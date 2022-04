Peking

Kello yksi maanantain ja tiistain välisenä yönä Li hiippaili kaksi kerrosta alaspäin asuintalossaan. Hän jätti kaksi omenaa naapurin oven taakse, koputti ja lähti nopeasti takaisin kotiin.

Hetkeä myöhemmin hänen ovelleen koputettiin. Oven takana oli kuusi kananmunaa paperiin käärittynä. Juuri niin kuin he olivat naapurin kanssa viestein sopineet.

Näin he vaihtoivat naapurin kanssa ruokaa luvattomasti mutta sangen korona­turvallisesti.

Tällaista on nyt ollut monen shanghailaisen elämä, kun Kiinan suurin kaupunki on korona­virus­pandemian vuoksi sulussa ja asukkaiden pitää pysyä kotona. Ruoanjakelu ei ole kaikilta osin toiminut, kun tilaukset kaupoista ja ravintoloista kotiin ovat takkuilleet, samoin viranomaisten ilmainen ruoanjakelu.

”En olisi uskonut, että elän vielä vaihdantataloudessa”, Shanghain Pudongissa asuva Li sanoo etähaastattelussa.

Hän ei halua koko nimeään lehteen, sillä hän pelkää siitä koituvan ongelmia.

Kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa on ollut paljon shanghailaisten ruokapulasta, mutta kukaan ei tiedä, kuinka laajaa se on ollut.

Li oli ensin asuinalueensa sulussa ja sitten Pudongin sulussa ja nyt koko Shanghain kattavassa sulussa. Kaikkiaan Li on viettänyt kotona kolme viikkoa, eikä hän tiedä, milloin sulku loppuu.

Viranomaisten ruoka-apua shanghailaisille puretaan erään asuinalueen pihapiirissä.

25 miljoonan asukkaan Shanghaissa on meneillään Kiinan suurin koronatartunta-aalto koko pandemian aikana. Helposti tarttuvia omikrontapauksia löytyy nyt päivittäin yli 20 000 – viranomaisten mukaan niistä vain pieni osa oireellisia. Kaupungissa on ollut 200 000 tapausta sitten maaliskuun alun.

Kiina yrittää edelleen tukahduttaa koronaviruksen kokonaan kovilla vastatoimilla, ja tähän asti se on siinä sangen hyvin onnistunutkin.

Sulku alkoi niin äkkiä, ettei Li ehtinyt hamstrata, eikä hänellä ollut kaapeissa kuin mausteita, riisiä, omenoita ja sipuleita. Aluksi ruokaa sai tilattua hyvin ravintoloista, mutta sitten kaikki vaikeutui.

Viranomaiset toivat hänelle kerran riisiä, kaalia ja soijamaitoa, ja naapureiden kanssa hän pystyi salassa vaihtamaan ruokaa.

”Vaihdoin kerran paketin kuukautissiteitä sipsipussiin ja kukkakaaliin.”

Torstain ja perjantain Li eli yhdellä isolla sipulilla, jota hän vokkasi. Perjantai-iltana hän kuuli, kun joku naapuri huusi ikkunasta pihalla oleville vartijoille ”Tuokaa ruokaa! Nälkä!”

Li avasi oman ikkunansa ja yhtyi huutoon. Vartin päästä hänen ovelleen koputettiin, ja suojapukuinen vartija käski hänen rauhoittua.

”Lauantaina aamusta paikalliset viranomaiset toivat minulle ja naapureille ruokaa. Nyt minulla on aika paljon kaalia, nuudeleita, jauhoja ja öljyä.”

Sosiaalisessa mediassa on kierrellyt videoita kotipihoillaan ja parvekkeillaan mieltään osoittaneista shanghailaisista. Yhdessä videossa näyttää siltä, että ihmisjoukko ryntää ryöstelemään kauppaa.

Niiden perusteella on silti vaikea sanoa, onko tällainen toiminta yleistä vai ei.

Ruoanjakelu on saatu hallintaan Shanghaissa, viranomaiset väittivät sunnuntaina. Samaan aikaan sosiaalisessa mediassa kiersi yhä tarinoita ruuan vähyydestä.

Muiden kiinalaiskaupunkien asukkaat ovat alkaneet Shanghaista viisastuneina hamstrata ruokaa. Pekingissä esimerkiksi erään tunnetun lihakaupan hyllyt olivat sunnuntaina iltapäivällä lähes tyhjiä.

Li on järkyttynyt ruuan huonosta jakelusta.

”Olen ollut ylpeä siitä, että Kiinan hallinto on pitänyt koronaviruksen niin hyvin kurissa. Kaikki on ennen näyttänyt hyvin organisoidulta. Miten me nyt ollaan nälissään?”

Viime aikaisissa eri kaupunkien suluissa on selvinnyt, että viranomaisilla on vaikeuksia hoitaa perusasioita, kuten ruuanjakelua ja tavallisen terveydenhoidon pyörittämistä. Näyttää siltä, että viranomaisten tiedonvaihto ja yhteistyö eivät tahdo toimia.

Shanghain asukkaiden koronatestausta. Moni on testattu niin moneen kertaan, että he ovat pudonneet laskuista.

Kiinaa johtava kommunistinen puolue on korostanut kansalaisilleen, että muualla maailmassa koronatoimissa on epäonnistuttu. Monissa maissa virus on tappanut paljon ihmisiä, mutta Kiinassa kuolleita on tullut oikeastaan vain aivan epidemian alkuaikoina.

Shanghaissa viranomaiset väittävät, että kukaan ei ole kuollut nykyisessä, yli kuukauden kestäneessä aallossa. Todella vakavia sairastapauksiakin olisi 200 000 tapauksesta vain yksi.

”Jos omikronvariantti on näin vaaraton, ehkä Kiina voisi jo löyhentää koronatoimiaan”, Li sanoo, vaikka häntä pelottaakin ajatus koronataudin sairastamisesta.

Moni on alkanut myös epäillä Shanghain lukujen paikkansapitävyyttä. Esimerkiksi brittiläinen yleisradioyhtiö BBC kertoi, että vanhuksia on kuollut vanhainkodissa, jossa koronavirus on levinnyt.

Kiinalla on pitkä historia tilastojen vääristelystä. Myös koronaviruspandemian alkuaikoina kuolinlukuja aluksi kaunisteltiin.

Isolla osalla shanghailaisista sulku on sujunut sangen hyvin, suomalaisella Kirsi Tuluksella jopa oikein mukavasti. Hän on asunut Kiinassa 12 vuotta, ja osasi valmistautua hyvissä ajoin.

”Meillä on ollut tosi hyvät ruokavarastot jo olympialaisten aikaan (helmikuussa), sillä silloin alettiin uumoilla, että voi tulla lockdown”, Tulus kertoo puhelinhaastattelussa.

Asuinalue meni kiinni 18. maaliskuuta ja kotiovesta poistuminen kiellettiin 1. huhtikuuta alkaen.

Kirsi Tuluksen koirista toinen suostuu pissaamaan sisällä keinonurmen palalle, mutta toista on pakko viedä ulos vähän salaa.

Tulus, hänen miehensä ja 18-vuotias tyttärensä asuvat lähellä Hongqiaon lentokenttää, ja heidän asuinalueelleen on saanut tilattua ruokaa. Jopa sellaista ruokaa, josta länsimaalaiset tapaavat pitää, kuten pihvejä ja maitoa.

Paikallisviranomaiset ovat jakaneet kiinalaisempaa ruokaa avustuspaketteina.

”Olen myös tyhjennellyt kaappeja ja käyttänyt Suomesta tuotuja asioita, kuten mämmimaltaita. Olen tehnyt mämmiä ja saaristolaisleipää ja simaa.”

Tuluksilla ruokarytmistä pidetään kiinni, ja iltapäivän kahveilla on itseleivottuja herkkuja. Päivisin kukin tekee töitään ja opiskelee eri huoneissa. Iltaisin rupatellaan ja pelataan korttia.

”Eilen juostiin miehen kanssa parvekkeella viisi kilometriä, ja naapurit kannustivat omalta parvekkeeltaan.”

Yksi naapureista soittaa muiden iloksi viulua parvekkeella.

”Jos kuullaan, että naapuria masentaa, hänelle lähetetään vaikka kakkupala.”

Omaan ovensuuhun voi jättää lähetyksen ja osoitteen, ja taloyhtiön vartijat vievät sen perille.

Perheen koirista toinen suostuu pissaamaan sisälle tuodulle keinonurmen palalle, mutta toista koiraa on pakko viedä ulos. Alueen vartijat ovat pyöritelleet päätään, mutta eivät ole puuttuneet rikkomukseen.

Tulukset sisälenkillä sulun aikana.

Koronatestejä on vähän väliä. Lauantaina Tulukset testattiin peräti kolmesti. He ovat jo pudonneet laskuista, montako testiä heille on kaikkiaan tehty.

Jos testitulos olisi positiivinen, oireeton tartunnan saanut vietäisiin muiden samanlaisten joukkoon kaupungin isoihin halleihin. Niissä makaa jopa yli tuhat ihmistä samassa tilassa sängyillä, eikä suihkujakaan välttämättä ole.

Tulukset ovat pakanneet moista äkkilähtöä varten valmiiksi kassit jokaiselle perheenjäsenelle. Kasseissa on muun muassa lääkkeitä, korvatulpat ja herkkuja.

”Ollaan puhumalla valmistauduttu, että sitten pitäisi välttää paniikkia. Mitään hätää ei ole sielläkään, mennään vaan hyvällä huumorilla.”

Perhe on varautunut henkisesti myös vielä kuukauden lisäsulkuunkin ja kotonaoloon. Kesällä he muuttavat takaisin Suomeen.

Tulus ei halua arvostella millään tavalla Kiinan koronatoimia – hänellä riittää niille ymmärrystä –, mutta perhe ei jaksa enää asua Kiinassa. Kiinan korona-ajan maahan­tulo­rajoitukset ovat olleet niin tiukat.

”En ole nähnyt muita aikuisia lapsiani kahteen vuoteen. Nyt riittää.”