Venäläinen lippulaiva on vaurioitunut vakavasti Mustallamerellä, Ukraina kertoo iskeneensä siihen ohjuksilla

”Alus on vakavasti vaurioitunut. Koko miehistö on evakuoitu. Tulipalon syytä tutkitaan”, venäläisen uutistoimiston julkaisemassa virallisessa lausunnossa todetaan.

Moskva on ollut koko 2000-luvun Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva. Kuva vuodelta 2013 Sevastopolin satamasta.

Venäläinen sotalaiva Moskva on vaurioitunut vakavasti Mustallamerellä. Asian on vahvistanut venäläinen uutistoimisto Tass, jonka mukaan vaurioitumisen syynä on tulipalo ja sen aiheuttama laivassa olleiden ammusten räjähtäminen.

Muutamia tunteja ennen Tassin julkaisemaa tietoa Odessan kuvernööri Maksym Martšenko oli ilmoittanut Telegram-viestipalvelussa Ukrainan joukkojen iskeneen ohjuksilla Moskvaan.

Venäjän valtion omistama Tass-uutistoimisto ei viittaa Moskvan tulipalon syyssä tai ammusten räjähtämisessä ukrainalaisten ohjusiskuun. Kumpaakaan väitettä ei ole pystytty vahvistamaan itsenäisesti.

Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskva tuli tunnetuksi sodan alkupäivinä, kun laivan miehistö uhkasi ukrainalaisia joukkoja Mustanmeren Käärmesaarella ja käskivät näitä antautumaan. Nämä vastasivat vaatimuksiin haistattelemalla venäläissotilaille. Käärmesaaren tapauksesta tuli sodan alkuvaiheessa lukuisien nettivitsien aihe.

”Moskva lähetettiin tänään juuri sinne, minne rajavartijamme toivottivat sen Käärmesaarella”, Maksym Martšenko kirjoitti Telegramissa.

Ukrainalaistietojen mukaan Käärmesaaren ukrainalaisjoukot joutuivat venäläisten sotavangiksi.

Martšenkon mukaan ukrainalaiset iskivät Moskvaan Neptunus-meritorjuntaohjuksilla. Neptunus on ukrainalaisvalmisteinen meritorjuntaohjus, jonka Ukrainan merivoimat otti käyttöön vuonna 2021.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksiy Arestovitsh puolestaan sanoi, että venäläiset pelastusjoukot eivät olisi päässeet alukselle. Laivassa saattoi olla jopa yli 500 miehistön jäsentä.

Jos Ukrainan väitteet Moskvan tuhoamisesta pitävät paikkansa, sitä voi pitää huomattavana onnistumisena ukrainalaisjoukoille sodassa.

Moskva on 1980-luvun alussa valmistunut merkittävä venäläinen sotalaiva, joka on ollut vuodesta 2000 lähtien Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva. Se rakennettiin aikoinaan Mykolajivin kaupungissa Ukrainassa, joka kuului tuolloin vielä Neuvostoliittoon.

186-metrisen aluksen alkuperäinen nimi oli Slava, mutta nimeksi muutettiin 1990-luvulla Moskva.