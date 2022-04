Sakotettu Boris Johnson on kiemurrellut eroon skandaaleista, ja nyt hän näyttää luottavan sodan varjoon

Brittipääministerin ongelmat ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin ohi, kirjoittaa HS:n kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Lontoo

Nyt tämäkin ihme on nähty: Britannian istuva pääministeri sai tiistaina sakot, kuten myös – muiden joukossa – hänen hallituksensa valtiovarainministeri sekä pääministerin vaimo.

Syy: ”koronajuhlat” eli pandemia-ajan rajoitusten rikkominen.

Pääministeri Boris Johnsonilla ei ole kuitenkaan aikomustakaan erota.

Johnson pyysi toki tekemisiään tiistai-iltana anteeksi. Hän ilmoitti myös maksaneensa sakot.

Pääministerin ei kannattanutkaan lähteä asiaa riitauttamaan. Mahdollinen oikeussalikäsittely olisi vain pitkittänyt ja pahentanut tilannetta Johnsonin kannalta.

Vielä alkuvuonna paine pääministerin vaihtamiseksi oli kova.

Osa Johnsonin omista eli konservatiivipuolueen kansanedustajista oli saanut tarpeekseen johtajastaan. Kulisseissa laskeskeltiin, riittäisivätkö konservatiivikapinallisten äänet Johnsonin kaatamiseen. Myös moni äänestäjä halusi panna ”Boriksen vaihtoon”.

Sitten Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.

Sodan kauhujen rinnalla Johnsonin pandemia-ajan kielletyt syntymäpäiväjuhlat ja muut Downing Streetin virka-asunnon ”koronajuhlat” tuntuivat äkkiä suhteellisen mitättömiltä ongelmilta.

Sota-ajan perspektiiviin luottaa nyt Johnsonkin.

Pääministerin tukijoiden mielestä johtajanvaihtoon ei pidä käydä nyt, kun Euroopassa on sota. Britannia on ollut yksi Ukrainan tärkeimmistä auttajista ja aseistajista.

Kukaan ei tietenkään halua sotaa, mutta ajoitus auttaa sakotettua Johnsonia ja konservatiivihallitusta.

Johnsonilla on ollut uransa aikana muutenkin ilmiömäinen kyky ja onni kiemurrella irti kohusta jos toisestakin. Teflonisia poliitikkoja on monia muitakin, mutta Johnson on lajissa mestari.

Konservatiivipuolue on myös antanut Johnsonille anteeksi paljon sellaistakin mitä ei hyväksyttäisi muilta poliitikoilta.

Syy on yksinkertainen: kansansuosiota nauttineen Johnsonin on koettu olevan hyödyksi puolueelle. Suosio materialisoituu vaalivoittoina.

Kaikki tämä voi kuitenkin muuttua nopeastikin.

Koronajuhlakohu on kaikkea muuta kuin ohi. Tutkinnan alla on yhä muitakin kiellettyjä pandemia-ajan kokoontumisia. Johnson saattaa saada vielä lisää sakkoja.

Jos valtiovarainministeri Rishi Sunak olisi eronnut sakot saatuaan, olisi tämä lisännyt olennaisesti eropaineita Johnsoniakin kohtaan. Ainakin toistaiseksi Sunak jatkaa tehtävässään, mikä auttaa pääministeriä.

Tuoreen mielipidemittauksen tulos on kuitenkin pääministerille selvä varoitus: You Gov -yhtiön tiistai-iltana julkaiseman kyselyn mukaan yli puolet briteistä katsoo, että Johnsonin ja Sunakin pitäisi erota.

Kansa on selvästi vihainen.

Äänestäjien suuttumus on helppo ymmärtää.

Pandemia-aikana tavalliset ihmiset tekivät isoja uhrauksia. Edes omaisten hautajaisiin ei saanut osallistua, saati sitten minkään sortin juhliin. Samaan aikaan pääministerin virka-asunnolla järjestettiin syntymäpäiväkemuja ja juotiin joukolla viiniä puutarhassa.

Haluavatko äänestäjät yhä pääministerin, joka on käytöksellään viestittänyt olevansa lakien yläpuolella?

Ensimmäinen mittaus pääministerin ja konservatiivipuolueen nykysuosiosta nähdään toukokuun alussa. Silloin osassa maata järjestetään paikallis- ja aluevaalit.