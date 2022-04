Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Palestiina

Israel ilmoitti olevansa ”hyökkäys­kannalla” viime viikkojen iskujen vuoksi – israelilais­joukot ampuivat sunnuntaina naisen lähellä Betlehemiä

Kolmen viikon aikana Israelissa on tehty neljä iskua, joissa on kuollut 14 ihmistä. Samalla ajanjaksolla on kuollut ainakin 11 palestiinalaista.

Israelin armeijan ampuman naisen ruumista kannettiin sunnuntaina Husanissa Länsirannalla.