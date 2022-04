Kiinassa yksityisen sektorin vetovoima työnantajana on karissut – Lü Yunshu, 21, ja monet muut kiinalaisnuoret haluavat nyt pienipalkkaiselle virkauralle

Viime vuonna virkakokeeseen osallistui ennätysmäärä ihmisiä, kolmannes enemmän kuin edellisenä vuonna.

Peking

Voisi sanoa, että tämä on yllättävä, mutta trendikäs tarina.

Kun Lü Yunshu, 21, alkoi opiskella yliopistolla uutta mediaa vajaat neljä vuotta sitten, hän suunnitteli opintojen jälkeen hakevansa töihin yksityiseen yritykseen.

Nyt hän tahtookin tehdä virkauran Pekingissä, vaikka kaupungilla alkupalkka 5 000 yuania (700 euroa) on vähintään viidenneksen pienempi kuin yksityisessä yrityksessä.

Samaa tahtoo Kiinassa nyt todella moni, sillä työmarkkinat ja ehkä nuoretkin ovat muuttumassa nopeasti.

Virkakokeen hurjasti kasvaneet osallistujamäärät kertovat muutoksesta: Viime syksynä valtakunnalliseen kokeeseen otti osaa 2,1 miljoonaa ihmistä, yli kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Se on kaikkien aikojen ennätys.

Koe on läpäistävä, jotta voi hakea valtion virkoja. Virkoja ei ole siltikään helppo saada. Jos kaikki 2,1 miljoonaa olisi kokeen läpäissyt, heistä joka 68. olisi saanut valtiolta töitä.

Lü osallistuu Pekingin kaupungin kokeeseen, josta sentään joka 12:nella on mahdollisuus saada töitä. Hän toivoo pääsevänsä kaupungin propagandaosastolle.

Siksi Lü käy näin viikonloppuisin preppauskurssilla syksyllä olevaa koetta varten. Lounastauko puistossa käy hyvin haastattelun antoon. Sisätiloihin koulu ei toimittajia päästä.

Lü Yunshun opiskelee viikonloppuisin virkakoetta varten. Hän pyysi opiskelukaveria ottamaan hänestä kuvan tunnilla.

Suurin syy julkisen sektorin vetovoimaan on sen turvallisuus.

”Muut työt eivät ole vakaita. Vanhempi tuttuni on töissä yksityisessä uuden media alan yrityksessä. Hän on huomannut, että yli 30-vuotiaista työntekijöistä voidaan hankkiutua eroon”, Lü sanoo.

Yliopistoista valmistuu koko ajan enemmän työnhakijoita, viime vuonna jo yli 9 miljoonaa. Vastavalmistuneiden työttömyys on nousussa.

Yksityisen sektorin seksikkyys työnantajana on karissut parissa vuodessa. Kiinaa johtava kommunistinen puolue tekee siellä rajuja mylläyksiä.

Moni liian vallakkaaksi kasvanut jättiyritys on saanut kovia sakkoja, joutunut vähentämään toimintaansa ja osa niiden tunnetuista johtajista on astunut sivuun.

Kylmä tuuli pyyhkäisi yli koulutussektorin, kun Kiina viime vuonna lähes lopetti yksityisen tukiopetuksen. Perheiden paine maksaa ylimääräistä lasten opetuksesta väheni, mutta firmojen palkkaamat sadattuhannet opettajat menettivät työnsä.

Ulkomaisiin yrityksiin liittyy erityisiä riskejä. Ne voivat joutua joko valtion tai nettikansalaisten hampaisiin mistä tahansa Kiinan-vastaiseksi mielletystä teosta, kuten nettikansalaisia suututtavasta mainoksesta.

Kaikki virkakokeeseen osallistujat eivät olekaan aivan nuoria, vaan moni haluaa tai joutuu vaihtamaan alaa.

Valtion virkakokeeseen osallistujat kertasivat vielä viime minuuteilla ennen kokeen alkua Nanjingissa marraskuussa.

Hetki ennen virkakokeen alkua Nanjingissa marraskuussa.

Yksityinen sektori on menettänyt mainettaan, kun julkisuudessa on puhuttu monen alan hulluista työtunneista. Osa kiinalaisista työpaikoista on vaatinut laittomasti alaisiltaan töitä kuutena päivänä viikossa ja todella pitkiä päiviä.

Toisin kuin lännessä usein luullaan, pitkät työpäivät eivät suinkaan ole koko Kiinan tapa. Julkinen sektorin toimistoissa tehdään yleensä suomalaisen virastopäivän mittaista päivää.

”Viranomaistöissä ei juuri vaadita ylitöitä”, Lü sanoo.

Eikä töiden määrä hiostuta, sillä virastoissa tapaa olla tarpeeksi työntekijöitä.

Hyviä puolia myös edut: virkamiehet saavat usein ison vuosibonuksen, asuntoedun, lastenhoitoa ja terveydenhoitoa. Lü ei tunnu eduista paljon tietävän.

Viime vuonna monien virkahenkilöiden etuja tosin leikattiin rajusti, sillä kaupungit kärsivät, kun rakennussektori romahti, eivätkä kaupungit saa entiseen tapaan rahaa maanvuokrauksesta.

Lü Yunshu toivoo, että pääsisi Pekingin kaupungin propagandaosastolle töihin. Propaganda-sana ei ole Kiinassa kielteinen, vaan toisten valistamista pidetään hyvänä asiana.

Julkisen alan töihin liittyy isänmaallisuutta.

”Haluan todellakin sydämestäni palvella maatani”, Lü sanoo.

”Vanhemmatkin ovat valinnastani todella iloisia.”

He ovat luvanneet tukea tytärtään työuran alussa, jos tämän palkka ei aivan riitä.

Julkisen alan työntekijöitä kunnioitetaan Kiinassa suuresti. Kansakunnan arvoasteikossa kaikenlaiset myyjät ovat virkahenkilöitä alempia arvoasteikossa.

Pienestä pitäen isänmaallisen propagandan kohteensa olleet nuoret ovat palavankin intohimoisia maansa puolustajia. Viime vuosien uutiset Kiinan ja läntisen maailman välien kiristymisestä ovat vaikuttaneet kiinalaisten mielipiteisiin muusta maailmasta.

Lü oli suunnitellut opiskelevansa ulkomailla viestintää vuoden tai pari, mutta covid-ajan uutiset muuttivat hänen mielensä.

”Seurasin uutisia. Ulkomailla olisi ollut vaarallista. Terveyssyistäkin, mutta pandemian alkuaikoina Yhdysvalloissa ja Aasiassa oli aasialaisia vastaan rasismia ja syrjintää.”

Aasialaistaustaisiin kohdistuva haukkuminen ja fyysinen väkivalta ovat Yhdysvalloissa lisääntyneet ilmiöksi asti.

Covid-aikana on ollut myös vaikea matkustaa rajojen yli. Päätökseen vaikutti sekin, että Lü ei tahtonut oppia englantia tarpeeksi hyvin päästäkseen ulkomaiseen yliopistoon.

Viime vuonna Kiinan työmarkkinoilta kuului myös kaikuja uudenlaisesta kansallismielisyydestä. Ulkomaiset yliopisto-opinnot eivät enää herättäneetkään samaa kunnioitusta kuin ennen. Moni Kiinassa opiskellut ajoi työnhaussa ohi.

On kuin Kiina olisi hiukan käpertymässä sisään päin.