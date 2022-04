Yli 13 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Ainakin 24 ihmistä on kuollut tulvissa ja maanvyörymissä Filippiinien keski- ja eteläosissa, kertoo uutistoimisto AFP.

Tulvat saivat alkunsa trooppisen myrskyn aiheuttamista voimakkaista sateista. Yli 13 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja pakenemaan hätämajoitukseen.

Paikallisten viranomaisten mukaan luonnonkatastrofin seurauksena taloja on hautautunut mutaan, pellot tulvivat, teitä on poikki ja sähkönjakelu on keskeytynyt monin paikoin.

Eniten tuhoa on tapahtunut Leyten maakunnassa, missä on kuollut 21 ihmistä. Eteläisellä Mindanon pääsaarella on kuollut kolme ihmistä, viranomaiset kertovat.

Megi-nimellä kulkeva trooppinen myrsky on ensimmäinen näin voimakas myrsky Filippiineillä tänä vuonna. Viime vuoden lopussa maahan iskeneessä taifuunissa kuoli 400 ihmistä ja sadattuhannet menettivät kotinsa.

Saarivaltio Filippiinit on hirmumyrskyille erityisen altis, ja tutkijat ovat varoittaneet ilmastonmuutoksen lisäävän voimakkaiden myrskyjen määrää alueella entisestään.