetuista. Lopullinen ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli tuolloin 71,6. Se on matalin lukema Ranskan suorien presidentinvaalien historiassa.

Vuoden 2002 Ranskan presidentinvaalit ovat kuuluisat, koska äärioikeistolainen Jean-Marie Le Pen pääsi niissä toiselle kierrokselle. Hän kuitenkin hävisi ennätyssuurin lukemin toisella kierroksella.

Hänen tyttärensä, paljolti samanlaista politiikkaa edistävä Marine Le Pen pääsi toiselle kierrokselle edellisissä vaaleissa vuonna 2017. Kannatuskyselyiden perusteella hän tekee niin todennäköisesti myös tällä kertaa.

Vuoden 2002 vaalit ovat myös edellinen kerta, jolloin istuva presidentti on voittanut Ranskassa jatkokauden. Tällä kertaa istuva presidentti Emmanuel Macron on suosikki jatkamaan vallassa, mutta kannatuskyselyiden perusteella Le Penillä on realistinen mahdollisuus voittaa toisella kierroksella kahden viikon päästä.

Toisaalta Le Pen on aina pärjännyt paremmin kannatuskyselyissä kuin itse vaaleissa.

Ranskan sisäministeriö julkaisee äänestysprosentin myös kello 18 Suomen aikaa. Vaalihuoneistot sulkeutuvat kello 21 Suomen aikaa, jonka jälkeen sisäministeriö julkaisee heti ennusteen tuloksista.

Ennuste perustuu niin sanottuihin testiäänestyspaikkoihin, jotka on valittu ennalta ja jotka suljetaan tuntia ennen muita äänestyspaikkoja. Niissä annetuista äänistä ehditään tunnissa laskea sen verran, että koko maan tuloksista voidaan tehdä ensimmäinen ennuste.

Viime vuonna järjestetyissä aluevaaleissa ranskalaisten äänestysinto oli historiallisen heikkoa. Ensimmäisellä kierroksella vaaliuurnille vaivautui vain 33,3 prosenttia äänioikeutetuista.

Suorissa presidentinvaaleissa äänestysprosentti on kuitenkin aina ollut yli 70.