Vladimir Putin on pyrkinyt saamaan tukea länsimaisilta julkkiksilta, mutta viime aikoina tukijoiden määrä on vähentynyt.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin julkinen tukijapiiri on pienentynyt huomattavasti viime aikoina.

Ennen kuin Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta, tunnetut länsimaalaiset elokuva- ja urheilumaailman nimet olivat kutsuneet Putinia ystäväkseen, ilmaisseet tälle tukensa tai poseeranneet Putinin kanssa yhteiskuvissa. Kaikkein läheisimmille myönnettiin Venäjän kansalaisuus.

Heitä ei haitannut Georgian sota, Krimin miehitys tai vuonna 2014 Itä-Ukrainassa alkanut sota.

Tällaisia nimiä ovat olleet muun muassa näyttelijät Steven Seagal, Gérard Depardieu, Mickey Rourke ja Ornella Muti, elokuvaohjaaja Oliver Stone, F1-pomo Bernie Ecclestone, vapaaottelijat Conor McGregor ja Jeff Monson sekä Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi.

Ukrainan sodan alkamisen moni on vetänyt tukensa pois. Putin-sympatiaa jakaneita julkkiksia on kutsuttu kansainvälisen median jutuissa ”hyödyllisiksi idiooteiksi”: hyväuskoisiksi ihmisiksi, jotka tiedostamattaan ovat edistäneet Putinin propagandaa.

Vuonna 2010 Leonardo DiCapriokin esiintyi yhteiskuvissa Putinin kanssa.

”Kaikki liittolaiset ovat tervetulleita”, tiivistää Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Putinin motiivit länsimaalaisten julkkisten kanssa kaveeraamiseen.

”Putin on toivonut ymmärrystä politiikalleen kansainvälisen politiikan kärkirivistä, ja kun sitä ei ole tullut, hän on joutunut turvautumaan niin sanottuun b-suunnitelmaan. Siksi hän on ollut yhteydessä myös muiden maiden äärioikeistopuolueiden kanssa”, Lassila sanoo.

Viihdejulkkiksia Lassila kutsuu tässä yhteydessä ”pahnanpohjimmaisiksi”. Parhaat päivänsä nähneet näyttelijätkin ovat kelvanneet, kun lännestä on etsitty ymmärtäjiä.

Huomattavaa on myös se, että erityisesti Krimin miehityksen jälkeen Putinin on ollut vaikea löytää ykkösluokan tähtiä, jotka olisivat suostuneet esiintymään hänen kanssaan julkisesti.

Vielä vuonna 2010 maailmalla levisi esimerkiksi kuva, jossa Putin keskusteli tuttavallisesti seurapiiritilaisuudessa Leonardo DiCaprion kanssa. Viime vuosina presidentti on saanut tyytyä Seagalin ja Rourken kaltaisiin nimiin, joiden tähti on ollut vahvasti laskeva.

”Tämä kertoo hyvin siitä, miten tärkeä länsi ja länneltä saatava tuki todellisuudessa on Venäjälle. Putinille on ollut tärkeä osoittaa myös kotiyhteisölleen, miten hänellä on liittolaisia ja tukijoita lännessä. Se on paradoksaalista, kun nyt [entinen presidentti] Dmitri Medvedev väittää haastatteluissa, että Venäjä ei tarvitse länttä”, Lassila sanoo.

Oliver Stone tuki Venäjää Krimin miehityksen jälkeen, mutta Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan hän tuomitsi.

Hieman vaikeampaa on arvioida sitä, miksi julkisuuden henkilöt ovat lähteneet tukemaan Putinia. Motiiveja on erilaisia, mutta Lassilan mukaan yksi yksinkertainen selitys on se, että viihdemaailmassa olevista ihmisistä osa on ”poliittiselta ymmärrykseltään aika pölvästejä”.

Esimerkiksi Seagal ja Depardieu ovat saaneet Putinilta Venäjän kansalaisuuden ja lähteneet Venäjälle veropakolaisiksi, eli karkeimmillaan kyse voi olla puhtaasta materiaalisen edun tavoittelusta.

Lassila ei usko, että aina syy on näin yksiselitteinen. Osa Putinia kannattavista julkkiksista on voinut asettua autoritäärisen johtajan tueksi vastustaakseen oman maansa vallassa olevaa poliittista linjaa. Esimerkiksi ohjaaja Oliver Stone on toiminut todennäköisesti juuri näin. Hänelle Putinin tukeminen on ollut yksi keino amerikkalaisen valtajärjestelmän vastustamiseen, Lassila sanoo.

Vastaavasti Silvio Berlusconin kaltaiset vaikuttajat ovat saattaneet nähdä Putinissa ihailemaansa autoritääristä tyyliä, minkä takia he ovat asettuneet Putinin puolelle.

Ukrainan sodan edetessä Venäjän sotatoimista on paljastanut järkyttäviä raakuuksia. Ukrainassa on kuollut jo tässä vaiheessa tuhansia, todennäköisesti kymmeniätuhansia, siviilejä. Muun muassa Butšasta on paljastunut siviilien joukkohauta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsui viime viikolla Venäjän toimia kansanmurhaksi.

Miten Putinin julkkiskaverit ovat reagoineet viime kuukausien tapahtumiin?

Steven Seagal

Toimintaelokuvista tunnettu näyttelijä Steven Seagal on yksi harvoista, joka on pysynyt edelleen Putinin tukena.

Aiemmin Seagal on muun muassa kutsunut Putinia yhdeksi maailman suurimmista elossa olevista johtajista ja antanut tukensa Krimin miehittämiselle. Palkkioksi tästä hän on saanut Venäjän kansalaisuuden.

Sodan alkamisen jälkeen Seagal kertoi Fox Newsin haastattelussa toivovansa, että ”Ukraina ja Venäjä löytävät rauhaisan ratkaisun” tilanteeseen. Venäjän sotatoimia hän ei tuominnut, vaan syytti ”ulkopuolista toimijaa” maiden asettamisesta toisiaan vastaan.

Butšasta ja muualta Ukrainasta paljastuneetkaan raakuudet eivät ole muuttaneet Seagalin mieltä. Huhtikuun puolivälissä muun muassa Daily Mail raportoi, että Seagal oli viettänyt 70-vuotissyntymäpäiviään Moskovassa Putinin läheisten tukijoiden kanssa.

”Me pidämme yhtä, tuli mitä tuli”, Seagal oli julistanut seurueelle.

Gérard Depardieu on aiemmin julistanut rakkauttaan Putinille, mutta Ukrainan sotaa hän ei hyväksy.

Gérard Depardieu, Mickey Rourke, Oliver Stone ja Ornella Muti

Elokuvamaailman monet muut nimet ovat ottaneet toisenlaisen suunnan kuin Seagal. Erityisesti Ranskassa tunnettu, raiskaussyytteistä oikeuteen joutuva Gérard Depardieu on aiemmin julistanut rakkauttaan Putinille ja saanut Venäjän kansalaisuuden.

Pian Venäjän hyökkäyksen jälkeen Depardieu teki selväksi, ettei enää pysy sanojensa takana. ”Vastustan tätä veljessurmasotaa. Sanon, että laskekaa aseet ja neuvotelkaa”, Depardieu sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Toimintaelokuvatähti Mickey Rourke on aiemmin tukenut Putinin toimia ja poseerannut Venäjällä Putin-paita päällään. Maaliskuussa Fox Newsille antamassaan haastattelussa Rourke puhui edelleen myönteisesti menneistä kokemuksistaan Putinin kanssa, mutta kuvaili nykytilannetta painajaiseksi ja sanoi rukoilevansa, että Putin ymmärtäisi lopettaa sodan.

Myös ohjaaja Oliver Stone kertoi aikoinaan ymmärtävänsä Venäjän toimet Krimillä, mutta maaliskuun alussa hän ilmoitti tuomitsevansa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Stone sanoi, että myös Yhdysvallat on tehnyt virheitä, mutta ne eivät hänen mukaansa oikeuta Putinin toimia Ukrainassa.

Niin ikään italialainen näyttelijä Ornella Muti on aiemmin puhunut läheisistä väleistään Venäjälle ja hakenut Venäjän kansalaisuutta Krimin miehityksen jälkeen. Myös hän on sanonut italialaismedioiden mukaan uudessa haastattelussa pitävänsä tätä sotaa vääryytenä.

Silvio Berlusconi ja Putin on kuvattu läheisissä tunnelmissa.

Silvio Berlusconi

Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi on pitänyt pitkään yhteyttä Putinin kanssa, ja heidän väleistään on vuosien ajan kirjoitettu ystävyytenä. Berlusconi ja Putin on kuvattu useita kertoja erilaisissa tilaisuuksissa lämpimissä väleissä.

Nyt kuitenkin myös Berlusconi on ottanut hajuraon entiseen ystäväänsä. Huhtikuun alussa Butšan raakuuksien paljastuttua Berlusconi ilmoitti olevansa syvästi pettynyt Putinin toimista ja ilmoitti, että Venäjä ei voi välttää vastuutaan viimeaikaisista teoistaan.

Bernie Ecclestone on ymmärtänyt Putinia.

Bernie Ecclestone, Conor McGregor ja Jeff Monson

Urheilumaailmasta löytyy myös tunnettuja nimiä, jotka ovat sympatisoineet Putinia. F1-pomo Bernie Ecclestone on vuosien aikana kehunut useasti Putinia ja jopa ilmoittanut toivovansa, että Putin johtaisi Eurooppaa. Vapaaottelutähti Conor McGregor puolestaan ylisti Putinia vuonna 2018 jalkapallon MM-kisojen aikaan suureksi johtajaksi.

Heti sodan alkamisen jälkeen Bernie Ecclestone näytti pysyvän yhä Putinin puolella kuvaillessaan tätä ”kunnialliseksi mieheksi”, joka teki mitä lupasi. Sittemmin Ecclestone on pysynyt asiasta hiljaa. Yhtä lailla hiljaa on ollut myös McGregor, joka on keskittynyt sosiaalisessa mediassa muun muassa perhe- ja treenikuvien julkaisuun.

Entinen vapaaottelija Jeff Monson on mennyt vielä paljon pidemmälle. Hän sai Venäjän kansallisuuden vuonna 2018, liittyi Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueeseen ja valittiin kaupunginvaltuutetuksi Venäjällä. Venäjän hyökkäyksen jälkeen hän on jakanut Instagramissa Venäjän valtion propagandaa edustavia julkaisuja.