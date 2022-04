Sri Lankan lääketieteellinen yhdistys varoittaa, että kuolinluvut uhkaavat nousta talouskriisin vuoksi korkeammalle kuin mihin ne nousivat koronaviruspandemian vuoksi.

Talouskriisi on johtanut Sri Lankassa tilanteeseen, jossa elintärkeät lääketarvikkeet ovat loppumaisillaan ja kuolinluvut uhkaavat nousta korkeammalle kuin mihin ne nousivat koronaviruspandemian vuoksi. Asiasta varoitti maan lääketieteellinen yhdistys, kertoo brittilehti The Guardian.

Intian valtamerellä sijaitseva saarivaltio Sri Lanka kärsii parhaillaan pahimmasta laskusuhdanteesta sen jälkeen, kun se itsenäistyi vuonna 1948. Maassa on ollut sähkökatkoksia, minkä lisäksi pulaa on ruuasta, polttoaineesta ja lääkkeistä.

Erityisen vakava pula on elintärkeistä lääkkeistä ja hoitotyökaluista, joita ei enää ole osassa maan sairaaloita.

Sri Lankan talouskriisi johtuu siitä, että sen valuuttavarannot ovat loppumaisillaan. Maalla on muun muassa mittavasti ulkomaista velkaa.

Maan hallitus syyttää tilanteesta koronaviruspandemian aiheuttamaa turismin kuihtumista, mutta asiantuntijoiden mukaan ongelmana ovat myös huonot taloudelliset päätökset.

Maan suurimmassa kaupungissa Colombossa on nähty isoja mielenosoituksia, joissa on vaadittu maan presidentin Gotabaya Rajapaksan eroa. Raivoa on aiheuttanut elinkustannusten radikaali nousu.

Rajapaksan hallinto toivoo nyt Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n apua tilanteeseen. Apua se on saanut myös naapurimaaltaan Intialta.

Presidentti on kriisin aikana muun muassa erottanut lähes koko hallintonsa ja nimittänyt uudet henkilöt tilalle ja pyrkinyt estämään sosiaalisen median käyttöä.