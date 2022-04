Maan pääministerinä vuodesta 2018 toiminut Imran Khan hävisi luottamusäänestyksen lauantaina.

Pakistaniin nimitetään maanantaina uusi pääministeri. Maan parlamentti äänestää asiasta tänään iltapäivällä.

Uudeksi pääministeriksi nousee todennäköisesti Pakistanin muslimiliigan johtaja Shehbaz Sharif. Sharif ilmoitti sunnuntaina asettuvansa ehdolle, ja oppositiojohtajista esimerkiksi Pakistanin kansanpuolueen puheenjohtaja Bilawal Bhutto Zardari on ilmoittanut tukevansa häntä tehtävään.

Sunnuntaina Sharif julisti, että Pakistanissa on edessä ”uusi aamunkoitto”. Aikaisemmin Sharif on toiminut Pakistanissa sijaitsevan Punjabin provinssin johtajana.

Sharifin veli Nawaz Sharif on puolestaan toiminut kolmeen otteeseen Pakistanin pääministerinä, viimeksi vuosina 2013–2017, mutta hänet erotettiin korruptioepäilyiden vuoksi. Sharif sai myöhemmin kymmenen vuoden vankeustuomion.

Viikonloppuna paikkansa pääministerinä menetti vuonna 2018 pääministeriksi valittu PTI-puolueen Imran Khan, joka tunnettiin ennen poliittista uraansa krikettitähtenä.

Khan erotettiin tehtävistään sen jälkeen, kun hän oli hävinnyt luottamusäänestyksen.

Pakistanin poliittisessa järjestelmässä erottamiset pääministerin paikalta ja virkakausien jääminen kesken eivät ole poikkeuksellisia tapahtumia. Yksikään maan pääministereistä ei ole palvellut loppuun kokonaista viiden vuoden virkakautta.

220 miljoonan asukkaan ydinasevalta on kokenut vuonna 1947 tapahtuneen itsenäistymisensä jälkeen neljä vallankaappausta.

Imran Khan valittiin pääministeriksi vuonna 2018.

Khanin luottamuksesta äänestettiin lauantaina, ja parlamentin väliaikaisen puhemiehen mukaan 432-paikkaisen parlamentin jäsenistä 174 antoi äänensä Khanin erottamiseen johtaneelle epäluottamuslauseelle.

Khania tukeva parlamentin aiempi puhemies oli eronnut tehtävästään vain hieman ennen luottamusäänestystä.

Pakistanin oppositio teki yhteistyötä saadakseen Khanin pois vallasta. Keskeisiä syitä Khanin erottamiseen olivat tyytymättömyys maan taloudenpitoon ja ulkopolitiikkaan, jossa Khanin vastustajat ovat syyttäneet tämän tehneen merkittäviä virheitä.

Khanin erottamista edelsi viikkoja jatkunut poliittinen sekasorto.

Khan on yrittänyt pysyä kaikin keinoin vallassa. Hän on syyttänyt ”ulkomaista salaliittoa” siitä, että hänet syrjäytetään vallasta. Khanin mukaan oppositio on vehkeillyt muun muassa Yhdysvaltojen kanssa siksi, että hän ei asetu länsimaiden kannalle esimerkiksi Venäjään ja Kiinaan liittyvissä asioissa. Yhdysvaltojen hallinto on kiistänyt jyrkästi osallisuutensa Pakistanin tapahtumiin.

Huhtikuun alussa Pakistanin presidentti Arif Alvi hajotti parlamentin Khanin pyynnöstä ennen kuin parlamentti ehti keskustella epäluottamuslauseesta. Maan korkein oikeus tyrmäsi Khanin toimet laittomina.

Brittilehti The Guardian uutisoi sunnuntaina, että pysyäkseen vallassa Khan yritti viimeisenä keinonaan saada armeijan puuttumaan tilanteeseen.

The Guardianin tietojen mukaan Khan yritti erottaa maan armeijan johtajan, kenraali Qamar Javed Bajwan, minkä jälkeen hän olisi pyrkinyt pitämään sotilasvoimin maan hallussaan. Tämä yritys epäonnistui. Paikallisen median mukaan Bajwa oli käskenyt Khania hyväksymään kohtalonsa.

Islamabadissa nähtiin suuria mielenosoituksia Imran Khanin puolesta sunnuntaina.

Sunnuntai-iltana Pakistanin suurimmassa kaupungissa Karachissa ja pääkaupungissa Islamabadissa nähtiin suuria mielenosoituksia, joissa vastustettiin Khanin erottamista pääministerin paikalta.

Lisäksi kaikki Khanin PTI-puolueen edustajat ilmoittivat sunnuntaina aikovansa erota maan parlamentista vastalauseena Khanin erottamiselle.