Santiagon alueen kuvernööri ilmoitti tämän olevan ensimmäinen kerta, kun maa joutuu turvautumaan mahdolliseen veden säännöstelyyn ilmaston­muutoksen vuoksi.

Etelä-Amerikassa sijaitseva Chile on kärsinyt vakavasta kuivuudesta jo 12 vuoden ajan, ja nyt maa on ottamassa käyttöön suunnitelman veden säännöstelyyn pääkaupunki Santiagon alueella. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

”Kaupunki ei voi elää ilman vettä. Olemme Santiagon 491-vuotisen historian aikana ennen­näkemättömässä tilanteessa, jossa meidän täytyy varautua tilanteeseen, jossa kaikille asukkaille ei ole tarpeeksi vettä”, Santiagon alueen kuvernööri Claudio Orrego sanoi lehdistö­tilaisuudessa maanantaina.

Kuivuuden jatkuminen on johtanut Mapocho- ja Maipo-jokien vedenpinnan merkittävään laskuun. Niiden varassa on miljoonien chileläisten veden saanti.

Ennennäkemättömäksi kutsutussa säännöstely­suunnitelmassa on neljä vaihetta. ”Vihreä hälytys” korostaa veden säännöstelyn tarvetta ja priorisoi pohjaveden käyttöä. Seuraavat vaiheet ovat ”ennaltaehkäisevä aikainen varoitus” ja ”keltainen hälytys”, joissa muun muassa säännöstellään vedenpainetta.

”Punaisen varoituksen” kohdalla siirrytään varsinaiseen veden säännöstelyyn. Viranomaiset ovat luvanneet, että vesikatkokset voivat kestää enintään 24 tuntia kerrallaan ja että ne kohdistuvat samanaikaisesti vain yhteen kaupungin alueista.

”Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun Santiagossa täytyy ottaa käyttöön suunnitelma veden säännöstelystä ilmastonmuutoksen vakavuuden vuoksi. Asukkaiden on tärkeää ymmärtää, että ilmastonmuutos on täällä pysyvästi. Se ei ole vain globaali asia, se vaikuttaa paikallisesti”, Claudio Orrego sanoi.

Riippuu vielä talven sademääristä, joutuuko Chile turvautumaan vesikatkoihin Santiagossa.