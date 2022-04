Kaikenlaisia sotilaita tarvitaan, postaa Venäjä Vkontaktiin. Pietarilainen toimittaja soittaa paikalliselle värväysupseerille.

Tilaajille

”Ammattisotilaan valintayksikön virkailija on kuulolla.” Nämä ovat ensimmäiset sanat, jotka soittaja toimiston viralliseen numeroon soitettuaan kuulee.

Kyseinen organisaatio on toiminut pitkään, mutta sen työskentelytapa on viime aikoina muuttunut. Muutos ilmenee esimerkiksi toimiston VKontakte-sivuilla (VKontakte on Facebookin venäläinen vastine).