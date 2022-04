Kasveja oltiin jalostamassa CBD:ksi, jonka myynti ja käyttö on Espanjassa laillista.

Espanjan viranomaiset ovat tuhonneet arviolta 100 miljoonan euron arvosta hamppukasveja, joiden poliisi kertoi keskiviikkona olleen peräisin Euroopan suurimmalta kannabisviljelmältä.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Pohjois-Espanjassa Navarran maakunnassa sijaitsevalla viljelmällä oli kokoa yhteensä yli 67 hehtaaria, ja se oli viranomaisten mukaan jaettu 11 peltoon.

Yhteensä hävitettyjä hamppukasveja oli noin 415 000.

Reutersin mukaan viljelmältä löydettiin varastosta noin 50 000 kiloa kuivattuja kasveja, joita oltiin jalostamassa kannabidioliksi eli CBD:ksi. CBD on kannabiksesta saatava psykoaktiivinen yhdiste, jolla ei ole päihdyttävää vaikutusta.

CBD:n myynti ja kuluttaminen on laillista Espanjassa monen muun Euroopan maan tapaan. Maan laki kuitenkin kieltää hampun viljelyn muuhun kuin teolliseen käyttöön.

Suomessa CBD on luokiteltu lääkeaineeksi, toisin kuin kannabiksen päihdyttävä aine THC, joka on luokiteltu huumausaineeksi.

Hävittämisoperaation tarkoituksena on purkaa viljelmä, ja kolme ihmistä on pidätetty. Tapausta on tutkittu vuoden 2021 puolivälistä lähtien, jolloin poliisin kerrotaan löytäneen yhden kaikkiaan 11 pellosta.

Puolisotilaallisen poliisijoukon Guardia Civilin mukaan viljelmän omistaja oli alun perin kertonut kasvattavansa hamppua lainmukaisesti teolliseen käyttöön. Myöhemmin hänen havaittiin suunnittelevan suurien määrien viemistä Italiaan ja Sveitsiin, jossa jalostus CBD:ksi olisi ollut tarkoitus tehdä.