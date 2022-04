Joe Biden syytti ensimmäistä kertaa Venäjää kansan­murhasta – Presidentti on aiemmin välttänyt sanan käyttöä, Zelenskyi kiitti puheesta

”Perheenne budjetti, kykynne täyttää bensantankkinne – minkään näistä ei pitäisi riippua siitä, että toisella puolella maailmaa oleva diktaattori julistaa sodan ja syyllistyy kansanmurhaan”, Biden sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsui paikallista aikaa tiistaina Menlon kaupungissa Iowassa pitämässään puheessa Venäjän toimia Ukrainassa kansanmurhaksi.

Bidenin oli tarkoitus käsitellä puheessaan muun muassa ruuan ja öljyn hinnan nousua Yhdysvalloissa.

Kesken lauseen Biden kuitenkin käänsi aiheen Venäjään ja käytti sanaa, jota presidentti ei ollut kertaakaan aiemmin käyttänyt sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta.

Joe Biden kutsui Venäjän toimia Ukrainassa kansanmurhaksi.

Presidentin lauseeseen tartuttiin saman tien yhdysvaltalaisessa mediassa.

Esimerkiksi CNN kutsui ”kansanmurha”-sanan käyttöä dramaattiseksi retoriseksi muutokseksi Yhdysvaltojen virallisessa kannassa siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Washington Postin jutussa puhutaan merkittävästä käänteestä kielenkäytössä.

Biden vahvisti vielä myöhemmin toimittajille Des Moinesin lentokentällä, että käytti tarkoituksella sanaa ”kansanmurha”.

Presidentiltä kysyttiin, mikä sai hänet käyttämään kyseistä sanaa ja onko hän nähnyt tarpeeksi todisteita voidakseen julistaa tapahtumat kansanmurhaksi.

”Kyllä, kutsuin sitä kansanmurhaksi. On käynyt koko ajan selvemmäksi, että Putin yrittää pyyhkiä pois edes ajatuksen ukrainalaisena olemisesta. Todisteiden määrä kasvaa. Tilanne on eri kuin viime viikolla. Tulee koko ajan lisää todisteita kamalista asioista, joita Venäjä on tehnyt Ukrainassa – – Annamme kansainvälisten asianajajien päättää, täyttävätkö tapahtumat määritelmän, mutta minusta se näyttää siltä”, Biden sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Bideniä hyvin nopeasti presidentin puheen jälkeen ja sanoi samalla, että sanallisen tuen lisäksi Ukraina tarvitsee lisää sotakalustoa.

”Totuuden sanoja todelliselta johtajalta. Asioiden kutsuminen niiden oikeilla nimillä on välttämätöntä taistellessa pahuutta vastaan. Olemme kiitollisia Yhdysvalloille toistaiseksi saamastamme avusta ja tarvitsemme pikaisesti lisää raskaita aseita Venäjän uusien julmuuksien estämiseksi”, Zelenskyi kirjoitti Twitterissä.

Presidentti Biden on aiemmin välttänyt ”kansanmurha”-sanan käyttöä puhuessaan Venäjän sotatoimista Ukrainassa, vaikka Ukrainan johto on pitkään puhunut kansanmurhasta, erityisesti Butšassa ja muissa kaupungeissa paljastuneiden raakuuksien tultua julki.

On todennäköistä, että Biden ei ole aiemmin puhunut kansanmurhasta, koska se on tarkasti kansainvälisessä oikeudessa määritelty rikos. Suomen rikoslaissa kansanmurhasta puhutaan joukkotuhontana.

Siksi tätä ennen Biden on pysynyt virallisemmalla linjalla ja syyttänyt Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia sotarikoksista. Vielä viime viikon maanantaina Biden ei suostunut kutsumaan Butšassa paljastuneita raakuuksia kansanmurhaksi, kun häneltä kysyttiin suoraan asiasta.

"Oletteko sitä mieltä, että kyse on kansanmurhasta”, toimittaja kysyi Bideniltä 4. maaliskuuta.

”En, minusta se on sotarikos”, Biden vastasi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan eivät ole toistaiseksi kutsuneet Venäjän tekoja kansanmurhaksi.

Washington Post kirjoittaa, että Bidenin tuorein lausunto on jälleen osoitus tasapainoilusta, jota Biden käy sen välillä, että hän haluaa tuomita Venäjän julman hyökkäyksen ja että samaan aikaan hän tietää tiettyjen oikeudellisten termien johtavan todennäköisesti vastareaktioihin Venäjän puolelta.

Biden on jo tätä ennen kutsunut Putinia sotarikolliseksi. Maaliskuun lopussa hän kohahdutti Varsovassa sanottuaan, että ”Putin ei voi enää jatkaa vallassa”. Valkoisesta talosta tarkennettiin myöhemmin, ettei Biden tavoittele hallinnon muutosta Venäjällä.

Kansanmurha-sanaa käytettiin ensimmäisen kerran toisen maailmansodan aikana kuvailemaan natsi-Saksan toteuttamaa holokaustia. YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 1948 yleissopimuksen kansanmurhan estämiseksi.

Kansanmurhan määritelmänä on tarkoitus ”tuhota kokonaan tai osittain kansallinen, etninen, rodullinen tai uskonnollinen ryhmä sellaisenaan”. Kansanmurhasta on vuosien aikana annettu tuomioita muun muassa Ruandan kansanmurhasta ja Srebrenican joukkomurhasta Bosniassa.

Raja kansanmurhan ja rikoksen ihmisyyttä vastaan välillä on kuitenkin ollut toisinaan vaikeasti määriteltävissä, huomauttaa esimerkiksi brittilehti The Guardian.