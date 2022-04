Die Weltin päätoimittaja kehui lehden julkaisemassa lausunnossa Marina Ovsjannikovan ”rohkeutta toimia ratkaisevalla hetkellä”.

Marina Ovsjannikova on aloittanut Die Weltin kirjeenvaihtajana.

Saksalaislehti Die Welt kertoo palkanneensa venäläistoimittaja Marina Ovsjannikovan ”freelance-kirjeen­vaihtajakseen”, joka raportoi lehdelle muun muassa Ukrainasta ja Venäjältä.

43-vuotias Ovsjannikova nousi kansainvälisen huomion keskipisteeseen järjestettyään maaliskuun puolivälissä Venäjän valtiontelevisiossa sodanvastaisen protestin.

Ovsjannikova heilutti ”Ei sotaa” -julistetta Vremja-uutislähetyksen ankkurin Jekaterina Andrejevan selän takana. Tekstissä luki venäjäksi ”pysäyttäkää sota, älkää uskoko propagandaa, täällä teille valehdellaan”.

Ovsjannikova teko on syyteharkinnassa, ja on mahdollista, että hän joutuu vuosiksi vankilaan. Harkinnan perusteena on ”valeuutisista” äskettäin säädetty laki, jonka perusteella voidaan langettaa jopa 15 vuoden vankeustuomio.

Marina Ovsjannikova heilutti ”Ei sotaa” -julistettaan Vremja-uutislähetyksen ankkurin Jekaterina Andrejevan selän takana.

Die Welt kertoo, että Ovsjannikovan tehtävänä on kirjoittaa lehdelle, minkä lisäksi hän esiintyy säännöllisesti sen televisiouutisissa.

Lehden päätoimittaja Ulf Poschardt kehui lehden julkaisemassa lausunnossa Ovsjannikovan ”rohkeutta toimia ratkaisevalla hetkellä” ja sanoi, että tämä puolusti tärkeimpiä journalistisia arvoja valtion sorrosta huolimatta.

Ovsjannikova puolestaan kommentoi lausunnossa, että Die Welt edustaa samaa arvoa, jonka puolesta ukrainalaiset taistelevat tällä hetkellä: vapautta.

”Tehtäväni toimittajana on puolustaa tätä vapautta”, hän sanoi.

Die Welt on julkaissut maanantaina ensimmäisen Ovsjannikovan kirjoittaman artikkelin, jossa tämä kirjoittaa, mikä Kremlin propagandassa puhuttelee Venäjän väestöä.