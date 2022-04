Ukrainan puolustusministeriö selvittää, käytettiinkö Mariupolissa kemiallista asetta Ukrainan Azov-rykmentin julkaistua oireita saaneiden kertomuksia. Yksi selitys oireille voisi olla myös fosforipommi.

Mariupolin kaupunkia puolustava Azov-rykmentti kirjoitti myöhään maanantaina kanavallaan viestipalvelu Telegramissa, että Venäjän asevoimat levitti kaupungissa tunnistamatonta myrkyllistä ainetta.

Kemiallisten aseiden käyttöä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan on pelätty jo pidempään. Venäjä väittää, että Ukraina valmistautuu käyttämään niitä lännen tuella. Ukraina taas pelkää, että Venäjä käyttäisi niitä kuten Syyrian sodassa. Yhdysvallat on luvannut, että se puuttuu tilanteeseen, jos Venäjä käyttää kemiallisia aseita Ukrainassa.

Azov jakoi tapahtumasta lisätietoa tiistaina.

Myrkylliselle aineelle altistui Azovin mukaan sekä sotilaita että siviilejä. Oireisiin on kuulunut polttelu ja kuivuus nielussa ja silmissä, korkea verenpaine ja kasvojen punaisuus. Pahimmat oireet ovat siviilillä. Azovin jakamalla videolla vanhempi nainen anoo, että heidät pitää saada evakuoitua.

Se oli kuin vaaleaa savua, kaksi oireita saanutta kuvailee ainetta videolla. Toinen kertoo äidistään, joka menetti tajuntansa.

Molemmille tuli oman kertomansa mukaan rytmihäiriöitä. Useampi kuin yksi kertoo kadottaneensa tasapainoaistinsa ja että heillä oli vaikeuksia hallita lihaksiaan. Yhden oireita saaneen siviilin mukaan savun kaltainen vaalea sumu maistui hiukan makealta.

Maanantaina Azov sanoi, että ainetta levitettiin etäohjattavalla lennokilla.

Alue on verrattain etäinen, eikä siellä muutoinkaan liiku suuria ihmisjoukkoja. Tiistaina kerrottiin, että aluetta ei päästä tutkimaan, sillä Venäjä tulittaa sitä jatkuvasti. Uhrien antamia näytteitäkään ei päästä tutkimaan, koska Mariupol on saarrettu.

Azovin mukaan Venäjä pyrkii tulivoiman käytöllä peittämään todisteet sotarikoksestaan.

Azovstalin metallitehdas Mariupolissa. Venäjän nukkehallinnon Donetskin ”kansantasavallan” asejoukkojen edustaja ehdotti maanantaina, että metallitehdas vallattaisiin käyttämällä kemiallisia aseita.

Azov mainitsee myös, että Venäjä on käyttänyt Mariupolissa fosforipommeja.

Fosforia ei ole luokiteltu kemialliseksi aseeksi Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) kieltosopimuksessa. Vaarallisuutensa ja ärhäkän leviämisensä vuoksi sen käyttö sotatoimissa siviilikohteiden lähellä on kuitenkin kiellettyä.

Valkoista fosforia käytetään sotatoimissa muodostamaan savuverhoja tai osoittamaan kohteita. Materiaali on myrkyllistä, syttyy erittäin herkästi ja aiheuttaa vaikeasti hallittavaa tuhoa. Siksi fosforia on paitsi vaadittu kiellettäväksi myös levitetty sodissa tarkoituksellisesti. Fosforia sisältäviä ammuksia voidaan levittää tykistöllä, ilmasta pudotettavilla pommeilla tai vaikka ohjuksilla.

Fosforia pidetään yhtenä mahdollisena Mariupolin uhrien oireiden aiheuttajana. Ukrainan puolustusministeriö kertoi tiistaina selvittävänsä asiaa.

”Yritämme saada selvyyttä siitä, mitä se oli. Voin puhua alustavista arvioista”, sanoi Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Malyar Hromadske-lehden mukaan.

”Oletus on, että kyseessä on ollut fosforiammus.”

Malyar muistutti kuitenkin, että riski sille että Venäjä käyttäisi kiellettyjä kemiallisia aseita on nyt erittäin korkea.

Fosforin käytön todennäköisyyden puolesta puhuu, että Venäjä on jo käyttänyt fosforiammuksia Ukrainan itäisemmissä osissa. Britannian sotilastiedustelu varoittikin maanantaina, että Venäjä saattaa käyttää fosforiammuksia myös muualla.

Huolta on lisännyt se, että maanantaina Venäjän tosiasiallisesti hallitseman Donetskin ”kansantasavallan” asejoukkojen edustaja Eduard Basurin ehdotti, että Mariupolissa Ukrainan asevoimien hallussa oleva Azovstalin metallitehdas tulisi yrittää valloittaa käyttämällä kemiallisia aseita. Tiistaina Basurin kuitenkin kiisti, että hänen edustamansa joukot olisivat sellaista tehneet.

Valkoinen ja keltainen fosfori synnyttävät palaessaan vaaleaa savua. Aineen tuoksua tosin kuvaillaan enemmänkin valkosipulin kaltaiseksi kuin makeaksi.

Ihmisen iholle joutuessaan fosfori aiheuttaa vaikeita palovammoja, joiden ilmestyminen kestää minuuteista tunteihin. Aine saattaa jopa syövyttää ihmiseen syviä reikiä.

Tyypillisiin oireisiin kuuluvat voimakas oksentelu tai ripuli tai molemmat. Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) kuvailee sivuillaan, että oksennus tai ripuli voi olla hohtavaa tai savuavaa ja tuoksua valkosipulilta.

Myös tiheärytmiset sydämen rytmihäiriöt kuuluvat oireisiin, samaten verenpaineen romahdus. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kemikaalikorttien mukaan fosforin nielemisestä voi seurata šokki, pyörtyminen tai pidempi tajuttomuus.

Palaessaan fosfori muodostuu fosforipentoksidi-nimiseksi yhdisteeksi ja menettää myrkkyvaikutustaan. Tosin myös fosforipentoksidi on kaukana vaarattomasta: ILO:n mukaan se aiheuttaa hengitettynä kurkkukipua, yskää, polttavaa tunnetta ja hengitysvaikeuksia. Fosforipentoksidipölyn hengittämisestä voi aiheutua keuhkopöhö.

Aine aiheuttaa silmille kipua ja punoitusta sekä vatsaan kouristavia kipuja ja oksentelua. Oireet ovat hyvin samankaltaisia fosforin kanssa, mutta lievempiä.

Toistaiseksi Mariupolin väitetystä kemiallisesta aseen käytöstä ei voida näin vähillä näytöillä päätellä mitään, kommentoi Dan Kaszeta, joka on vastannut muun muassa kemiallisten aseiden torjunnasta Yhdysvaltain salaisessa palvelussa.

Nykyään Britannian kuninkaallisen, puolustukseen keskittyvän ajatushautomo Rusin sekä tutkivan verkosto Bellingcatin kanssa työskentelevä Kaszeta kirjoitti asiasta viestipalvelu Twitterissä.

Kaszeta huomauttaa, että mahdollinen myrkyllisen aineen leviäminen tapahtui teollisuusalueella, jossa on tehdastoimintaa. Mariupolia on pommitettu raskaasti jo pitkään, ja kaupungissa palaa varmasti paljon paikkoja, joista leviää ihmiselle haitallisia kaasuja. On huomioitava sekin mahdollisuus, että kyseessä on jokin palamistuote, joka syntyy muusta kuin suoraan sotilaallisesta toiminnasta.

”Meillä on silminnäkijä, joka kertoi lennokista. Onko lennokista kuvaa tai videota? Tiedämmekö, liittyikö lennokki tapaukseen vai oliko se paikalla sattumalta?” Kaszeta kertaa epävarmoja tekijöitä.

”En syytä ketään paikalla ollutta valehtelusta. Kyse on vain siitä, että kemialliset hyökkäykset ovat todellisuudessa harvinaisia, eivätkä ihmiset välttämättä tiedä, mitä odottaa, mitä tarkkailla tai mihin kysymyksiin paikan päällä on syytä etsiä vastauksia.”