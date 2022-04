Mediat: Venäjän joukot käyttävät raiskauksia aseena Ukrainan sodassa – Zelenskyi: Satoja raiskaus­tapauksia on kirjattu

Tietoja Venäjän joukkojen syyllistymisistä raiskauksiin tulee koko ajan enemmän, YK:n tasa-arvojärjestö sanoi maanantaina.

Venäjä näyttää käyttävän raiskauksia osana sodankäyntiään Ukrainassa, kertovat oman raportointinsa perusteella niin Britannian yleisradioyhtiö BBC kuin The New York Times -lehti. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistaina, että Venäjän joukot ovat syyllistyneet todennäköisesti satoihin raiskauksiin.

BBC haastatteli yhtä raiskauksen uhria ja kuuli sekä silminnäkijöiltä että poliisilta useista muista raiskauksista noin 70 kilometriä länteen pääkaupunki Kiovasta. Osa raiskatuista tapettiin myöhemmin.

Haastateltu ”Anna” (nimi on BBC:n jutussa muutettu turvallisuussyistä) kertoi, että hänet raiskasi nuori tšetšeenisotilas. Annan kuitenkin pelasti ilmeisesti erillinen neljän sotilaan joukko venäläisiä, jotka veivät raiskaajan pois.

Annan aviomies ammuttiin, ja tuo erillinen venäläisjoukko asettui Annan taloon muutamaksi päiväksi. Kun he lähtivät, Anna kertoo BBC:lle löytäneensä heidän jäljiltään huumeita ja potenssilääke Viagraa.

”He ottivat huumeita ja olivat usein humalassa. Suurin osa heistä on murhaajia, raiskaajia ja ryöstelijöitä. Vain muutamat ovat ok”, Anna sanoi BBC:lle.

Ukrainan ihmisoikeusvaltuutettu Ljudmyla Denisova sanoi BBC:lle, että yhden asunnon kellarissa Butšassa raiskattiin noin 25 tyttöä ja naista, nuorimmat 14-vuotiaita.

Denisovan mukaan tällä hetkellä on mahdotonta arvioida, kuinka laajaa Venäjän joukkojen syyllistyminen raiskauksiin on ollut, koska monet eivät ole kertoneet kokemuksistaan tai ovat kertoneet niistä vain kriisipuhelimeen, eivät poliisille.

The New York Timesin mukaan ainakin yhtä naista pidettiin Butšassa seksiorjana ennen kuin hänet tapettiin. Lehden haastattelemien paikallisten ja viranomaisten mukaan Venäjän joukot syyllistyivät Butšan lasitehtaassa niin kidutuksiin, raiskauksiin kuin pidätettyjen teloituksiin.

Ukrainan presidentti Zelenskyi sanoi tiistaina puheessaan Liettuan parlamentille, että rikostutkijat ovat saaneet ilmoituksia ”sadoista raiskauksista” niillä alueilla, joita Venäjän joukot miehittivät ennen vetäytymistään Pohjois-Ukrainasta.

”Satoja raiskaustapauksia on kirjattu, mukaan lukien nuorten tyttöjen ja hyvin nuorten lasten raiskauksia. Jopa vauvan!” Zelenskyi sanoi Reutersin mukaan.

Zelenskyi sanoi myös, että venäläisjoukkojen vetäytymisen jäljiltä löytyy koko ajan uusia joukkohautoja.

YK:n tasa-arvojärjestön johtaja Sima Bahous sanoi maanantaina turvallisuusneuvostolle, että tietoja Venäjän joukkojen tekemistä raiskauksista, seksuaalisesta väkivallasta ja ihmiskaupasta Ukrainassa tulee koko ajan enemmän.

”Kaikki varoitussignaalit vilkkuvat”, Bahous sanoi.

Ihmisoikeusjärjestö La Stradan Ukrainan-osaston puheenjohtaja Kateryna Tšerepah’a puolestaan sanoi YK:n turvallisuusneuvostolle, että Venäjän joukot käyttävät väkivaltaa siviilejä vastaan ja raiskauksia osana asevalikoimaansa Ukrainassa.

Tšerepah’a muistutti, että ukrainalaisia naisia ei pidä nähdä vain Venäjän hyökkäyssodan uhreina. Naisia on sotilaina Ukrainan asevoimissa, naisia on vapaaehtoisina ja aktivisteina erilaisissa järjestöissä, naisia on toimittajina raportoimassa rintamalta, naiset ovat puolustamassa ihmisoikeuksia. Naiset ovat elintärkeä osa Ukrainan vastarintaa Venäjää vastaan, Tšerepah’a sanoi.