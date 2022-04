Nehammer on ensimmäinen läntisen Euroopan maan johtaja, joka tapaa Putinin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Itävallan liittokansleri Karl Nehammer tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin maanantaina Moskovassa, Nehammer kertoi viestipalvelu Twitterissä.

"Olemme [valtiona] sotilaallisesti neutraaleja, mutta meillä on selkeä kanta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Se on lopetettava! Tarvitaan evakuointikäytäviä, tulitauko ja täysi tutkinta sotarikoksista", Nehammer kirjoitti Twitterissä.

Nehammer kertoi myös tiedottaneen vierailustaan Saksan ja EU:n johtoa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä. Nehammer tapasi Zelenskyin vierailullaan Ukrainassa lauantaina.

Nehammer (oik.) tapasi Zelenskyin (vas.) vierailullaan Ukrainassa lauantaina.

Nehammer on ensimmäinen läntisen Euroopan maan johtaja, joka tapaa Putinin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Nehammer on järjestänyt tapaamisen omasta aloitteestaan. Hänen tiedottajansa mukaan liittokansleri haluaa "tehdä kaikkensa, jotta osapuolet voisivat edistyä kohti rauhaa", siinäkin tapauksessa, että mahdollisuudet siihen ovat niukat.

Liittokansleri aikoo puhua Putinille myös Butšan kaupungissa lähellä Kiovaa venäläisjoukkojen jäljiltä paljastuneista hirmuteoista, joita hän luonnehti sotarikoksiksi. Nehammer kävi Butšassa lauantaina.

Itävalta on EU:n jäsenmaa, mutta ei kuulu Natoon. Sotilaallinen liittoutumattomuus on ollut maan ulkopoliittinen linja siitä lähtien, kun liittoutuneiden joukot poistuivat maasta toisen maailmansodan jälkeisen miehityksen päätteeksi.

Tätä taustaa vasten Itävalta on pyrkinyt hieman Suomen tavoin esiintymään lännen ja Venäjän välisenä sillanrakentajana. Maan poliittisen eliitin läheiset suhteet Venäjään ovat kuitenkin saaneet lännessä myös kritiikkiä, ja Venäjän tiedustelupalveluiden on Financial Timesin mukaan kerrottu soluttautuneen Itävallan turvallisuuselimiin.